Bitget 宣布举办 2025 年度“智慧交易大奖”（Smart Awards 2025），表彰顶尖交易人才

维多利亚，塞舌尔, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget，将于 9 月 25 日举办 2025 年度“智慧交易大奖”，这是该平台备受瞩目的交易人才表彰盛典的第三届。 本次颁奖典礼适逢平台七周年庆，届时将表彰在业绩卓越、创新引领以及推动加密货币生态系统发展方面表现突出的杰出交易者。

今年的“智慧交易大奖”将以线上直播盛典的形式隆重举办。 在本次活动中，Bitget 将回顾加密货币行业充满波折又卓越的一年，揭晓本年度大奖得主，并邀请评委与获奖者围绕主题“加密货币交易中的智慧之道”展开探讨。 本次大奖将由 Bitget 首席执行官 Gracy Chen 携手知名加密货币意见领袖、AltCryptoGems 创始人 Sjuul 及 Dapp Centre 共同颁发。 评审委员会目前正根据交易数据进行最终评审。

该奖项聚焦四大核心交易类型，每一类型均体现 Bitget 生态系统中新兴交易策略的亮点及用户的卓越表现。 “链上先锋”（On-Chain Igniter），表彰链上交易领域的顶尖表现者；“稳健阿尔法”（Endurance Alpha），表彰借助 Bitget 金融产品实现稳健增长的交易者；“信号领军者”（Signal Maker），表彰跟单交易领域的领军人物；“新锐力量”（Rising Gear），表彰 2024 年 10 月后表现突出的新锐交易者。

如今，“智慧交易大奖”步入第三届，已发展为表彰加密货币交易领域卓越表现与领军力量的标志性盛事。 延续 Bitget 表彰顶尖人才的传统，去年的盛典共表彰了 32 位杰出交易者，涵盖包括“顶级交易者”（Top Trader）、“新锐之星”（Rising Star）、“交易大师”（Trading Maestro）、“迷因币之神”（Memecoin God）、“精英选币师”（Elite Picker）在内的多个奖项类别。 今年，Bitget 将继续关注获奖者的成长历程，讲述他们在加密货币领域中展现出的坚韧与卓越，传递他们的成功故事。

作为盛典的一部分，Bitget 还号召全球社区在社交媒体上参与 #TradeSmarter 活动，鼓励用户通过社交媒体分享自己的“智慧交易”经验来参与其中。 部分表现突出的参与者将获得奖励，具体详情将于盛典临近时公布。

今年，Bitget 再创佳绩，全球用户突破 1.2 亿，月度衍生品交易量超过 5,000 亿，并因在 ETH 和 SOL 市场中展现出领先流动性而获得 CoinDesk 认可。 若没有 Bitget 交易者社区的鼎力支持，这些成就都难以实现。正因如此，2025 年“智慧交易大奖”专为表彰并致敬那些日复一日推动平台发展的杰出贡献者而设。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

