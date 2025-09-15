Verkkokauppa.com päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.9.2025 klo 08.00

Verkkokauppa.comin hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn tiedonantopolitiikan, jossa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö viestii pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmiensä kanssa.

Päivityksessä on tehty erinäisiä teknisiä päivityksiä ja tarkennuksia politiikan eri kohtiin. Päivitetty tiedonantopolitiikka ei sisällä merkittäviä muutoksia periaatteisiin, joiden mukaan Verkkokauppa.com toimii.

Päivitetty tiedonantopolitiikka tulee voimaan heti. Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla https://investors.verkkokauppa.com/fi.

Lisätietoja:

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

puh. 044 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.



Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite