Bitget anuncia los Smart Awards 2025 para homenajear a los mejores talentos de trading

VICTORIA, Seychelles, Sept. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa de líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3, celebrará los Smart Awards 2025 el 25 de septiembre, en lo que será la tercera edición de su prestigiosa ceremonia de reconocimiento a los operadores. La ceremonia coincide con el 7.° aniversario de la plataforma, en la que se premiará a los operadores más destacados que hayan logrado un rendimiento notable, impulsado innovaciones impactantes y contribuido de manera considerable al ecosistema de las criptomonedas en constante evolución.

Los Smart Awards de este año se celebrarán en forma de ceremonia virtual en directo. Durante el evento, Bitget recordará un año que ha sido turbulento y extraordinario a la vez para el sector de las criptomonedas, anunciará los ganadores de los premios de este año e invitará a los jueces y galardonados a explorar el tema: “What’s SMART in Crypto Trading” (¿Qué es INTELIGENTE en las operaciones con criptomonedas?). Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, presentará los premios junto a los influencers reconocidos en el ámbito de las criptomonedas, Sjuul (fundador de AltCryptoGems) y Dapp Centre. En este momento, el comité evaluador está llevando a cabo las evaluaciones finales basadas en los datos de las operaciones.

El premio destaca cuatro arquetipos de trading fundamentales, cada uno de los cuales representa estrategias emergentes y logros excepcionales de los usuarios en el ecosistema de Bitget. “On-Chain Igniter” (Disparador en cadena) para los mejores operadores de trading en cadena, “Endurance Alpha” (Resistencia alfa) para quienes muestren un crecimiento constante con los productos financieros de Bitget, “Signal Maker” (Generador de señales) para los líderes en copy trading, y “Rising Gear” (Impulso creciente) para los operadores destacados que surgieron después de octubre de 2024.

Ahora en su tercer año, los Smart Awards se han convertido en un evento emblemático que reconoce la excelencia y el liderazgo en las operaciones de criptomonedas. En consonancia con la tradición de Bitget de honrar a los mejores talentos, la ceremonia del año pasado homenajeó a 32 operadores destacados en categorías como, mejor operador, estrella emergente, maestro del trading, Dios de las memecoins y seleccionador de élite. Este año, Bitget sigue comprometida con seguir la trayectoria de los ganadores para dar a conocer sus historias de resiliencia y éxito dentro del ámbito de las criptomonedas.

Como parte de la celebración, Bitget también convoca a su comunidad mundial para que se una a la campaña #TradeSmarter en redes sociales y anima a los usuarios a participar y compartir sus propias experiencias con operaciones de “trading inteligente” en redes sociales. Los colaboradores más destacados serán recompensados. Los detalles se darán a conocer cuando se acerque la fecha de la ceremonia.

Este año, Bitget alcanzó nuevos máximos: superó una comunidad mundial de 120 millones de usuarios y registró más de medio billón en volumen mensual de operaciones con derivados, además del reconocimiento de CoinDesk por su liderazgo en liquidez en ETH y SOL. Ninguno de estos logros sería posible sin la fortaleza de la comunidad de operadores de Bitget, por lo que los Smart Awards 2025 serán para reconocer y celebrar a quienes impulsan la plataforma cada día.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/092142b6-4a47-4b42-a6da-533920dd2896