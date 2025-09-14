Bitgetמכריזה על פרסי Smart Awards 2025 לכבוד כישרונות המסחר המובילים

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, אמורה לארח את פרסי Smart Awards 2025 ב-25 בספטמבר, ולציין את המהדורה השלישית של טקס ההכרה היוקרתי שלה לסוחרים. הטקס עולה בקנה אחד עם יום השנה השביעי של הפלטפורמה, שבו יתוגמלו סוחרים מצטיינים שהשיגו ביצועים יוצאי דופן, הניעו חידושים משפיעים ותרמו משמעותית לאקו סיסטם המתפתח של הקריפטו.

Smart Awards השנה יתקיים כטקס וירטואלי בשידור חי. במהלך האירוע, Bitget תסקור שנה שהייתה סוערת ויוצאת דופן עבור תעשיית הקריפטו, תכריז על הזוכים בפרסים השנה ותזמין שופטים ומכובדים לחקור את הנושא: "מה חכם במסחר בקריפטו". הפרסים יוענקו על ידי גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, יחד עם משפיעני הקריפטו הידועים Sjuul (מייסד AltCryptoGems) ו-Dapp Centre. ועדת השיפוט מבצעת כעת הערכות סופיות על סמך נתוני המסחר.

הפרס מדגיש ארבעה ארכיטיפים מרכזיים של מסחר, שכל אחד מהם מייצג אסטרטגיות מתפתחות והישגי משתמשים יוצאי דופן באקוסיסטם של Bitget. “On-Chain Igniter” לבעלי הביצועים הטובים ביותר במסחר בשרשרת, "Endurance Alpha" לאלה המציגים צמיחה מתמדת עם המוצרים הפיננסיים של Bitget, “Signal Maker” למובילים במסחר בהעתקה, ו-"Rising Gear" לסוחרים בולטים שנכנסו לאחר אוקטובר 2024.

כעת, בשנתו השלישית, Smart Awards התפתח לאירוע חותם המכיר במצוינות ומנהיגות במסחר בקריפטו. בהמשך למסורת של Bitget לכבד כישרונות מובילים, הטקס בשנה שעברה ציין 32 סוחרים בולטים בקטגוריות כמו סוחר מוביל, כוכב עולה, Trading Maestro, Memecoin God ו-Elite Picker. השנה, Bitget נשארת מחויבת לעקוב אחר המסעות של הזוכים, ולהעצים את סיפורי החוסן וההצלחה שלהם במרחב הקריפטו.

כחלק מהחגיגה, Bitget גם קוראת לקהילה הגלובלית שלה להצטרף לקמפיין #TradeSmarter במדיה החברתית, ומעודדת משתמשים להשתתף על ידי שיתוף חוויות "מסחר חכם" משלהם במדיה החברתית. תורמים בולטים נבחרים יתוגמלו, כאשר הפרטים המלאים יוכרזו קרוב יותר לטקס.

השנה, Bitget הגיעה לשיאים חדשים, בנתה קהילה עולמית של 120 מיליון משתמשים ורשמה למעלה מחצי טריליון בנפח מסחר חודשי בנגזרים, לצד הכרה של CoinDesk על הובלת נזילות ב-ETH ו-SOL. אף אחד מההישגים הללו לא היה אפשרי ללא הכוח של קהילת הסוחרים של Bitget, וזו הסיבה שפרסי Smart Awards 2025 מוקדשים להכרה ולחגוג את אלה שמניעים את הפלטפורמה קדימה מדי יום.

