Sword Group : Nouvelle Acquisition en Suisse

Sword Group poursuit sa stratégie M&A et annonce l’acquisition de Bubble Go.

Cette Société, basée à Genève, disposant d’une plateforme nearshore à Lisbonne, est spécialisée dans les services IT à haute valeur ajoutée.

Bubble Go a généré un chiffre d’affaires de 6,1 MCHF en 2024, et annonce un chiffre d’affaires de 7 MCHF en 2026, tout en sécurisant une rentabilité conforme aux normes du Groupe.

Bubble Go opère principalement dans les domaines de la banque privée et du luxe.

Cette Société compte plus de 70 collaborateurs.

L’entité portugaise permettra au Groupe de compléter les offres nearshore proposées à ses clients suisses et européens.

Calendrier

23/10/25

Publication du Chiffre d’Affaires du 3ème trimestre 2025

22/01/26

Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2025

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 500+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

