Bitget 宣佈啟動 2025 智能獎，嘉獎卓越交易人才

維多利亞，塞舌爾, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 將於 9 月 25 日舉辦 2025 智能獎 (Smart Awards 2025)，標誌著其表彰交易人才的榮耀盛典已邁入第三屆。 此場典禮恰逢平台成立七週年，將表揚表現出色、推動強大創新並為加密生態演進作出重大貢獻的一流交易者。

今年的智能獎將以網上直播形式舉行。 活動期間，Bitget 將回顧加密貨幣界動盪卻成果豐碩的一年，並且公佈今年獎項得主，更會邀請評審及獲獎者共同探討主題：「加密貨幣交易的智能之道」(What’s SMART in Crypto Trading)。 頒獎嘉賓包括 Bitget 行政總裁 Gracy Chen，以及知名加密貨幣意見領袖 Sjuul（AltCryptoGems 創辦人）和 Dapp Centre。 評審委員會目前正根據交易數據進行最終評核。

獎項聚焦四大核心交易典範，各自代表 Bitget 生態系統內新興的策略及用戶的非凡成就。 「鏈上引爆者 (On-Chain Igniter)」表揚鏈上交易頂尖高手，「耐力阿爾法 (Endurance Alpha)」嘉許透過 Bitget 金融產品實現穩定增長的用戶，「訊號創造者 (Signal Maker)」授予跟單交易的翹楚，而「崛起新銳 (Rising Gear)」獎勵 2024 年 10 月後脫穎而出的耀眼交易者。

智能獎已踏入第三年，並已成為表彰加密貨幣交易領域卓越表現及領導地位的標誌性活動。 承襲 Bitget 獎勵頂尖人才的傳統，去年典禮共嘉許了 32 位傑出交易者，獎項涵蓋頂級交易者 (Top Trader)、崛起新星 (Rising Star)、交易大師 (Trading Maestro)、迷因幣之神 (Memecoin God) 及精英挑選者 (Elite Picker) 等類別。 今年，Bitget 仍將致力關注得獎者的歷程，傳揚他們在加密貨幣世界中的韌力及成績。

此外，Bitget 亦邀請全球社群參與 #TradeSmarter 的社交媒體活動，鼓勵用戶分享本身的「智能交易」心得，共同為慶典增添光采。 獲選的優秀貢獻者將獲得獎勵，具體細節將於典禮臨近時公佈。

Bitget 今年再創新高，全球用戶人數突破 1.2 億，每月衍生工具交易量超過 5,000 億美元，並獲 CoinDesk 肯定其於 ETH 和 SOL 流動性的領導地位。 如非 Bitget 交易者群體的實力，這一切成就將無從實現，因此 2025 智能獎特別表揚和嘉許每日推動平台進步的重大貢獻者。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

