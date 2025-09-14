ビットゲット (Bitget)、トップトレーダーの才能を称えるスマート・アワード2025 (Smart Awards 2025) を発表

セーシェル共和国ビクトリア発, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、スマート・アワード2025を9月25日に開催する。この栄誉あるトレーダー表彰式は今回で3回目を迎える。 同プラットフォームの7周年記念と同時に開催されるこの表彰式では、目覚ましい業績を達成し、大きな影響力を持つイノベーションを推進し、進化しつつある暗号通貨エコシステムに大きく貢献した優れたトレーダーが表彰される。

今年のスマート・アワードは、ライブバーチャルセレモニーとして開催される。 同イベント中、ビットゲットは暗号通貨業界にとって激動が多くかつ注目すべき1年を振り返り、今年の受賞者を発表し、審査員と受賞者を招いて「暗号通貨取引におけるスマートとは何か? (What’s SMART in Crypto Trading?)」というテーマを探求する。 この賞は、ビットゲットのCEOであるグレイシー･チェン (Gracy Chen)、著名な暗号通貨インフルエンサーのシュール (Sjuul) (オルトクリプトジェムズ (AltCryptoGems) の創設者)、ダップ・センター (Dapp Centre) によって授与される。 審査委員会は現在、取引データに基づく最終評価を行っている。

この賞は、ビットゲットエコシステム内の新たな戦略と、卓越したユーザーとしての達成を代表する4つのコア取引原型にスポットライトを当てる。 「オンチェーン・イグナイター (On-Chain Igniter)」はオンチェーン取引のトップパフォーマー、「エンデュランス・アルファ (Endurance Alpha)」はビットゲットの金融商品で着実な成長を示すトレーダー、「シグナルメーカー (Signal Maker)」はコピー取引のリーダー、「ライジング・ギア (Rising Gear)」は2024年10月以降に出現した傑出トレーダーである。

今年で3年目を迎えるスマート・アワードは、暗号通貨取引における卓越性とリーダーシップを評価する特徴的なイベントへと進化した。 優秀な人材を称えるビットゲットの伝統を守り、昨年の表彰式ではトップトレーダー (Top Trader)、ライジングスター (Rising Star)、トレーディングマエストロ (Trading Maestro)、ミームコインゴッド (Memecoin God)、エリートピッカー (Elite Picker) などのカテゴリーで、32人の傑出したトレーダーを表彰した。 今年もビットゲットは、受賞者の道程を追い、暗号通貨業界における彼らのレジリエンスと成功の物語を増幅させることを約束する。

ビットゲットはまた、祝賀の一環として、ソーシャルメディア上で#TradeSmarterキャンペーンに参加するようグローバルコミュニティに呼びかけており、ユーザーがソーシャルメディア上で自身の「スマートトレーディング」体験を共有して参加するよう促している。 選ばれた優秀な貢献者には報酬が授与され、詳しくは授賞式の間近に発表される。

今年、ビットゲットは1億2,000万人のグローバルコミュニティを突破し、月間のデリバティブ取引高が5,000億を超え、ETHとSOLの流動性でリードしていることがコインデスク (CoinDesk) から評価され、新たな高みに到達した。 これらの達成は、ビットゲットのトレーダーコミュニティの力なくしては不可能であるため、日々プラットフォームを前進させているトレーダーを評価し、称えるために、スマート・アワード2025が設けられている。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲットウォレットは、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向けの問い合わせ先：media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、当社の 利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/092142b6-4a47-4b42-a6da-533920dd2896