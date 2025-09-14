Bitget, 우수 트레이딩 인재를 기리는 ‘Smart Awards 2025’ 개최 발표

빅토리아, 세이셸, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 오는 9월 25일 ‘Smart Awards 2025’를 개최한다고 밝혔다. 올해로 세 번째를 맞는 이 권위 있는 트레이더 시상식은 플랫폼의 7주년 기념일과 함께 진행되며, 뛰어난 성과를 달성하고 영향력 있는 혁신을 주도했으며, 진화하는 암호화폐 생태계에 크게 기여한 우수 트레이더들을 선정해 시상한다.

올해의 Smart Awards는 실시간 가상 시상식으로 진행된다. 행사에서는 격동적이면서도 주목할 만했던 지난 1년간의 암호화폐 산업을 되돌아보고, 올해의 수상자를 발표하며, 심사위원 및 수상자들과 함께 “암호화폐 트레이딩에서 SMART란 무엇인가”라는 주제를 탐구한다. 시상은 Bitget의 CEO인 Gracy Chen과 유명 암호화폐 인플루언서인 Sjuul(AltCryptoGems 창립자), 그리고 Dapp Centre가 공동으로 진행한다. 현재 심사위원단은 거래 데이터를 기반으로 최종 심사를 진행 중이다.

이번 시상식은 Bitget 생태계에서 새롭게 부상하는 전략과 탁월한 사용자 성과를 대표하는 네 가지 핵심 트레이딩 아키타입에 주목하게 된다. 먼저 온체인 거래에서 최고의 성과를 거둔 트레이더가 대상인 On-Chain Igniter를 필두로 Bitget의 금융 상품을 통해 꾸준한 성장을 이룬 트레이더인 Endurance Alpha, 카피 트레이딩 분야에서 리더십을 발휘한 트레이더인 Signal Maker, 마지막으로 2024년 10월 이후 두각을 나타낸 신예 트레이더인 Rising Gear가 이에 해당한다.

올해로 3회를 맞은 Smart Awards는 암호화폐 트레이딩 분야의 탁월함과 리더십을 인정하는 대표적 행사로 자리매김했다. Bitget은 매년 최고의 인재를 기리는 전통을 이어가고 있으며, 지난해 시상식에서는 Top Trader, Rising Star, Trading Maestro, Memecoin God, Elite Picker 등 다양한 부문에서 32명의 우수 트레이더를 선정했다. 올해도 Bitget은 수상자들의 여정을 꾸준히 추적하며, 암호화폐 시장에서 그들의 끈기와 성공 스토리를 더욱 널리 알리는 데 주력할 예정이다.

Bitget은 이번 축하 행사와 함께, 전 세계 커뮤니티를 대상으로 소셜 미디어에서 #TradeSmarter 캠페인도 진행한다고 발표했다. 사용자가 자신의 “스마트 트레이딩” 경험을 공유하며 참여할 수 있도록 독려하며, 선정된 우수 기여자에게는 보상이 제공될 예정이다. 구체적인 세부 사항은 시상식에 임박한 시점에서 공개될 예정이다.

올해 Bitget은 더욱 성장한 모습을 보이며 새로운 기록을 달성했다. 글로벌 사용자 수 1억 2천만 명을 돌파하는 한편, 월간 파생상품 거래량 5천억 달러 이상을 기록했으며, ETH와 SOL 유동성 부문에서 선도적 성과를 낸 것으로 코인데스크(CoinDesk)의 인정을 받았다. 이러한 성과는 모두 Bitget 트레이더 커뮤니티의 힘 덕분이며, 그렇기 때문에 Smart Awards 2025는 매일 플랫폼을 이끌어 나가는 이들을 인정하고 축하하는 데 헌정되고 있다.

Bitget 소개

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

