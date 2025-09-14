Bitget Umumkan Smart Awards 2025 untuk Mengiktiraf Bakat Terbaik dalam Perdagangan

VICTORIA, Seychelles, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia, bakal menganjurkan Smart Awards 2025 pada 25 September, menandakan edisi ketiga majlis pengiktirafan pedagang yang berprestij. Majlis ini akan berlangsung sempena ulang tahun ke-7 platform tersebut dan akan mengiktiraf para pedagang yang telah mencapai prestasi cemerlang, memperkenalkan inovasi yang memberi impak besar serta menyumbang secara signifikan kepada ekosistem kripto yang kian berkembang.

Smart Awards tahun ini akan dianjurkan secara langsung dalam bentuk majlis maya. Sepanjang acara tersebut, Bitget akan menyoroti perjalanan industri kripto sepanjang tahun yang penuh cabaran namun luar biasa, mengumumkan para pemenang anugerah tahun ini, serta menjemput para juri dan penerima penghargaan untuk meneroka tema: “Apakah SMART dalam Perdagangan Kripto.” Anugerah tersebut akan disampaikan oleh Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, bersama dengan tokoh terkenal dalam dunia kripto iaitu Sjuul (Pengasas AltCryptoGems) dan Dapp Centre. Jawatankuasa penilai kini sedang menjalankan penilaian terakhir berdasarkan data dagangan.

Anugerah ini memberi tumpuan kepada empat arketip utama perdagangan, yang masing-masing mewakili strategi baharu yang sedang berkembang serta pencapaian luar biasa para pengguna dalam ekosistem Bitget. “On-Chain Igniter” untuk pedagang berprestasi tinggi dalam dagangan on-chain, “Endurance Alpha” untuk mereka yang menunjukkan pertumbuhan konsisten melalui produk kewangan Bitget, “Signal Maker” untuk peneraju dagangan salinan, dan “Rising Gear” untuk pedagang menonjol yang mula menyerlah selepas Oktober 2024.

Kini memasuki tahun ketiga, Smart Awards telah berkembang menjadi acara ikonik yang mengiktiraf kecemerlangan dan kepimpinan dalam perdagangan kripto. Meneruskan tradisi Bitget dalam menghargai bakat terbaik, majlis tahun lalu telah meraikan 32 pedagang unggul merentasi pelbagai kategori seperti Top Trader, Rising Star, Trading Maestro, Memecoin God dan Elite Picker. Tahun ini, Bitget terus komited untuk mengikuti perjalanan para pemenang serta mengetengahkan kisah ketabahan dan kejayaan mereka dalam dunia kripto.

Sebagai sebahagian daripada sambutan ini, Bitget turut mengajak komuniti globalnya menyertai kempen #TradeSmarter di media sosial, sambil menggalakkan pengguna untuk berkongsi pengalaman mereka dalam melaksanakan “perdagangan pintar” di platform masing-masing. Ganjaran akan diberikan kepada penyumbang cemerlang yang terpilih, dengan butiran penuh bakal diumumkan menjelang hari majlis.

Tahun ini, Bitget mencapai pencapaian baharu yang membanggakan dengan komuniti global melebihi 120 juta pengguna serta volum dagangan derivatif bulanan yang melampaui setengah trilion. Selain itu, Bitget turut menerima pengiktirafan daripada CoinDesk sebagai peneraju kecairan bagi ETH dan SOL. Setiap pencapaian ini tidak mungkin tercapai tanpa sokongan kukuh daripada komuniti pedagang Bitget. Justeru itu, Smart Awards 2025 didedikasikan untuk mengiktiraf dan meraikan individu-individu yang menjadi pemacu utama kejayaan platform ini setiap hari.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka bersedia tanggung jika berlaku kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/092142b6-4a47-4b42-a6da-533920dd2896