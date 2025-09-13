LOUDI, Chine, 13 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 3e Conférence mondiale sur l’échange de cultures agricoles et l’apprentissage mutuel et 9e conférence sur le patrimoine agricole intitulée « Ziquejie Terraced Fields in Dialogue with the World » (Les rizières en terrasses de Ziquejie en dialogue avec le monde), a ouvert ses portes ce vendredi dans la ville de Loudi, comté de Xinhua en Chine. Près de 200 intervenants participent à l’événement, y compris des représentants de sites agricoles importants au niveau mondial et national, ainsi que des experts et des universitaires nationaux et étrangers dans des domaines connexes, qui se sont réunis dans le but d’élaborer un plan directeur pour le développement culturel et touristique.

D’une durée de trois jours, la conférence a pour thème « Re-empowering Living Agricultural Heritage, Innovating the Inheritance of Agricultural Civilization, and Promoting Sustainable Agricultural Development » (Redynamiser le patrimoine agricole vivant, innover dans l’héritage de la civilisation agricole et promouvoir le développement agricole durable). Elle comprend différentes séances, notamment des discours d’ouverture, des rapports de conférence, des forums parallèles, des inspections de champs en terrasses et des réunions de promotion du tourisme. L’objectif est de créer une plateforme de dialogue internationale de haut niveau afin d’explorer conjointement les moyens de protéger et de préserver le patrimoine culturel agricole, de partager les connaissances relatives à l’agriculture en terrasses et de collaborer pour bâtir un avenir prometteur en matière de développement durable.

Ces dernières années, la ville de Loudi a renforcé la protection et la gestion des rizières en terrasses, exploité la valeur culturelle du patrimoine agricole en fonction des conditions locales, soutenu la transformation et le développement de la culture du patrimoine agricole et favorisé l’intégration multidimensionnelle de la protection des rizières en terrasses avec le tourisme culturel et la transmission du patrimoine culturel immatériel. Elle a lancé des activités innovantes telles que l’adoption publique de champs en terrasses, la recherche et l’éducation, ainsi que la promotion du tourisme par le biais de festivals. En intégrant profondément l’agriculture, la culture et le tourisme, Loudi a stimulé la revitalisation globale des zones rurales, ce qui permet de donner vie au patrimoine agricole, de dynamiser les industries connexes et d’augmenter les revenus des habitants en milieu rural.

Au printemps, les rizières en terrasses de Ziquejie forment des rubans argentés ; en été, elles ondulent telles des vagues vertes ; en automne, elles prennent la couleur des montagnes dorées ; en hiver, elles scintillent avec une touche d’émail coloré... Le charme unique du paysage de Ziquejie au gré des saisons attire l’attention du monde entier. En 2024, Ziquejie a accueilli plus de 600 000 visiteurs et a généré un revenu touristique total d’environ 200 millions de yuans.

Alors que ce « paysage d’abondance » devient une « attraction touristique », cette région de rizières en terrasses millénaires connaît un essor considérable et s’apprête à vivre un nouveau chapitre passionnant, mêlant agriculture, culture et tourisme, pour brosser un tableau magnifique de la revitalisation rurale.

