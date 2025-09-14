Instaleap und Wolt gehen Partnerschaft ein, um Marketplace Fulfillment für Supermärkte und Lebensmitteleinzelhändler in der gesamten EMEA-Region zu vereinfachen

Foto mit freundlicher Genehmigung von Instaleap

BARCELONA, Spanien, Sept. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instaleap, ein weltweit führender Anbieter von E-Commerce- und Logistiklösungen für Lebensmitteleinzelhändler, hat eine strategische Partnerschaft mit Wolt bekannt gegeben, einer der führenden lokalen Handelsplattformen in der EMEA-Region. Durch die Zusammenarbeit können Lebensmitteleinzelhändler Wolt-Bestellungen, Direct-to-Consumer-Verkäufe (DTC) und Liefervorgänge über eine einzige integrierte Plattform verwalten, wodurch sie schneller und mit weniger betrieblichen Komplexitäten skalieren können.

Diese Partnerschaft kombiniert die Reichweite des Marktplatzes von Wolt mit der Logistikkompetenz von Instaleap, um ein zentralisiertes System für alle Bestellungen zu schaffen. Durch diese Integration werden Wolt-Bestellungen mit der Fulfillment-Technologie von Instaleap synchronisiert, sodass Einzelhändler sie zusammen mit Bestellungen aus anderen Kanälen bearbeiten können. Von der Katalogsynchronisierung bis zum Liefermanagement kann nun der gesamte Vorgang an einem Ort abgewickelt werden.

„Durch die Partnerschaft mit Wolt helfen wir Supermärkten, Komplexität in Effizienz umzuwandeln“, sagte Damia Villatoro, CEO von Instaleap für die Region EMEA. „Unsere native Integration sorgt dafür, dass Wolt-Bestellungen zusammen mit Direktbestellungen vorbereitet werden, sodass Einzelhändler schneller liefern und intelligenter arbeiten können.“

Diese Zusammenarbeit stellt eine bedeutende Entwicklung für Supermärkte und andere Lebensmitteleinzelhändler dar, die sich mit den Komplexitäten des Omnichannel-Betriebs auseinandersetzen müssen. Es führt ein einheitliches Fulfillment-Modell ein, das darauf ausgelegt ist, Prozesse zu rationalisieren, die Kontrolle zu zentralisieren und die Leistung über mehrere Vertriebskanäle hinweg zu optimieren. Durch die Integration der Technologie von Instaleap in die Plattform von Wolt können Einzelhändler die Reichweite des Marktplatzes mit betrieblicher Effizienz verbinden, wodurch sie schneller liefern und Ressourcen effektiver verwalten können.

Diese Partnerschaft soll Ineffizienzen beseitigen, die durch die Verwaltung separater Systeme für verschiedene Online-Kanäle entstehen. Durch die Konsolidierung der Abläufe auf einer einzigen Plattform vereinfacht Instaleap den Betrieb für Einzelhändler und ermöglicht die Sammelkommissionierung aller Bestellungen von Wolt und Direct-to-Consumer-Kanälen (DTC). Intelligentes Streckenmanagement und Automatisierung verkürzen die Kommissionier- und Lieferzeiten und sorgen für eine schnellere Auftragsabwicklung. Operative Exzellenz, schnellere Lieferungen, bessere Ersatzlieferungen und weniger Stornierungen tragen zu einer stärkeren Kundenbindung und wiederholten Käufen bei.

„Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, die Erfahrung unserer Handelspartner zu verbessern und ihnen den täglichen Geschäftsbetrieb zu erleichtern“, sagte Josef Dvořák, Global Head of Commercial Excellence and Growth bei Wolt Drive. „Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit mit Instaleap bekannt zu geben, die unseren Partnern aus dem Lebensmittelbereich dabei helfen wird, die Verwaltung ihrer Produktangebote und Bestellungen über die Wolt-App zu optimieren. Mit nur einem Klick können Händler Wolt Drive auch für die Lieferung von Bestellungen nutzen, die direkt über ihre Apps oder Websites aufgegeben wurden. Gemeinsam werden wir es einfacher denn je machen, die Kundenanforderungen zu erfüllen und ein Einkaufserlebnis von Weltklasse zu gewährleisten.“

Die Plattform ist auf skalierbare Effizienz ausgelegt und unterstützt das Wachstum, unabhängig davon, ob Einzelhändler 10 oder 1.000 Filialen verwalten. Die End-to-End-E-Commerce- und Logistikplattformen des Unternehmens wurden speziell entwickelt, um alle Phasen des Online-Bestellprozesses zu koordinieren, von digitalen Storefronts und Marktplatzintegration bis hin zu optimierter Kommissionierung, Verpackung und Lieferung auf der letzten Meile. Einzelhändler sehen messbare Ergebnisse: 50 % schnellere Kommissionierung, 99 % pünktliche Lieferungen (innerhalb von 30 Minuten) und bis zu 30 % niedrigere Logistikkosten sowie eine Steigerung des NPS um mehr als 20 Punkte.

Über Instaleap

Instaleap ist eine globale Plattform für E-Commerce-Orchestrierung, die Supermärkten, Apotheken und Einzelhandelsketten die Möglichkeit bietet, ihre Online-Aktivitäten zu optimieren und zu skalieren. Das Unternehmen konsolidiert komplexe Omnichannel-Workflows, darunter Storefronts, Marktplätze, Auftragsabwicklung, Kommissionierung und Lieferung auf der letzten Meile, in einem einheitlichen, datengesteuerten System. Die Technologie von Instaleap liefert greifbare Ergebnisse wie eine erhebliche Verkürzung der Kommissionierzeiten, hohe Liefertreue, niedrigere Logistikkosten und verbesserte Net Promoter Scores für seine Einzelhandelspartner. Instaleap ist in über 30 Ländern tätig und genießt das Vertrauen von mehr als 100 globalen Einzelhandelsmarken, darunter Walmart, Carrefour, Eataly, Jerónimo Martins Group und 7-Eleven. Das Unternehmen treibt Innovationen in über 4.000 Filialen weltweit voran. Mit über 25 Millionen Transaktionen, die durch seine Technologie ermöglicht werden, ist Instaleap der führende Technologiepartner für Supermärkte.

Über Wolt

Wolt ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Helsinki, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Freude, Unkompliziertheit und Verdienstmöglichkeiten in die Wohnviertel dieser Welt zu bringen. Wolt entwickelt eine lokale Handelsplattform, die Menschen, die Lebensmittel, Einkäufe und andere Waren bestellen möchten, mit Menschen verbindet, die daran interessiert sind, diese zu verkaufen und zu liefern. Wolt wurde 2014 gegründet und schloss sich 2022 mit DoorDash zusammen. Gemeinsam sind wir heute in über 30 Ländern tätig. Wolt begann vor fünf Jahren mit der Expansion in den Einzelhandel und gehört heute zu den 15 führenden Online-Lebensmittelhändlern in Europa, der mit Tausenden von Partnern außerhalb der Gastronomie zusammenarbeitet.

Kontaktinformationen:

Damia Villatoro

CEO von Instaleap für die Region EMEA

Instaleap

https://instaleap.io/

damia@instaleap.io

Barcelona, Spanien, 08018

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f99d42e-7359-41bb-9fd0-2ec19b307a12