MoneyHero 在香港推出由 TransUnion 驅動的 Credit Hero Club 公開測試版

香港, Sept. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大東南亞地區市場領先的個人金融整合與比較平台兼數碼保險經紀供應商 MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY )（下稱「MoneyHero」或「公司」，於今日宣佈 Credit Hero Club 已向 MoneyHero 精選用戶推出僅限邀請測試版本，此前於 2025 年第二季度末已成功向內部 MoneyHero 及 TransUnion 用戶發佈初階段測試。 公開測試現已啟動，進行為期約三週的結構化評估階段，此後公司將完成產品調整，以迎接目標於 2025 年第四季度推出的公開版本。

Credit Hero Club 與全球資訊與洞察公司 TransUnion (NYSE:TRU) 聯手開發，旨在為用戶提供一站式信用報告查閱服務，以及數據推動的個人化貸款產品資訊。 憑藉 TransUnion 的即時信用數據，Credit Hero Club 致力協助用戶更能掌握自身信用狀況、識別符合個人信用條件的金融產品，並簡化申請程序；以上舉措皆能協助合作銀行及金融機構提高批核成功率及轉化率，同時為用戶帶來流暢體驗。

公開測試完畢後，Credit Hero Club 將推出以下核心功能：

TransUnion 信用評分： 此信用評估採自用戶的信用報告，符合貸款機構標準。

此信用評估採自用戶的信用報告，符合貸款機構標準。 TransUnion 信用報告 ：用戶信用歷史摘要，涵蓋現行信用往來紀錄，確保數據精確無誤。

：用戶信用歷史摘要，涵蓋現行信用往來紀錄，確保數據精確無誤。 個人化貸款產品資訊：分析用戶的信用狀況，推薦最符合用戶借款需求的貸款選項。





未來版本將開發多項提供深度洞察及預測分析的功能，值得期待。

藉由提供全面信用監測及個人化分析，Credit Hero Club 有助 MoneyHero 突破一次性比較網站的框架，轉型成用戶持續互動的可靠金融平台。 平台同時發揮借貸、保險與理財產品之間的持續收益潛能及協同效應，增加長期客戶終身價值及利潤增長空間。

彌補香港信用多元化的缺口

根據 TransUnion 2025 年 6 月發佈的研究*，83% 香港消費者只持有基本消費錢包信用卡，反映其他信用產品使用率偏低，或獲取途徑出現缺口。 Credit Hero Club 致力協助消費者理解自身信用狀況、識別符合個人目標的合適產品資訊，並提升成功獲批的機會，以填補缺失之處。

_______________

* TransUnion 《 TransUnion 研究揭示：透過錢包多元化為香港消費者及貸款機構開拓重大信用機遇》 (TransUnion Study Uncovers Significant Credit Opportunities for Hong Kong Consumers and Lenders Through Greater Wallet Diversity) ， 2025 年 6 月， https://newsroom.transunion.hk/transunion-study-uncovers-significant-credit-opportunities-for-hong-kong-consumers-and-lenders-through-greater-wallet-diversity/





私隱與消費者保障

Credit Hero Club 採用用戶授權機制，嚴格遵循私隱安全原則。 用戶信用數據僅在獲得明確同意後方可取用，並依循適用法律及合作夥伴協議處理。 金融產品的申請資格及最終批核，仍以貸款機構的個別標準為準。 MoneyHero 致力透過評論及比較金融產品協助消費者作出明智決定，惟不提供任何個人化產品推薦或投資建議服務。 消費者務必自行深入研究或諮詢合規金融專家的意見，方可作出財務決定。

關於 MoneyHero Group

MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY ) 是大東南亞地區市場領先的個人理財整合和比較平台兼數碼保險經紀供應商。 該公司的業務遍及新加坡、香港、台灣和菲律賓。 其品牌組合包括 B2C 平台 MoneyHero、SingSaver、Money101、Moneymax 和 Seedly，以及 B2B 平台 Creatory。 該公司亦持有馬來西亞金融科技公司 Jirnexu Pte. Ltd. 的股權， 其為 Jirnexu Sdn. Bhd. 的母公司， 即馬來西亞最大型 B2C 營運平台 RinggitPlus 的營運商。 MoneyHero 截至 2025 年 3 月 31 日擁有超過 260 個商業合作夥伴；截至 2025 年 3 月 31 日止 3 個月，其平台每月獨立用戶數為 570 萬。 該公司的贊助人包括 PayPal、Palantir Technologies 和 Founders Fund 聯合創始人 Peter Thiel，以及香港商人、盈科拓展集團創始人兼董事長 Richard Li。 欲了解有關 MoneyHero 以及這家創新金融科技公司如何推動亞太地區數碼經濟的更多資訊，請瀏覽 www.MoneyHeroGroup.com 。

