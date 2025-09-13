Les victimes de collisions liées à l'alcool et aux drogues en Ontario sont honorées lors de la cérémonie commémorative annuelle de MADD Canada

BRAMPTON, Ontario, 13 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, MADD Canada tiendra sa cérémonie annuelle de la Veille à la chandelle et du monument commémoratif pour rendre hommage aux personnes qui ont été tuées dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues. Cette année, six nouveaux noms ont été ajoutés au monument de l'Ontario situé au parc Chinguacousy à Brampton, augmentant ainsi le nombre total de victimes à 164 depuis son inauguration en 2023.

Chaque année, des centaines de Canadiennes et de Canadiens sont tués et des milliers d'autres sont blessés dans des collisions attribuables à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues. Ces chiffres cachent des tragédies insensées et tout à fait évitables qui dévastent des familles et des communautés entières.

« Pour les personnes qui ont perdu un être cher, ce monument offre un lieu de recueillement, de réflexion et de rapprochement », a déclaré Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada. « Bien que rien ne puisse effacer la douleur, nous sommes unis dans notre chagrin et dans notre détermination à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour bâtir un avenir sans conduite avec capacités affaiblies. »

Plusieurs invités d'honneur assisteront à la cérémonie d'aujourd'hui, notamment Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada ; Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada ; Shannon Thunderbird, aînée de la Première Nation Coast Tsimshian, Harkirat Singh, maire adjoint de Brampton ; l’honorable Charmaine Williams, ministre associée des Perspectives sociales et économiques des femmes ; Hardeep Grewal, adjoint parlementaire au ministre des Transports ; Nishan Duraiappah, chef de la police régionale de Peel ; Andy Glynn, chef des pompiers par intérim des services d'incendie et d’urgence de Brampton et Thomas Carrique, commissaire de la Police provinciale de l'Ontario.

Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Québec et en Ontario. Chaque année, des cérémonies sont organisées pour dévoiler les nouveaux noms ajoutés aux monuments et rendre hommage à toutes les victimes. Le monument de l'Île-du-Prince-Édouard sera bientôt dévoilé, et nous travaillons également à la mise en place d'un monument similaire en Colombie-Britannique.

Afin de prévenir des décès et des blessures, nous pouvons veiller à ce que tout le monde rentre toujours chez soi en toute sécurité :

Ne conduisez jamais une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Ne montez jamais à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Planifiez toujours à l'avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Toute personne à la recherche d'un moyen de transport sobre et fiable pour rentrer à la maison en un seul clic peut consulter Uber, l'APPLI officiel de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez https://www.uber.com/ca/en/ pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou 647-462-6233, ou ankongmeneck@madd.ca

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.