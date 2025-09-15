Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 37 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 1.931.578 599,29 1.157.580.753 8. september 2025 16.565 695,17 11.515.433 9. september 2025 926 695,07 643.637 10. september 2025 9.019 698,12 6.296.324 11. september 2025 500 695,31 347.656 12. september 2025 500 693,02 346.512 Total under programmet 1.959.088 600,65 1.176.730.315

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 1.959.088 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,19% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

Vedhæftet fil