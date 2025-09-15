Melissa 宣布设立中国办事处，将稳步扩展全球业务布局

加利福尼亚州兰乔圣玛格丽塔，中国深圳前海区, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着中国跨境电商与物流行业的快速发展的背景下，智能数据运营对于实现高效配送，提升客户体验以变的尤为重要。

作为全球数据质量与地址管理解决方案的行业先锋，Melissa 正式在中国设立首个办事处，快速响应本地企业需求，助力其通过精准数据驱动高效运营，提升客户互动体验。

Melissa 总裁兼创始人 Ray Melissa 表示：“中国是全球最具活力的跨境贸易枢纽之一，设立本地办事处将使我们能够提供兼具全球影响力与本地深度的服务。“ 他进一步指出：“无论是出口至英国、泰国还是美国，Melissa 的数据质量解决方案都能帮助企业与世界各地客户实现高效、无缝的连接。”

Melissa 已在美国、印度、德国、英国、澳大利亚和新加坡设立办事处。此次进军中国市场，进一步彰显了其通过本地化服务与技术专长，支持全球企业发展的坚定承诺。

公司将于今年9月首次亮相深圳两大顶级贸易展会，展示其先进工具。首场展会为9月17日至19日在深圳国际会展中心举办的中国跨境电商展览会（CCBEC），展位号16C68；第二场为9月24日至26日在深圳会展中心举行的中国（深圳）国际物流与供应链博览会（CILF），展位号1B394。

Melissa 旗舰级全球地址验证工具，专为跨境业务打造，支持验证、纠正及标准化来自240多个国家和地区的客户数据。其 Global Express Entry 功能实现地址即时自动补全，显著减少输入错误，确保数据精准无误。Melissa 还提供全球电话号码验证，保障企业拥有有效可拨的国际号码；全球电子邮件验证则提升邮件送达率，降低退信风险，维护发件人信誉，助力企业优化客户沟通与运营效率。

中国区销售客户经理 Hugo Liu 介绍到：“我们的数据质量工具经过深度优化，专为中国等出口导向型市场设计，依托权威参考数据，助力企业高效验证全球送货地址、电话号码和电子邮件。”他补充道：“Melissa 已做好充分准备，为庞大的中国市场提供精准支持，确保账单及送货地址准确且符合本地规范，助力实现顺畅无误的跨境配送体验。”

如需与 Hugo 联系，敬请莅临 CCBEC 16C68 展位或 CILF 1B394 展位。

如需联系 Melissa 中国办事处，请致电 +65-8-2997442或 1-800-MELISSA (635-4772)



关于Melissa

Melissa 40年专注于精准客户数据管理，堪称全球地址管理领域的权威。公司在四大洲设立办事处，覆盖240多个国家和地区，提供精准的地址验证、自动补全和地理位置校验服务，助力企业全面提升数据质量。Melissa 旗下的数据质量、身份验证及地理数据解决方案，助力企业优化决策、降低运营成本、提升效率并强化合规管理。依托API、CRM和电商平台的深度集成，以及强大的在线工具，Melissa每天助力全球万余客户处理数十亿条地址数据，释放客户数据的最大商业价值。

请访问 www.Melissa.com 或致电 1-800-MELISSA (635-4772) 了解更多信息

媒体负责人

Greg Brown

Melissa 全球市场营销副总裁

greg.brown@Melissa.com

+1-800-635-4772 转1130

MPoweredPR（公关部）--Melissa

pr@mpoweredpr.com

+1-877-794-6777