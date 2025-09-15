MMC在蒙古Bayan Khundii礦場完成首次黃金澆鑄

香港, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業務集中於並位於蒙古國的最大的國際上市私營礦業公司Mongolian Mining Corporation（「MMC」或「公司」，或連同其附屬公司統稱「集團」 ; 香港交易所：975;OTCQX: MOGLF）於2025年9月14日在蒙古Bayan Khundii (「BKH」) 金礦完成首次黃金澆鑄。

BKH金礦的總黃金儲備量為513,700盎司，平均原礦品位為4.0克╱噸金，該礦場預計將以低四分位數的全維持成本，每年生產約85,000盎司黃金。

集團此前宣佈，向Erdene Mongol LLC（「EM」）投資4000萬美元，以收購EM的50％股權，該戰略聯盟及投資協議於2024年1月25日生效。MMC入股之時，該項目仍處於綠地開發的初始階段。自建設啟動以來，工程進展迅速，僅耗時22個月即完成建設，使項目成功實現從綠地到全面成熟運作的跨越。

BKH礦場出產的黃金將以現貨金價售予蒙古中央銀行，此舉既為蒙古國的外匯儲備帶來貢獻，亦為維持蒙古的經濟穩定方面發揮重要作用。憑藉成熟的營運系統及標準化流程，BKH礦場已準備就緒，有望於2025年第四季度末實現額定產能生產。





圖片說明（從左至右）：EM首席營運官Baasandorj Tsogoo先生，EM首席執行官Bilguun Ankhbayar先生，蒙古國工業及礦產資源部部長Damdinnyam Gongor先生以及蒙古銀行副行長Enkhtaivan Ganbold先生共同展示來自BKH礦場的首批金錠。

MMC行政總裁Battsengel Gotov博士表示：「我們為BKH礦場達致此重要里程碑感到自豪，並謹此向全體員工、承包商及戰略夥伴致以誠摯的祝賀，全憑他們的不懈努力，此項成就方能達成，成功將項目發展為全面運作的金礦。團隊的辛勞及貢獻實在值得高度讚譽。同時，集團亦以推動業務組合多元化之戰略目標為榮，致力確保可持續增長並創造長遠價值。展望未來，MMC將與我們的戰略夥伴緊密合作，支持其繼續專注勘探工作，旨在延長開採年限，並根據戰略聯盟協議，將更多礦床投入生產。」

有關 Mongolian Mining Corporation （股份代號 : 975 ）

MMC為業務集中於並位於蒙古國的最大的國際上市私營礦業公司。本集團整合了一個多元化的業務組合，在蒙古國南部及西部地區開發及運營焦（冶金）煤、黃金、銅及其他有色金屬礦業資產。

本集團是蒙古國最大的硬焦煤生產商及出口商。本集團擁有及經營Tavan Tolgoi煤田的Ukhaa Khudag礦場，以及Baruun Naran礦場，兩個露天焦煤礦場均位於蒙古國南戈壁。

本集團運營位於蒙古國Bayankhongor盟（省）的Bayan Khundii金礦。

MMC於2010年10月在香港聯合交易所有限公司上市。如欲瞭解本公司的更多詳情，請瀏覽MMC網站： www.mmc.mn .

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8a2ddbd-ad7b-44b8-be4f-64323e1cdb2e