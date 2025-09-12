Cloudera 獲 IDC 認可為 2025 年亞太區統一 AI 平台供應商評估的領導先鋒

新加坡, Sept. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 是唯一讓 AI 無處不在地融入數據的企業，今天宣佈在《IDC MarketScape：2025 年亞太區統一 AI 平台供應商評估》( IDC APAC MarketScape for Unified AI Platforms 2025 Vendor Assessment) 報告中獲評為領導先鋒。 IDC 重點指出 Cloudera 能夠提供全方位平台，將最新的生成式 AI 和智能體工作流程與企業級管治、安全防護及營運功能完美融合。

Cloudera 亞太及日本高級副總裁 Remus Lim 表示：「這次獲 IDC 評為領導先峰是重要的里程碑，彰顯我們讓 AI 無處不在地融入數據的願景。 當今企業面臨雙重挑戰，既要加快創新，又務必確保維繫信任和守法合規。 Cloudera 佔據獨特地位，能夠協助企業兼顧這兩大目標，提供所需的透明度、安全性和擴展性，以負責任地大規模採用生成式 AI 和智能體 AI。」

Cloudera 的平台專門協助機構在高度監管和複雜多變的環境中擴展負責任的 AI，從而支援金融服務、電訊、醫療保健和政府等不同產業。 IDC 特別提到 Cloudera 的以下優勢：

管治與安全： 框架完善，擁有具備細緻政策、審計追蹤和合規一致。

營運 AI 與智能體工作流程： 具備端到端能力，涵蓋數據工程、MLOps/LLMOps、生成式 AI 協調以及內置可觀測功能的智能體工作流程。

創新與生態系統： 透過策略性收購（Verta、Octopai、Taikun）以及與 NVIDIA、Cohere、Anthropic、Mistral、AWS (Bedrock)、Dell 和 CrewAI 的策略合作夥伴關係，從而拓展平台能力。

易用性：透過低程式碼/無程式碼的 AI Studios，技術和業務用戶都能更快地建構、部署和管理 AI。

每間企業都承受壓力，既要運用 AI，卻不能犧牲信任、安全或合規。 無論是保護敏感資料的金融機構，還是負責任地部署 AI 的醫療供應商，機構都需要一個既快速又方便控制的平台。 IDC 的認可顯示，Cloudera 是實現這種平衡的頂尖之選。

Cloudera 不斷大力投資研發，其全球近半員工專注於工程領域。 在這次獲得表揚之前，公司經歷過一連串快速創新，包括發佈用於構建和部署 AI 智能體的 Cloudera AI Workbench、實現大規模經濟高效生成式 AI 的 Cloudera AI Inference，並擴展了管治功能，以確保 AI 生命週期全程的守法合規及公開透明。 對 Verta（營運 AI）、Octopai（自動化數據溯源）和 Taikun（雲端原生基礎架構管理）的策略性收購，使 Cloudera 更快讓 AI 無處不在地融入數據。

IDC MarketScape 從能力與策略兩方面評估供應商，為企業提供快速演進 AI 平台市場的全貌。 完整報告可在此處查閱。

關於 Cloudera

Cloudera 是大型企業唯一信賴的數據與 AI 平台公司，能於數據所在的任何地方引入 AI 技術。 有別於其他供應商，Cloudera 運用經驗證的開源基礎，提供融合公共雲端、數據中心與邊緣的統一雲端體驗。 作為大數據先驅，Cloudera 讓企業得以應用 AI 並全面掌握各類數據，以提高統一安全防護、管治能力及即時預測洞察分析。 全球各行各業的頂尖機構均依賴 Cloudera 轉型決策流程，最終提升盈利、抵禦威脅和拯救生命。

如欲了解更多資料，請瀏覽 Cloudera.com，並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

免責聲明：IDC MarketScape 供應商進行評估，旨在概述技術和服務供應商在特定市場中的競爭實力。 研究運用基於定性與定量標準的嚴謹評分方法，最終以單一圖表呈現各供應商在指定市場中的定位。 IDC MarketScape 提供清晰框架，以便有意義地比較技術供應商的產品與服務方案、能力與策略、以及當前與未來的市場成功要素。 此框架亦為技術買家提供對現有及潛在供應商優劣的 360 度全方位評估。

