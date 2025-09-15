Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 37 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|1.931.578
|599,29
|1.157.580.753
|8. september 2025
|16.565
|695,17
|11.515.433
|9. september 2025
|926
|695,07
|643.637
|10. september 2025
|9.019
|698,12
|6.296.324
|11. september 2025
|500
|695,31
|347.656
|12. september 2025
|500
|693,02
|346.512
|Total under programmet
|1.959.088
|600,65
|1.176.730.315
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 1.959.088 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,19% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
