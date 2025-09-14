Bitget anuncia o Smart Awards 2025 para homenagear os melhores talentos em negociação

VICTORIA, Seychelles, Sept. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas do mundo e empresa Web3, sediará o Smart Awards 2025 em 25 de setembro, marcando a terceira edição de sua prestigiosa cerimônia de reconhecimento de traders. A cerimônia coincide com a data do 7º aniversário da plataforma, ocasião em que serão recompensados os traders excepcionais que alcançaram desempenho notável, impulsionaram inovações impactantes e contribuíram de maneira significativa para o ecossistema de criptomoedas em evolução.

O Smart Awards deste ano será realizado como uma cerimônia virtual ao vivo. Durante o evento, a Bitget fará uma retrospectiva de um ano que foi turbulento e marcante para o setor de criptomoedas, anunciará os vencedores dos prêmios deste ano e convidará os jurados e homenageados a explorar o tema: “O que é SMART no comércio de criptomoedas”. Os prêmios serão entregues por Gracy Chen, CEO da Bitget, juntamente com os renomados influenciadores cripto Sjuul (fundador da AltCryptoGems) e Dapp Centre. O comitê julgador está atualmente realizando as avaliações finais com base em dados comerciais.

O prêmio destaca quatro arquétipos comerciais principais, cada um representando estratégias emergentes e conquistas excepcionais dos usuários dentro do ecossistema Bitget. “On-Chain Igniter” para os melhores desempenhos em trading on-chain, “Endurance Alpha” para aqueles que apresentam crescimento constante com os produtos financeiros da Bitget, “Signal Maker” para líderes em copy trading e “Rising Gear” para traders de destaque que surgiram após outubro de 2024.

Agora em seu terceiro ano, o Smart Awards evoluiu para um evento exclusivo que reconhece a excelência e a liderança na negociação de criptomoedas. Dando continuidade à tradição da Bitget de homenagear os melhores talentos, a cerimônia do ano passado celebrou 32 traders de destaque em categorias como Melhor Trader, Estrela em Ascensão, Mestre do Trading, Deus das Memecoins e Selecionador de Elite. Este ano, a Bitget segue comprometida em acompanhar as jornadas dos vencedores, ampliando suas histórias de resiliência e sucesso no espaço das criptomoedas.

Como parte da celebração, a Bitget também está convocando sua comunidade global a se juntar à campanha #TradeSmarter nas redes sociais, incentivando os usuários a participarem compartilhando suas próprias experiências de “trading inteligente” nas redes sociais. Os colaboradores selecionados que se destacarem serão recompensados, com todos os detalhes a serem anunciados mais perto da cerimônia.

Este ano, a Bitget atingiu novos recordes, ultrapassando uma comunidade global de 120 milhões de usuários e registrando mais de meio trilhão em volume mensal de negociação de derivativos, além do reconhecimento da CoinDesk pela liderança em liquidez em ETH e SOL. Nenhuma dessas conquistas teria sido possível sem a força da comunidade de traders da Bitget, e é por isso que o Smart Awards 2025 se dedica a reconhecer e celebrar aqueles que impulsionam a plataforma todos os dias.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget se dedica a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, oferecendo também acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas sem custódia líder que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com recursos avançados de swaps e análises de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas potenciais incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

