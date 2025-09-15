Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 15. september 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 37
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|301.300
|1.413,31
|425.829.252
|8. september 2025
|4.000
|1.454,02
|5.816.080
|9. september 2025
|4.000
|1.447,88
|5.791.520
|10. september 2025
|4.000
|1.460,88
|5.843.520
|11. september 2025
|4.200
|1.443,44
|6.062.448
|12. september 2025
|4.200
|1.430,58
|6.008.436
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|321.700
|1.415,45
|455.351.256
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|735.900
|1.298,19
|955.339.962
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 735.900 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,90 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|13
|1452
|XCSE
|20250908 9:13:11.678000
|13
|1452
|XCSE
|20250908 9:13:11.683000
|17
|1450
|XCSE
|20250908 9:16:38.084000
|16
|1452
|XCSE
|20250908 9:18:27.308000
|17
|1449
|XCSE
|20250908 9:24:59.084000
|5
|1453
|XCSE
|20250908 9:26:26.238000
|5
|1453
|XCSE
|20250908 9:26:26.238000
|5
|1453
|XCSE
|20250908 9:26:29.261000
|5
|1453
|XCSE
|20250908 9:26:29.280000
|7
|1453
|XCSE
|20250908 9:26:46.802000
|7
|1453
|XCSE
|20250908 9:26:46.821000
|2
|1453
|XCSE
|20250908 9:33:05.858000
|18
|1454
|XCSE
|20250908 9:33:05.859000
|1
|1452
|XCSE
|20250908 9:34:03.369000
|1
|1452
|XCSE
|20250908 9:34:03.369000
|1
|1452
|XCSE
|20250908 9:35:25.147000
|1
|1452
|XCSE
|20250908 9:35:25.147000
|1
|1452
|XCSE
|20250908 9:36:05.372000
|1
|1452
|XCSE
|20250908 9:36:05.372000
|1
|1452
|XCSE
|20250908 9:37:00.343000
|1
|1452
|XCSE
|20250908 9:37:00.344000
|10
|1452
|XCSE
|20250908 9:37:21.279000
|2
|1452
|XCSE
|20250908 9:37:21.279000
|2
|1452
|XCSE
|20250908 9:37:21.279000
|2
|1452
|XCSE
|20250908 9:37:21.279000
|2
|1452
|XCSE
|20250908 9:37:21.279000
|17
|1452
|XCSE
|20250908 9:49:20.087000
|8
|1452
|XCSE
|20250908 9:49:20.087000
|25
|1450
|XCSE
|20250908 9:50:46.641000
|143
|1450
|XCSE
|20250908 9:50:46.642000
|26
|1450
|XCSE
|20250908 9:50:51.904000
|18
|1450
|XCSE
|20250908 9:50:52.127000
|17
|1450
|XCSE
|20250908 9:50:52.132000
|9
|1449
|XCSE
|20250908 9:51:00.940000
|9
|1448
|XCSE
|20250908 9:56:50.869000
|7
|1450
|XCSE
|20250908 10:01:16.193000
|2
|1450
|XCSE
|20250908 10:01:16.193000
|9
|1449
|XCSE
|20250908 10:04:54.935000
|9
|1448
|XCSE
|20250908 10:11:44.788000
|9
|1448
|XCSE
|20250908 10:11:44.788000
|9
|1448
|XCSE
|20250908 10:11:44.788000
|18
|1447
|XCSE
|20250908 10:13:59.832000
|9
|1446
|XCSE
|20250908 10:15:57.856000
|9
|1446
|XCSE
|20250908 10:19:34.026000
|9
|1445
|XCSE
|20250908 10:20:10.764000
|9
|1447
|XCSE
|20250908 10:20:12.169000
|9
|1446
|XCSE
|20250908 10:20:13.562000
|9
|1446
|XCSE
|20250908 10:20:14.818000
|9
|1446
|XCSE
|20250908 10:20:16.572000
|9
|1446
|XCSE
|20250908 10:21:41.306000
|6
|1444
|XCSE
|20250908 10:29:51.762000
|2
|1444
|XCSE
|20250908 10:29:51.780000
|1
|1444
|XCSE
|20250908 10:29:51.780000
|18
|1447
|XCSE
|20250908 10:30:10.147000
|9
|1446
|XCSE
|20250908 10:36:03.553000
|1
|1445
|XCSE
|20250908 10:44:12.959000
|1
|1445
|XCSE
|20250908 10:44:12.959000
|7
|1445
|XCSE
|20250908 10:44:12.959000
|17
|1447
|XCSE
|20250908 10:46:02.093000
|25
|1446
|XCSE
|20250908 10:46:26.349000
|25
|1446
|XCSE
|20250908 10:46:26.353000
|3
|1445
|XCSE
|20250908 10:46:26.353000
|1
|1445
|XCSE
|20250908 10:46:26.359000
|5
|1445
|XCSE
|20250908 10:46:26.359000
|2
|1445
|XCSE
|20250908 10:46:26.359000
|1
|1448
|XCSE
|20250908 11:01:00.226000
|3
|1448
|XCSE
|20250908 11:01:00.226000
|2
|1448
|XCSE
|20250908 11:06:14.487000
|9
|1447
|XCSE
|20250908 11:06:59.084000
|9
|1446
|XCSE
|20250908 11:07:01.142000
|5
|1445
|XCSE
|20250908 11:11:37.782000
|4
|1445
|XCSE
|20250908 11:11:37.782000
|7
|1445
|XCSE
|20250908 11:12:00.727000
|1
|1445
|XCSE
|20250908 11:12:00.727000
|8
|1445
|XCSE
|20250908 11:12:00.727000
|8
|1445
|XCSE
|20250908 11:12:00.727000
|8
|1445
|XCSE
|20250908 11:12:00.727000
|9
|1445
|XCSE
|20250908 11:12:00.727000
|4
|1444
|XCSE
|20250908 11:19:00.300000
|4
|1444
|XCSE
|20250908 11:19:00.300000
|12
|1449
|XCSE
|20250908 11:23:10.021000
|6
|1449
|XCSE
|20250908 11:23:10.023000
|7
|1449
|XCSE
|20250908 11:23:10.023000
|6
|1449
|XCSE
|20250908 11:23:10.023000
|20
|1449
|XCSE
|20250908 11:23:10.029000
|6
|1449
|XCSE
|20250908 11:24:16.182000
|3
|1449
|XCSE
|20250908 11:24:16.182000
|18
|1449
|XCSE
|20250908 11:31:36.259000
|7
|1449
|XCSE
|20250908 11:32:12.942000
|5
|1449
|XCSE
|20250908 11:32:12.942000
|9
|1448
|XCSE
|20250908 11:37:36.761000
|11
|1451
|XCSE
|20250908 11:37:39.730000
|17
|1450
|XCSE
|20250908 11:38:26.975000
|8
|1452
|XCSE
|20250908 11:43:59.363000
|6
|1452
|XCSE
|20250908 11:44:34.119000
|7
|1454
|XCSE
|20250908 11:45:49.100000
|6
|1454
|XCSE
|20250908 11:45:49.100000
|4
|1454
|XCSE
|20250908 11:45:49.100000
|9
|1454
|XCSE
|20250908 11:46:31.289000
|6
|1454
|XCSE
|20250908 11:47:42.291000
|3
|1454
|XCSE
|20250908 11:47:42.291000
|9
|1454
|XCSE
|20250908 11:49:07.776000
|11
|1454
|XCSE
|20250908 11:51:02.909000
|4
|1454
|XCSE
|20250908 11:52:20.770000
|5
|1454
|XCSE
|20250908 11:52:20.770000
|9
|1452
|XCSE
|20250908 11:55:54.364000
|8
|1452
|XCSE
|20250908 11:55:54.364000
|8
|1452
|XCSE
|20250908 11:55:54.364000
|12
|1454
|XCSE
|20250908 12:02:20.073000
|16
|1454
|XCSE
|20250908 12:03:19.832000
|17
|1454
|XCSE
|20250908 12:05:46.805000
|2
|1454
|XCSE
|20250908 12:14:06.770000
|12
|1454
|XCSE
|20250908 12:15:46.945000
|26
|1452
|XCSE
|20250908 12:24:44.082000
|9
|1452
|XCSE
|20250908 12:24:44.082000
|17
|1454
|XCSE
|20250908 12:24:44.683000
|38
|1455
|XCSE
|20250908 12:33:50.673000
|21
|1456
|XCSE
|20250908 12:38:42.641000
|2
|1456
|XCSE
|20250908 12:38:42.641000
|6
|1456
|XCSE
|20250908 12:40:21.770000
|2
|1456
|XCSE
|20250908 12:40:21.770000
|1
|1456
|XCSE
|20250908 12:40:21.770000
|8
|1456
|XCSE
|20250908 12:43:08.770000
|1
|1456
|XCSE
|20250908 12:43:08.770000
|7
|1456
|XCSE
|20250908 12:45:33.770000
|2
|1456
|XCSE
|20250908 12:45:33.770000
|9
|1456
|XCSE
|20250908 12:47:56.498000
|7
|1456
|XCSE
|20250908 12:50:18.140000
|2
|1456
|XCSE
|20250908 12:50:18.140000
|3
|1456
|XCSE
|20250908 12:52:45.769000
|6
|1456
|XCSE
|20250908 12:52:45.769000
|3
|1456
|XCSE
|20250908 12:55:00.030000
|1
|1456
|XCSE
|20250908 12:55:00.030000
|35
|1454
|XCSE
|20250908 12:55:00.113000
|15
|1453
|XCSE
|20250908 13:01:25.399000
|2
|1453
|XCSE
|20250908 13:02:44.838000
|15
|1453
|XCSE
|20250908 13:02:44.838000
|27
|1453
|XCSE
|20250908 13:10:18.658000
|9
|1454
|XCSE
|20250908 13:16:52.794000
|18
|1452
|XCSE
|20250908 13:17:32.431000
|9
|1452
|XCSE
|20250908 13:17:32.431000
|26
|1450
|XCSE
|20250908 13:20:00.176000
|12
|1451
|XCSE
|20250908 13:28:08.298000
|17
|1452
|XCSE
|20250908 13:53:48.843000
|8
|1452
|XCSE
|20250908 13:53:48.843000
|9
|1452
|XCSE
|20250908 14:05:32.175000
|9
|1452
|XCSE
|20250908 14:05:32.175000
|17
|1451
|XCSE
|20250908 14:11:08.015000
|8
|1451
|XCSE
|20250908 14:11:08.015000
|14
|1452
|XCSE
|20250908 14:12:10.612000
|2
|1452
|XCSE
|20250908 14:12:10.612000
|8
|1452
|XCSE
|20250908 14:12:10.612000
|26
|1452
|XCSE
|20250908 14:12:10.612000
|2
|1452
|XCSE
|20250908 14:12:10.612000
|18
|1451
|XCSE
|20250908 14:19:13.845000
|18
|1451
|XCSE
|20250908 14:30:52.185000
|9
|1451
|XCSE
|20250908 14:30:52.185000
|8
|1451
|XCSE
|20250908 14:30:52.185000
|25
|1452
|XCSE
|20250908 14:32:32.252000
|1
|1452
|XCSE
|20250908 14:35:45.084000
|16
|1452
|XCSE
|20250908 14:35:45.084000
|10
|1453
|XCSE
|20250908 14:35:45.086000
|1
|1453
|XCSE
|20250908 14:35:45.086000
|60
|1453
|XCSE
|20250908 14:35:45.102000
|10
|1453
|XCSE
|20250908 14:35:45.102000
|10
|1453
|XCSE
|20250908 14:35:45.104000
|11
|1453
|XCSE
|20250908 14:35:45.104000
|2
|1451
|XCSE
|20250908 14:38:13.222000
|21
|1455
|XCSE
|20250908 14:49:16.537000
|11
|1455
|XCSE
|20250908 14:49:25.185000
|11
|1455
|XCSE
|20250908 14:49:25.189000
|13
|1453
|XCSE
|20250908 14:59:38.680000
|4
|1453
|XCSE
|20250908 14:59:38.700000
|8
|1453
|XCSE
|20250908 14:59:38.700000
|8
|1453
|XCSE
|20250908 14:59:38.700000
|3
|1453
|XCSE
|20250908 14:59:38.700000
|5
|1455
|XCSE
|20250908 14:59:38.701000
|25
|1455
|XCSE
|20250908 15:11:53.305000
|14
|1455
|XCSE
|20250908 15:11:54.105000
|2
|1456
|XCSE
|20250908 15:12:43.404000
|25
|1455
|XCSE
|20250908 15:12:46.813000
|10
|1454
|XCSE
|20250908 15:15:08.419000
|12
|1456
|XCSE
|20250908 15:17:43.252000
|27
|1456
|XCSE
|20250908 15:17:43.252000
|1
|1456
|XCSE
|20250908 15:17:43.252000
|26
|1454
|XCSE
|20250908 15:24:11.081000
|25
|1453
|XCSE
|20250908 15:28:00.648000
|8
|1453
|XCSE
|20250908 15:28:00.648000
|8
|1453
|XCSE
|20250908 15:28:00.648000
|50
|1456
|XCSE
|20250908 15:38:34.304000
|26
|1455
|XCSE
|20250908 15:39:19.925000
|2
|1456
|XCSE
|20250908 15:40:28.812000
|11
|1456
|XCSE
|20250908 15:42:44.450000
|9
|1455
|XCSE
|20250908 15:43:00.342000
|9
|1454
|XCSE
|20250908 15:44:13.406000
|8
|1454
|XCSE
|20250908 15:44:13.406000
|5
|1454
|XCSE
|20250908 15:46:23.696000
|13
|1454
|XCSE
|20250908 15:47:14.855000
|35
|1455
|XCSE
|20250908 15:53:12.932000
|14
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:12.933000
|2
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:12.933000
|26
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:12.933000
|29
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:12.938000
|14
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:12.950000
|23
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:12.950000
|14
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:12.955000
|4
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:13.061000
|3
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:23.103000
|14
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:23.104000
|14
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:45.360000
|1
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:49.261000
|14
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:49.262000
|5
|1456
|XCSE
|20250908 15:53:49.318000
|24
|1455
|XCSE
|20250908 15:55:55.051000
|10
|1455
|XCSE
|20250908 15:58:02.412000
|7
|1455
|XCSE
|20250908 15:58:02.412000
|10
|1454
|XCSE
|20250908 15:58:28.781000
|7
|1454
|XCSE
|20250908 15:58:28.781000
|8
|1454
|XCSE
|20250908 16:01:06.540000
|3
|1454
|XCSE
|20250908 16:14:31.204406
|20
|1457
|XCSE
|20250908 16:38:31.613702
|1
|1457
|XCSE
|20250908 16:38:31.613702
|500
|1457
|XCSE
|20250908 16:38:31.613754
|99
|1457
|XCSE
|20250908 16:38:31.613783
|3
|1457
|XCSE
|20250908 16:38:31.613804
|150
|1457
|XCSE
|20250908 16:38:31.632951
|2
|1457
|XCSE
|20250908 16:38:31.634098
|11
|1457
|XCSE
|20250908 16:38:31.733370
|163
|1457
|XCSE
|20250908 16:38:36.803485
|655
|1457
|XCSE
|20250908 16:40:22.483049
|17
|1460
|XCSE
|20250909 9:03:14.252000
|17
|1456
|XCSE
|20250909 9:04:32.205000
|17
|1457
|XCSE
|20250909 9:09:05.453000
|2
|1459
|XCSE
|20250909 9:17:32.713000
|9
|1459
|XCSE
|20250909 9:17:32.713000
|17
|1461
|XCSE
|20250909 9:32:15.704000
|8
|1461
|XCSE
|20250909 9:32:17.896000
|18
|1460
|XCSE
|20250909 9:33:14.019000
|2
|1462
|XCSE
|20250909 9:35:28.916000
|4
|1462
|XCSE
|20250909 9:36:19.418000
|1
|1462
|XCSE
|20250909 9:38:24.957000
|18
|1461
|XCSE
|20250909 9:42:24.199000
|17
|1460
|XCSE
|20250909 9:48:56.879000
|18
|1460
|XCSE
|20250909 9:48:56.957000
|18
|1460
|XCSE
|20250909 9:48:56.976000
|9
|1460
|XCSE
|20250909 9:53:57.206000
|18
|1460
|XCSE
|20250909 9:54:40.928000
|5
|1460
|XCSE
|20250909 9:54:40.928000
|9
|1460
|XCSE
|20250909 9:59:52.607000
|9
|1459
|XCSE
|20250909 10:00:03.098000
|8
|1460
|XCSE
|20250909 10:00:53.323000
|15
|1460
|XCSE
|20250909 10:00:53.323000
|15
|1460
|XCSE
|20250909 10:00:53.494000
|9
|1460
|XCSE
|20250909 10:02:07.682000
|9
|1458
|XCSE
|20250909 10:03:18.198000
|8
|1458
|XCSE
|20250909 10:03:18.198000
|17
|1457
|XCSE
|20250909 10:03:22.120000
|17
|1458
|XCSE
|20250909 10:08:51.688000
|7
|1456
|XCSE
|20250909 10:16:25.002000
|11
|1456
|XCSE
|20250909 10:19:58.008000
|7
|1456
|XCSE
|20250909 10:19:58.008000
|11
|1456
|XCSE
|20250909 10:19:58.014000
|17
|1456
|XCSE
|20250909 10:19:58.014000
|17
|1454
|XCSE
|20250909 10:27:38.078000
|8
|1454
|XCSE
|20250909 10:27:38.078000
|8
|1454
|XCSE
|20250909 10:27:38.078000
|15
|1454
|XCSE
|20250909 10:36:55.372000
|3
|1454
|XCSE
|20250909 10:36:55.372000
|2
|1454
|XCSE
|20250909 10:36:55.372000
|36
|1454
|XCSE
|20250909 10:37:25.210000
|15
|1454
|XCSE
|20250909 10:39:58.744000
|15
|1454
|XCSE
|20250909 10:40:01.475000
|1
|1454
|XCSE
|20250909 10:40:01.475000
|11
|1454
|XCSE
|20250909 10:40:01.476000
|17
|1453
|XCSE
|20250909 10:40:57.100000
|17
|1453
|XCSE
|20250909 10:40:57.130000
|15
|1452
|XCSE
|20250909 10:44:35.817000
|17
|1451
|XCSE
|20250909 10:48:42.148000
|17
|1450
|XCSE
|20250909 10:49:12.560000
|1
|1452
|XCSE
|20250909 10:58:43.458000
|26
|1452
|XCSE
|20250909 10:58:43.458000
|9
|1452
|XCSE
|20250909 10:58:43.458000
|17
|1450
|XCSE
|20250909 10:59:44.584000
|17
|1448
|XCSE
|20250909 11:01:14.929000
|1
|1449
|XCSE
|20250909 11:04:29.794000
|1
|1449
|XCSE
|20250909 11:04:29.794000
|35
|1448
|XCSE
|20250909 11:05:28.088000
|2
|1450
|XCSE
|20250909 11:10:34.657000
|12
|1450
|XCSE
|20250909 11:10:34.657000
|1
|1450
|XCSE
|20250909 11:10:34.657000
|27
|1451
|XCSE
|20250909 11:15:05.713000
|5
|1451
|XCSE
|20250909 11:15:05.713000
|1
|1451
|XCSE
|20250909 11:16:01.792000
|1
|1451
|XCSE
|20250909 11:16:01.792000
|3
|1449
|XCSE
|20250909 11:22:06.159000
|26
|1452
|XCSE
|20250909 11:28:57.000000
|24
|1452
|XCSE
|20250909 11:29:01.230000
|15
|1450
|XCSE
|20250909 11:29:04.788000
|10
|1452
|XCSE
|20250909 11:40:15.469000
|1
|1452
|XCSE
|20250909 11:40:15.469000
|23
|1452
|XCSE
|20250909 11:40:15.469000
|12
|1452
|XCSE
|20250909 11:40:15.469000
|13
|1452
|XCSE
|20250909 11:40:15.469000
|1
|1452
|XCSE
|20250909 11:40:15.469000
|3
|1452
|XCSE
|20250909 11:43:52.627000
|1
|1452
|XCSE
|20250909 11:43:52.627000
|9
|1452
|XCSE
|20250909 11:43:52.839000
|9
|1451
|XCSE
|20250909 12:16:26.209000
|8
|1451
|XCSE
|20250909 12:16:26.209000
|8
|1451
|XCSE
|20250909 12:16:26.209000
|1
|1454
|XCSE
|20250909 12:33:04.221000
|8
|1454
|XCSE
|20250909 12:33:04.221000
|15
|1454
|XCSE
|20250909 12:36:16.822000
|1
|1454
|XCSE
|20250909 12:36:19.885000
|17
|1452
|XCSE
|20250909 12:38:49.515000
|25
|1452
|XCSE
|20250909 12:39:05.406000
|9
|1450
|XCSE
|20250909 12:46:00.738000
|9
|1449
|XCSE
|20250909 12:46:00.877000
|37
|1450
|XCSE
|20250909 12:51:59.778000
|1
|1450
|XCSE
|20250909 12:51:59.778000
|32
|1450
|XCSE
|20250909 12:51:59.778000
|10
|1450
|XCSE
|20250909 12:51:59.778000
|1
|1450
|XCSE
|20250909 12:51:59.778000
|269
|1450
|XCSE
|20250909 12:51:59.778000
|9
|1450
|XCSE
|20250909 12:52:28.793000
|9
|1450
|XCSE
|20250909 12:52:34.792000
|9
|1450
|XCSE
|20250909 12:52:40.792000
|9
|1450
|XCSE
|20250909 12:52:47.130000
|9
|1450
|XCSE
|20250909 12:52:52.701000
|3
|1450
|XCSE
|20250909 12:52:58.626000
|2
|1450
|XCSE
|20250909 12:52:58.626000
|3
|1450
|XCSE
|20250909 12:52:58.626000
|2
|1450
|XCSE
|20250909 12:52:58.626000
|9
|1450
|XCSE
|20250909 12:53:20.792000
|9
|1450
|XCSE
|20250909 12:53:58.553000
|9
|1449
|XCSE
|20250909 12:55:41.792000
|9
|1448
|XCSE
|20250909 12:56:01.109000
|9
|1448
|XCSE
|20250909 12:56:01.112000
|9
|1447
|XCSE
|20250909 12:58:41.211000
|8
|1447
|XCSE
|20250909 12:58:41.211000
|4
|1446
|XCSE
|20250909 12:59:00.818000
|2
|1446
|XCSE
|20250909 12:59:00.818000
|1
|1446
|XCSE
|20250909 12:59:00.818000
|8
|1447
|XCSE
|20250909 13:09:37.873000
|16
|1449
|XCSE
|20250909 13:18:10.082000
|16
|1449
|XCSE
|20250909 13:18:10.087000
|2
|1449
|XCSE
|20250909 13:21:53.293000
|8
|1449
|XCSE
|20250909 13:22:23.690000
|8
|1449
|XCSE
|20250909 13:22:56.756000
|8
|1449
|XCSE
|20250909 13:23:12.575000
|12
|1449
|XCSE
|20250909 13:25:57.110000
|20
|1449
|XCSE
|20250909 13:29:49.598000
|22
|1449
|XCSE
|20250909 13:30:15.856000
|15
|1449
|XCSE
|20250909 13:30:15.856000
|1
|1449
|XCSE
|20250909 13:30:15.856000
|1
|1449
|XCSE
|20250909 13:30:15.856000
|9
|1449
|XCSE
|20250909 13:31:46.074000
|3
|1449
|XCSE
|20250909 13:31:46.074000
|17
|1447
|XCSE
|20250909 13:33:00.274000
|25
|1448
|XCSE
|20250909 13:42:39.889000
|18
|1448
|XCSE
|20250909 13:48:20.197000
|9
|1448
|XCSE
|20250909 13:48:20.197000
|11
|1448
|XCSE
|20250909 13:53:11.820000
|7
|1448
|XCSE
|20250909 13:53:21.273000
|18
|1446
|XCSE
|20250909 13:53:37.276000
|9
|1447
|XCSE
|20250909 14:02:14.498000
|9
|1447
|XCSE
|20250909 14:02:47.533000
|9
|1447
|XCSE
|20250909 14:03:11.226000
|9
|1447
|XCSE
|20250909 14:03:11.226000
|33
|1447
|XCSE
|20250909 14:13:14.188000
|9
|1447
|XCSE
|20250909 14:32:27.266000
|8
|1447
|XCSE
|20250909 14:34:00.533000
|8
|1447
|XCSE
|20250909 14:37:08.480000
|9
|1447
|XCSE
|20250909 14:37:08.480000
|2
|1447
|XCSE
|20250909 14:37:08.480000
|6
|1447
|XCSE
|20250909 14:38:42.715000
|8
|1447
|XCSE
|20250909 14:38:42.715000
|4
|1447
|XCSE
|20250909 14:38:42.715000
|14
|1447
|XCSE
|20250909 14:41:23.588000
|27
|1447
|XCSE
|20250909 14:41:38.258000
|16
|1447
|XCSE
|20250909 14:41:38.259000
|27
|1446
|XCSE
|20250909 14:48:10.132000
|7
|1446
|XCSE
|20250909 14:48:10.132000
|12
|1445
|XCSE
|20250909 14:51:48.989000
|11
|1445
|XCSE
|20250909 14:56:31.778000
|10
|1445
|XCSE
|20250909 14:57:09.872000
|8
|1445
|XCSE
|20250909 14:57:09.872000
|8
|1445
|XCSE
|20250909 14:57:09.872000
|12
|1445
|XCSE
|20250909 14:57:09.872000
|8
|1445
|XCSE
|20250909 14:57:09.872000
|8
|1445
|XCSE
|20250909 14:57:09.872000
|11
|1445
|XCSE
|20250909 14:57:09.872000
|12
|1446
|XCSE
|20250909 14:57:10.036000
|13
|1446
|XCSE
|20250909 14:57:17.649000
|2
|1446
|XCSE
|20250909 14:57:17.649000
|2
|1446
|XCSE
|20250909 14:57:17.649000
|44
|1446
|XCSE
|20250909 14:57:17.649000
|27
|1446
|XCSE
|20250909 14:57:17.670000
|71
|1446
|XCSE
|20250909 14:57:17.670000
|4
|1446
|XCSE
|20250909 14:57:17.715000
|2
|1446
|XCSE
|20250909 14:57:17.793000
|2
|1447
|XCSE
|20250909 14:57:20.335000
|5
|1447
|XCSE
|20250909 14:57:20.709000
|10
|1447
|XCSE
|20250909 14:57:33.728000
|2
|1447
|XCSE
|20250909 14:57:34.084000
|35
|1446
|XCSE
|20250909 14:59:52.099000
|33
|1446
|XCSE
|20250909 15:01:06.351000
|44
|1447
|XCSE
|20250909 15:07:13.978000
|1
|1447
|XCSE
|20250909 15:14:36.095000
|57
|1447
|XCSE
|20250909 15:14:40.894000
|1
|1447
|XCSE
|20250909 15:14:40.894000
|1
|1447
|XCSE
|20250909 15:14:40.894000
|42
|1447
|XCSE
|20250909 15:14:40.915000
|3
|1447
|XCSE
|20250909 15:14:41.658000
|10
|1447
|XCSE
|20250909 15:15:00.060000
|33
|1446
|XCSE
|20250909 15:20:55.945000
|36
|1445
|XCSE
|20250909 15:23:04.702000
|15
|1445
|XCSE
|20250909 15:26:13.936000
|41
|1444
|XCSE
|20250909 15:27:56.272000
|4
|1444
|XCSE
|20250909 15:27:56.272000
|6
|1444
|XCSE
|20250909 15:28:35.673000
|57
|1444
|XCSE
|20250909 15:30:23.517000
|2
|1444
|XCSE
|20250909 15:30:54.151000
|26
|1444
|XCSE
|20250909 15:32:19.359000
|25
|1444
|XCSE
|20250909 15:33:45.283000
|16
|1443
|XCSE
|20250909 15:35:19.173000
|9
|1443
|XCSE
|20250909 15:35:19.173000
|43
|1441
|XCSE
|20250909 15:37:09.186000
|17
|1442
|XCSE
|20250909 15:42:45.563000
|8
|1442
|XCSE
|20250909 15:42:45.563000
|26
|1441
|XCSE
|20250909 15:43:03.648000
|8
|1441
|XCSE
|20250909 15:43:03.648000
|26
|1441
|XCSE
|20250909 15:43:03.658000
|1
|1442
|XCSE
|20250909 15:44:51.001000
|1
|1442
|XCSE
|20250909 15:44:51.001000
|21
|1442
|XCSE
|20250909 15:44:51.001000
|35
|1441
|XCSE
|20250909 15:54:08.045000
|8
|1441
|XCSE
|20250909 15:54:08.045000
|9
|1441
|XCSE
|20250909 15:54:08.045000
|8
|1441
|XCSE
|20250909 15:54:08.045000
|9
|1443
|XCSE
|20250909 15:54:20.881000
|8
|1443
|XCSE
|20250909 15:54:34.477000
|41
|1443
|XCSE
|20250909 15:54:42.846000
|27
|1442
|XCSE
|20250909 16:00:58.118000
|8
|1442
|XCSE
|20250909 16:00:58.118000
|18
|1443
|XCSE
|20250909 16:02:08.218000
|2
|1443
|XCSE
|20250909 16:02:08.218000
|62
|1443
|XCSE
|20250909 16:02:08.218000
|33
|1442
|XCSE
|20250909 16:03:19.500000
|26
|1442
|XCSE
|20250909 16:12:56.805000
|9
|1444
|XCSE
|20250909 16:13:22.384000
|43
|1443
|XCSE
|20250909 16:14:04.378000
|10
|1443
|XCSE
|20250909 16:14:04.510000
|114
|1443
|XCSE
|20250909 16:14:04.510000
|9
|1443
|XCSE
|20250909 16:14:09.520000
|43
|1442
|XCSE
|20250909 16:14:11.923000
|17
|1442
|XCSE
|20250909 16:14:12.003000
|35
|1442
|XCSE
|20250909 16:14:12.055000
|10
|1445
|XCSE
|20250909 16:14:55.547000
|9
|1445
|XCSE
|20250909 16:14:59.678000
|10
|1445
|XCSE
|20250909 16:15:04.792000
|9
|1445
|XCSE
|20250909 16:15:08.792000
|10
|1445
|XCSE
|20250909 16:15:13.448000
|2
|1445
|XCSE
|20250909 16:15:18.793000
|7
|1445
|XCSE
|20250909 16:15:18.793000
|9
|1445
|XCSE
|20250909 16:15:26.793000
|9
|1445
|XCSE
|20250909 16:15:37.794000
|9
|1445
|XCSE
|20250909 16:16:00.793000
|9
|1445
|XCSE
|20250909 16:17:56.792000
|9
|1445
|XCSE
|20250909 16:18:37.792000
|2
|1443
|XCSE
|20250909 16:19:57.859000
|32
|1443
|XCSE
|20250909 16:20:24.166000
|34
|1443
|XCSE
|20250909 16:21:33.071000
|1
|1445
|XCSE
|20250909 16:27:27.873000
|31
|1445
|XCSE
|20250909 16:27:27.873000
|9
|1445
|XCSE
|20250909 16:27:32.748000
|8
|1445
|XCSE
|20250909 16:28:45.099000
|21
|1445
|XCSE
|20250909 16:30:38.032000
|9
|1446
|XCSE
|20250909 16:33:25.793000
|9
|1446
|XCSE
|20250909 16:34:43.648000
|10
|1446
|XCSE
|20250909 16:34:51.601000
|9
|1446
|XCSE
|20250909 16:34:51.602000
|44
|1446
|XCSE
|20250909 16:35:17.646000
|23
|1446
|XCSE
|20250909 16:35:24.954000
|41
|1445
|XCSE
|20250909 16:37:37.648000
|9
|1446
|XCSE
|20250909 16:39:21.501000
|17
|1446
|XCSE
|20250909 16:39:21.501000
|9
|1446
|XCSE
|20250909 16:39:26.792000
|9
|1446
|XCSE
|20250909 16:39:47.817000
|8
|1447
|XCSE
|20250909 16:40:01.299000
|26
|1446
|XCSE
|20250909 16:40:19.260000
|84
|1445
|XCSE
|20250909 16:41:51.242079
|9
|1456
|XCSE
|20250910 9:02:02.704000
|9
|1456
|XCSE
|20250910 9:02:02.704000
|1
|1460
|XCSE
|20250910 9:17:41.478000
|72
|1460
|XCSE
|20250910 9:17:41.478000
|17
|1460
|XCSE
|20250910 9:17:41.478000
|17
|1459
|XCSE
|20250910 9:18:41.567000
|7
|1458
|XCSE
|20250910 9:18:47.762000
|10
|1458
|XCSE
|20250910 9:18:47.762000
|18
|1457
|XCSE
|20250910 9:20:07.191000
|21
|1459
|XCSE
|20250910 9:28:37.618000
|18
|1457
|XCSE
|20250910 9:32:21.208000
|8
|1457
|XCSE
|20250910 9:32:21.208000
|7
|1458
|XCSE
|20250910 9:36:30.247000
|11
|1456
|XCSE
|20250910 9:37:45.145000
|6
|1456
|XCSE
|20250910 9:40:05.461000
|11
|1456
|XCSE
|20250910 9:40:05.461000
|8
|1458
|XCSE
|20250910 9:42:36.338000
|17
|1457
|XCSE
|20250910 9:42:49.970000
|4
|1459
|XCSE
|20250910 9:47:13.655000
|2
|1463
|XCSE
|20250910 9:58:29.933000
|87
|1463
|XCSE
|20250910 9:58:29.933000
|9
|1463
|XCSE
|20250910 9:59:20.173000
|70
|1462
|XCSE
|20250910 10:00:12.025000
|25
|1461
|XCSE
|20250910 10:00:26.518000
|43
|1462
|XCSE
|20250910 10:05:44.839000
|69
|1462
|XCSE
|20250910 10:20:19.139000
|33
|1462
|XCSE
|20250910 10:20:29.904000
|9
|1461
|XCSE
|20250910 10:20:38.621000
|9
|1460
|XCSE
|20250910 10:21:06.259000
|9
|1459
|XCSE
|20250910 10:21:07.468000
|18
|1459
|XCSE
|20250910 10:27:29.831000
|1
|1458
|XCSE
|20250910 10:27:36.709000
|9
|1459
|XCSE
|20250910 10:29:36.898000
|9
|1460
|XCSE
|20250910 10:32:11.606000
|8
|1460
|XCSE
|20250910 10:32:11.606000
|9
|1458
|XCSE
|20250910 10:34:00.317000
|9
|1458
|XCSE
|20250910 10:34:00.317000
|9
|1457
|XCSE
|20250910 10:36:30.311000
|9
|1457
|XCSE
|20250910 10:36:46.174000
|9
|1457
|XCSE
|20250910 10:37:11.117000
|9
|1456
|XCSE
|20250910 10:38:18.202000
|9
|1456
|XCSE
|20250910 10:38:18.202000
|17
|1455
|XCSE
|20250910 10:45:21.273000
|17
|1455
|XCSE
|20250910 10:49:18.363000
|17
|1455
|XCSE
|20250910 10:52:39.496000
|17
|1454
|XCSE
|20250910 10:52:39.807000
|9
|1453
|XCSE
|20250910 10:54:56.041000
|9
|1453
|XCSE
|20250910 10:54:56.041000
|8
|1453
|XCSE
|20250910 10:54:56.041000
|9
|1451
|XCSE
|20250910 10:57:52.442000
|9
|1451
|XCSE
|20250910 11:01:26.182000
|9
|1453
|XCSE
|20250910 11:16:11.855000
|9
|1452
|XCSE
|20250910 11:17:20.375000
|10
|1454
|XCSE
|20250910 11:28:22.311000
|12
|1454
|XCSE
|20250910 11:28:22.311000
|9
|1454
|XCSE
|20250910 11:30:02.181000
|9
|1454
|XCSE
|20250910 11:32:16.365000
|9
|1454
|XCSE
|20250910 11:34:34.922000
|11
|1455
|XCSE
|20250910 11:41:59.866000
|9
|1454
|XCSE
|20250910 11:49:43.702000
|3
|1452
|XCSE
|20250910 11:50:41.921000
|9
|1455
|XCSE
|20250910 11:52:43.421000
|2
|1455
|XCSE
|20250910 11:58:02.455000
|9
|1455
|XCSE
|20250910 11:58:26.201000
|27
|1455
|XCSE
|20250910 12:05:37.083000
|25
|1455
|XCSE
|20250910 12:05:37.201000
|2
|1456
|XCSE
|20250910 12:09:03.547000
|4
|1456
|XCSE
|20250910 12:13:59.333000
|2
|1456
|XCSE
|20250910 12:23:49.863000
|3
|1456
|XCSE
|20250910 12:24:16.206000
|4
|1456
|XCSE
|20250910 12:24:16.206000
|2
|1456
|XCSE
|20250910 12:24:16.206000
|9
|1455
|XCSE
|20250910 12:24:17.128000
|8
|1456
|XCSE
|20250910 12:28:59.133000
|9
|1456
|XCSE
|20250910 12:28:59.133000
|7
|1457
|XCSE
|20250910 12:39:16.325000
|17
|1456
|XCSE
|20250910 12:39:20.087000
|17
|1456
|XCSE
|20250910 12:49:44.218000
|8
|1456
|XCSE
|20250910 12:49:44.218000
|8
|1457
|XCSE
|20250910 12:50:14.074000
|1
|1457
|XCSE
|20250910 12:50:14.074000
|25
|1457
|XCSE
|20250910 12:51:06.945000
|17
|1457
|XCSE
|20250910 12:55:54.429000
|8
|1457
|XCSE
|20250910 12:55:54.429000
|28
|1460
|XCSE
|20250910 13:01:37.898000
|8
|1459
|XCSE
|20250910 13:02:39.291000
|10
|1459
|XCSE
|20250910 13:02:39.291000
|11
|1459
|XCSE
|20250910 13:18:31.481000
|1
|1459
|XCSE
|20250910 13:18:31.481000
|1
|1459
|XCSE
|20250910 13:18:31.481000
|2
|1459
|XCSE
|20250910 13:20:03.641000
|17
|1458
|XCSE
|20250910 13:30:17.193000
|6
|1460
|XCSE
|20250910 13:34:16.825000
|8
|1460
|XCSE
|20250910 13:35:31.545000
|11
|1463
|XCSE
|20250910 13:40:03.688000
|15
|1463
|XCSE
|20250910 13:40:03.709000
|17
|1463
|XCSE
|20250910 13:40:11.343000
|17
|1464
|XCSE
|20250910 13:40:42.975000
|18
|1464
|XCSE
|20250910 13:40:42.979000
|18
|1464
|XCSE
|20250910 13:41:11.942000
|25
|1464
|XCSE
|20250910 13:42:03.921000
|9
|1464
|XCSE
|20250910 13:42:03.921000
|9
|1464
|XCSE
|20250910 13:42:03.940000
|11
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:43.516000
|16
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:43.522000
|11
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:43.728000
|11
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:49.306000
|10
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.233000
|16
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.239000
|16
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.254000
|16
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.418000
|11
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.418000
|16
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.425000
|11
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.425000
|16
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.428000
|11
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.428000
|16
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.432000
|11
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.432000
|16
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.439000
|11
|1464
|XCSE
|20250910 13:45:51.439000
|17
|1462
|XCSE
|20250910 13:47:49.057000
|8
|1462
|XCSE
|20250910 13:47:49.057000
|8
|1462
|XCSE
|20250910 13:47:49.057000
|9
|1463
|XCSE
|20250910 13:54:00.442000
|17
|1462
|XCSE
|20250910 13:54:43.958000
|27
|1461
|XCSE
|20250910 14:00:26.152000
|8
|1461
|XCSE
|20250910 14:00:26.152000
|9
|1461
|XCSE
|20250910 14:00:26.152000
|25
|1461
|XCSE
|20250910 14:05:16.085000
|13
|1460
|XCSE
|20250910 14:11:34.516000
|4
|1460
|XCSE
|20250910 14:12:37.434000
|13
|1460
|XCSE
|20250910 14:12:37.434000
|13
|1460
|XCSE
|20250910 14:12:37.508000
|75
|1460
|XCSE
|20250910 14:12:37.508000
|1
|1461
|XCSE
|20250910 14:12:53.837000
|3
|1461
|XCSE
|20250910 14:12:53.837000
|17
|1460
|XCSE
|20250910 14:14:14.546000
|9
|1461
|XCSE
|20250910 14:14:49.572000
|10
|1461
|XCSE
|20250910 14:15:14.786000
|2
|1461
|XCSE
|20250910 14:17:26.251000
|25
|1461
|XCSE
|20250910 14:17:26.251000
|18
|1463
|XCSE
|20250910 14:17:26.923000
|11
|1463
|XCSE
|20250910 14:17:26.932000
|11
|1463
|XCSE
|20250910 14:17:26.938000
|1
|1462
|XCSE
|20250910 14:17:47.657000
|1
|1462
|XCSE
|20250910 14:17:47.910000
|2
|1463
|XCSE
|20250910 14:22:00.028000
|9
|1463
|XCSE
|20250910 14:22:20.063000
|6
|1463
|XCSE
|20250910 14:22:24.234000
|3
|1464
|XCSE
|20250910 14:25:47.257000
|1
|1464
|XCSE
|20250910 14:25:47.257000
|17
|1463
|XCSE
|20250910 14:25:47.342000
|25
|1463
|XCSE
|20250910 14:26:02.135000
|25
|1463
|XCSE
|20250910 14:26:21.608000
|18
|1463
|XCSE
|20250910 14:31:37.372000
|17
|1462
|XCSE
|20250910 14:32:26.060000
|17
|1461
|XCSE
|20250910 14:33:29.608000
|17
|1461
|XCSE
|20250910 14:33:47.402000
|17
|1460
|XCSE
|20250910 14:33:49.183000
|1
|1462
|XCSE
|20250910 14:43:39.775000
|20
|1463
|XCSE
|20250910 14:46:18.302000
|1
|1463
|XCSE
|20250910 14:46:18.302000
|10
|1463
|XCSE
|20250910 14:46:18.302000
|5
|1463
|XCSE
|20250910 14:48:16.402000
|7
|1463
|XCSE
|20250910 14:49:35.897000
|7
|1463
|XCSE
|20250910 14:50:26.809000
|7
|1462
|XCSE
|20250910 14:53:35.428000
|5
|1463
|XCSE
|20250910 14:53:35.428000
|23
|1463
|XCSE
|20250910 14:53:35.428000
|5
|1463
|XCSE
|20250910 14:54:15.536000
|2
|1462
|XCSE
|20250910 14:56:51.979000
|6
|1462
|XCSE
|20250910 14:56:51.979000
|1
|1462
|XCSE
|20250910 15:04:42.865000
|8
|1462
|XCSE
|20250910 15:04:42.865000
|8
|1462
|XCSE
|20250910 15:04:42.865000
|8
|1462
|XCSE
|20250910 15:04:42.865000
|9
|1462
|XCSE
|20250910 15:04:42.865000
|24
|1462
|XCSE
|20250910 15:12:02.768000
|14
|1462
|XCSE
|20250910 15:12:02.801000
|4
|1462
|XCSE
|20250910 15:12:02.801000
|25
|1461
|XCSE
|20250910 15:20:26.090000
|23
|1461
|XCSE
|20250910 15:22:30.758000
|1
|1461
|XCSE
|20250910 15:22:30.758000
|12
|1461
|XCSE
|20250910 15:22:30.758000
|14
|1461
|XCSE
|20250910 15:22:30.758000
|3
|1461
|XCSE
|20250910 15:22:30.758000
|33
|1460
|XCSE
|20250910 15:22:35.526000
|11
|1459
|XCSE
|20250910 15:22:55.207000
|15
|1459
|XCSE
|20250910 15:23:03.528000
|11
|1459
|XCSE
|20250910 15:23:03.528000
|26
|1459
|XCSE
|20250910 15:23:03.573000
|17
|1457
|XCSE
|20250910 15:26:54.458000
|9
|1457
|XCSE
|20250910 15:26:54.458000
|11
|1456
|XCSE
|20250910 15:27:09.734000
|17
|1457
|XCSE
|20250910 15:29:08.088000
|9
|1457
|XCSE
|20250910 15:29:08.088000
|9
|1460
|XCSE
|20250910 15:36:18.902000
|13
|1460
|XCSE
|20250910 15:37:47.977000
|3
|1461
|XCSE
|20250910 15:47:33.236000
|14
|1461
|XCSE
|20250910 15:48:26.358000
|3
|1461
|XCSE
|20250910 15:48:26.358000
|17
|1460
|XCSE
|20250910 15:48:26.489000
|25
|1462
|XCSE
|20250910 15:48:55.808000
|4
|1463
|XCSE
|20250910 15:51:23.896000
|7
|1463
|XCSE
|20250910 15:51:23.931000
|11
|1463
|XCSE
|20250910 15:53:26.512000
|11
|1463
|XCSE
|20250910 15:53:48.118000
|4
|1463
|XCSE
|20250910 15:53:53.966000
|11
|1463
|XCSE
|20250910 15:53:53.967000
|15
|1463
|XCSE
|20250910 15:54:30.072000
|15
|1463
|XCSE
|20250910 15:55:11.530000
|15
|1463
|XCSE
|20250910 15:55:11.536000
|12
|1463
|XCSE
|20250910 15:55:31.052000
|15
|1463
|XCSE
|20250910 15:55:35.381000
|15
|1463
|XCSE
|20250910 15:55:35.386000
|24
|1463
|XCSE
|20250910 15:55:38.169000
|1
|1463
|XCSE
|20250910 15:55:38.169000
|15
|1463
|XCSE
|20250910 15:55:38.175000
|10
|1463
|XCSE
|20250910 15:55:38.190000
|26
|1461
|XCSE
|20250910 15:55:40.216000
|26
|1460
|XCSE
|20250910 16:02:09.867000
|1
|1461
|XCSE
|20250910 16:02:44.127000
|8
|1461
|XCSE
|20250910 16:02:44.127000
|2
|1461
|XCSE
|20250910 16:02:44.127000
|13
|1461
|XCSE
|20250910 16:02:44.127000
|4
|1461
|XCSE
|20250910 16:02:44.127000
|27
|1460
|XCSE
|20250910 16:03:10.790000
|23
|1459
|XCSE
|20250910 16:05:10.203000
|3
|1459
|XCSE
|20250910 16:05:10.222000
|9
|1459
|XCSE
|20250910 16:05:10.222000
|8
|1459
|XCSE
|20250910 16:09:23.015000
|9
|1461
|XCSE
|20250910 16:15:49.196000
|4
|1461
|XCSE
|20250910 16:15:49.196000
|1
|1461
|XCSE
|20250910 16:15:49.196000
|13
|1461
|XCSE
|20250910 16:15:49.196000
|9
|1461
|XCSE
|20250910 16:15:49.196000
|1
|1461
|XCSE
|20250910 16:15:49.196000
|9
|1461
|XCSE
|20250910 16:15:49.196000
|8
|1461
|XCSE
|20250910 16:15:49.196000
|5
|1461
|XCSE
|20250910 16:15:49.196000
|26
|1462
|XCSE
|20250910 16:16:56.361000
|34
|1461
|XCSE
|20250910 16:18:08.406000
|34
|1461
|XCSE
|20250910 16:18:16.681000
|18
|1463
|XCSE
|20250910 16:20:30.431000
|14
|1463
|XCSE
|20250910 16:20:30.431000
|10
|1463
|XCSE
|20250910 16:20:30.431000
|9
|1463
|XCSE
|20250910 16:20:30.431000
|13
|1463
|XCSE
|20250910 16:20:30.440000
|13
|1463
|XCSE
|20250910 16:20:30.481000
|35
|1462
|XCSE
|20250910 16:21:00.437000
|14
|1461
|XCSE
|20250910 16:21:21.873000
|25
|1462
|XCSE
|20250910 16:28:04.014000
|3
|1462
|XCSE
|20250910 16:28:04.014000
|5
|1462
|XCSE
|20250910 16:28:54.765000
|7
|1462
|XCSE
|20250910 16:28:54.765000
|41
|1463
|XCSE
|20250910 16:30:32.511000
|43
|1463
|XCSE
|20250910 16:30:37.548000
|17
|1462
|XCSE
|20250910 16:38:04.513000
|12
|1462
|XCSE
|20250910 16:38:48.016000
|164
|1463
|XCSE
|20250910 16:41:27.390318
|418
|1463
|XCSE
|20250910 16:41:27.390367
|8
|1468
|XCSE
|20250911 9:01:22.079000
|8
|1468
|XCSE
|20250911 9:01:22.079000
|9
|1459
|XCSE
|20250911 9:04:30.099000
|17
|1462
|XCSE
|20250911 9:05:00.569000
|33
|1461
|XCSE
|20250911 9:09:35.166000
|2
|1460
|XCSE
|20250911 9:15:17.126000
|17
|1460
|XCSE
|20250911 9:18:00.534000
|24
|1462
|XCSE
|20250911 9:21:05.855000
|12
|1462
|XCSE
|20250911 9:25:41.869000
|2
|1462
|XCSE
|20250911 9:25:41.992000
|18
|1462
|XCSE
|20250911 9:25:53.402000
|9
|1461
|XCSE
|20250911 9:26:54.126000
|17
|1459
|XCSE
|20250911 9:27:41.982000
|13
|1458
|XCSE
|20250911 9:27:42.026000
|5
|1458
|XCSE
|20250911 9:27:42.026000
|17
|1457
|XCSE
|20250911 9:27:46.871000
|18
|1456
|XCSE
|20250911 9:29:41.523000
|17
|1455
|XCSE
|20250911 9:29:41.530000
|9
|1454
|XCSE
|20250911 9:29:58.091000
|17
|1454
|XCSE
|20250911 9:34:11.304000
|17
|1451
|XCSE
|20250911 9:37:32.207000
|12
|1455
|XCSE
|20250911 9:49:18.572000
|7
|1455
|XCSE
|20250911 9:49:18.572000
|25
|1454
|XCSE
|20250911 9:50:19.420000
|9
|1456
|XCSE
|20250911 9:54:10.586000
|9
|1456
|XCSE
|20250911 9:55:38.565000
|17
|1455
|XCSE
|20250911 9:55:40.799000
|18
|1455
|XCSE
|20250911 9:57:06.904000
|8
|1455
|XCSE
|20250911 9:57:06.929000
|10
|1455
|XCSE
|20250911 9:57:06.929000
|18
|1455
|XCSE
|20250911 10:02:08.675000
|12
|1456
|XCSE
|20250911 10:14:28.107000
|39
|1456
|XCSE
|20250911 10:14:28.107000
|26
|1455
|XCSE
|20250911 10:21:06.081000
|17
|1455
|XCSE
|20250911 10:22:02.132000
|17
|1454
|XCSE
|20250911 10:28:29.113000
|12
|1455
|XCSE
|20250911 10:29:58.162000
|27
|1455
|XCSE
|20250911 10:29:58.162000
|17
|1455
|XCSE
|20250911 10:31:47.837000
|18
|1454
|XCSE
|20250911 10:39:13.909000
|9
|1454
|XCSE
|20250911 10:39:13.909000
|12
|1456
|XCSE
|20250911 10:47:43.969000
|57
|1456
|XCSE
|20250911 10:47:43.969000
|9
|1455
|XCSE
|20250911 10:47:45.756000
|18
|1456
|XCSE
|20250911 10:48:02.641000
|9
|1456
|XCSE
|20250911 10:49:11.704000
|9
|1456
|XCSE
|20250911 10:49:11.707000
|3
|1456
|XCSE
|20250911 10:49:11.724000
|6
|1456
|XCSE
|20250911 10:49:11.725000
|3
|1456
|XCSE
|20250911 10:49:11.726000
|6
|1456
|XCSE
|20250911 10:49:11.779000
|3
|1456
|XCSE
|20250911 10:49:11.779000
|9
|1455
|XCSE
|20250911 10:49:43.747000
|9
|1455
|XCSE
|20250911 10:49:43.747000
|18
|1455
|XCSE
|20250911 10:50:21.618000
|17
|1454
|XCSE
|20250911 10:52:56.219000
|17
|1453
|XCSE
|20250911 10:53:12.092000
|9
|1453
|XCSE
|20250911 10:55:30.404000
|17
|1454
|XCSE
|20250911 11:05:25.736000
|12
|1455
|XCSE
|20250911 11:17:53.292000
|27
|1455
|XCSE
|20250911 11:17:53.292000
|1
|1455
|XCSE
|20250911 11:17:53.292000
|9
|1455
|XCSE
|20250911 11:18:14.130000
|35
|1455
|XCSE
|20250911 11:23:24.827000
|26
|1456
|XCSE
|20250911 11:28:53.329000
|25
|1456
|XCSE
|20250911 11:28:53.334000
|25
|1456
|XCSE
|20250911 11:28:53.336000
|25
|1456
|XCSE
|20250911 11:29:42.096000
|25
|1455
|XCSE
|20250911 11:31:24.063000
|12
|1456
|XCSE
|20250911 11:48:23.587000
|30
|1456
|XCSE
|20250911 11:48:23.587000
|9
|1456
|XCSE
|20250911 11:49:44.435000
|3
|1456
|XCSE
|20250911 11:51:56.507000
|6
|1456
|XCSE
|20250911 11:51:56.507000
|17
|1454
|XCSE
|20250911 11:53:35.597000
|8
|1454
|XCSE
|20250911 11:53:35.597000
|26
|1454
|XCSE
|20250911 11:54:12.979000
|18
|1454
|XCSE
|20250911 11:54:34.068000
|17
|1454
|XCSE
|20250911 11:54:38.229000
|17
|1455
|XCSE
|20250911 12:08:07.499000
|17
|1455
|XCSE
|20250911 12:08:47.682000
|7
|1455
|XCSE
|20250911 12:29:39.752000
|19
|1455
|XCSE
|20250911 12:29:39.758000
|7
|1455
|XCSE
|20250911 12:29:39.758000
|18
|1454
|XCSE
|20250911 12:33:47.142000
|8
|1454
|XCSE
|20250911 12:33:47.142000
|25
|1453
|XCSE
|20250911 12:33:59.121000
|17
|1454
|XCSE
|20250911 13:00:24.206000
|17
|1453
|XCSE
|20250911 13:24:19.075000
|17
|1452
|XCSE
|20250911 13:24:28.504000
|17
|1452
|XCSE
|20250911 13:24:40.466000
|12
|1452
|XCSE
|20250911 13:24:40.505000
|17
|1452
|XCSE
|20250911 13:24:51.995000
|9
|1451
|XCSE
|20250911 13:32:44.219000
|9
|1451
|XCSE
|20250911 13:32:44.219000
|10
|1451
|XCSE
|20250911 13:32:44.238000
|9
|1449
|XCSE
|20250911 13:54:49.179000
|8
|1449
|XCSE
|20250911 13:54:49.179000
|8
|1449
|XCSE
|20250911 13:54:49.179000
|8
|1449
|XCSE
|20250911 13:54:49.179000
|12
|1451
|XCSE
|20250911 13:58:12.234000
|136
|1451
|XCSE
|20250911 13:58:12.234000
|9
|1451
|XCSE
|20250911 13:58:28.016000
|25
|1450
|XCSE
|20250911 13:59:22.136000
|7
|1450
|XCSE
|20250911 14:10:51.899000
|18
|1450
|XCSE
|20250911 14:11:20.797000
|7
|1450
|XCSE
|20250911 14:11:20.797000
|18
|1450
|XCSE
|20250911 14:11:20.803000
|12
|1450
|XCSE
|20250911 14:15:20.035000
|40
|1450
|XCSE
|20250911 14:15:20.035000
|18
|1449
|XCSE
|20250911 14:17:03.250000
|17
|1449
|XCSE
|20250911 14:30:05.971000
|18
|1448
|XCSE
|20250911 14:31:32.061000
|17
|1447
|XCSE
|20250911 14:32:07.266000
|4
|1446
|XCSE
|20250911 14:32:14.555000
|13
|1446
|XCSE
|20250911 14:32:53.985000
|4
|1446
|XCSE
|20250911 14:32:53.985000
|18
|1445
|XCSE
|20250911 14:33:12.498000
|17
|1444
|XCSE
|20250911 14:33:13.200000
|17
|1443
|XCSE
|20250911 14:38:47.221000
|23
|1445
|XCSE
|20250911 14:42:23.487000
|4
|1445
|XCSE
|20250911 14:43:09.091000
|9
|1444
|XCSE
|20250911 14:45:03.970000
|9
|1445
|XCSE
|20250911 14:50:02.567000
|9
|1444
|XCSE
|20250911 15:00:21.195000
|8
|1444
|XCSE
|20250911 15:00:21.195000
|17
|1443
|XCSE
|20250911 15:05:18.494000
|17
|1442
|XCSE
|20250911 15:05:21.633000
|18
|1442
|XCSE
|20250911 15:05:21.650000
|18
|1441
|XCSE
|20250911 15:05:27.133000
|17
|1440
|XCSE
|20250911 15:05:27.157000
|41
|1440
|XCSE
|20250911 15:08:01.282000
|42
|1439
|XCSE
|20250911 15:09:39.490000
|8
|1439
|XCSE
|20250911 15:22:57.011000
|17
|1438
|XCSE
|20250911 15:23:50.401000
|9
|1437
|XCSE
|20250911 15:27:43.310000
|7
|1438
|XCSE
|20250911 15:29:44.211000
|3
|1438
|XCSE
|20250911 15:29:44.211000
|23
|1440
|XCSE
|20250911 15:35:54.415000
|20
|1440
|XCSE
|20250911 15:35:54.416000
|20
|1440
|XCSE
|20250911 15:35:54.436000
|8
|1438
|XCSE
|20250911 15:35:54.447000
|9
|1438
|XCSE
|20250911 15:35:54.447000
|17
|1437
|XCSE
|20250911 15:35:54.485000
|26
|1437
|XCSE
|20250911 15:40:42.975000
|27
|1436
|XCSE
|20250911 15:40:44.903000
|8
|1438
|XCSE
|20250911 15:42:48.340000
|19
|1438
|XCSE
|20250911 15:42:48.340000
|1
|1438
|XCSE
|20250911 15:42:48.340000
|16
|1437
|XCSE
|20250911 15:42:48.362000
|9
|1437
|XCSE
|20250911 15:42:48.362000
|25
|1436
|XCSE
|20250911 15:43:07.831000
|18
|1435
|XCSE
|20250911 15:44:38.083000
|4
|1436
|XCSE
|20250911 15:50:41.072000
|44
|1436
|XCSE
|20250911 15:52:12.151000
|33
|1436
|XCSE
|20250911 15:52:49.148000
|36
|1437
|XCSE
|20250911 16:01:49.171000
|9
|1437
|XCSE
|20250911 16:01:50.161000
|1
|1437
|XCSE
|20250911 16:01:51.716000
|10
|1437
|XCSE
|20250911 16:02:10.520000
|1
|1437
|XCSE
|20250911 16:02:10.520000
|9
|1437
|XCSE
|20250911 16:02:32.481000
|25
|1437
|XCSE
|20250911 16:02:32.481000
|15
|1437
|XCSE
|20250911 16:03:12.011000
|34
|1435
|XCSE
|20250911 16:03:47.150000
|33
|1434
|XCSE
|20250911 16:06:20.565000
|15
|1434
|XCSE
|20250911 16:06:20.623000
|15
|1434
|XCSE
|20250911 16:06:20.640000
|15
|1434
|XCSE
|20250911 16:06:20.643000
|23
|1434
|XCSE
|20250911 16:06:20.643000
|35
|1434
|XCSE
|20250911 16:06:20.643000
|15
|1434
|XCSE
|20250911 16:06:20.650000
|43
|1433
|XCSE
|20250911 16:07:44.217000
|33
|1433
|XCSE
|20250911 16:18:20.747000
|17
|1433
|XCSE
|20250911 16:27:25.263000
|18
|1433
|XCSE
|20250911 16:27:26.338000
|8
|1433
|XCSE
|20250911 16:27:26.338000
|9
|1433
|XCSE
|20250911 16:27:26.338000
|17
|1433
|XCSE
|20250911 16:27:26.338000
|25
|1434
|XCSE
|20250911 16:27:35.027000
|50
|1433
|XCSE
|20250911 16:31:02.362000
|80
|1433
|XCSE
|20250911 16:31:02.364000
|33
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031473
|67
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031493
|100
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031500
|92
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031506
|8
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031510
|59
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031510
|92
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031518
|44
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031530
|56
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031537
|11
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031537
|56
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031572
|44
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031594
|25
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031594
|13
|1433
|XCSE
|20250911 16:36:25.031596
|100
|1431
|XCSE
|20250911 16:39:04.989090
|34
|1431
|XCSE
|20250911 16:39:06.564206
|54
|1432
|XCSE
|20250911 16:40:21.152558
|46
|1432
|XCSE
|20250911 16:40:21.152600
|100
|1432
|XCSE
|20250911 16:40:21.152684
|66
|1432
|XCSE
|20250911 16:40:21.152684
|8
|1437
|XCSE
|20250912 9:04:04.899000
|5
|1437
|XCSE
|20250912 9:04:48.899000
|3
|1437
|XCSE
|20250912 9:04:48.899000
|17
|1435
|XCSE
|20250912 9:14:03.343000
|17
|1436
|XCSE
|20250912 9:14:19.757000
|18
|1435
|XCSE
|20250912 9:14:34.470000
|17
|1435
|XCSE
|20250912 9:14:34.486000
|10
|1436
|XCSE
|20250912 9:17:03.725000
|5
|1436
|XCSE
|20250912 9:17:27.137000
|4
|1436
|XCSE
|20250912 9:17:27.137000
|9
|1436
|XCSE
|20250912 9:18:40.898000
|5
|1436
|XCSE
|20250912 9:19:47.458000
|4
|1436
|XCSE
|20250912 9:19:47.458000
|4
|1436
|XCSE
|20250912 9:21:00.898000
|17
|1435
|XCSE
|20250912 9:21:51.566000
|17
|1434
|XCSE
|20250912 9:27:27.603000
|17
|1433
|XCSE
|20250912 9:29:12.485000
|3
|1432
|XCSE
|20250912 9:41:37.602000
|6
|1432
|XCSE
|20250912 9:41:37.602000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 9:58:27.084000
|8
|1430
|XCSE
|20250912 9:58:27.084000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 9:58:27.084000
|17
|1432
|XCSE
|20250912 10:02:21.577000
|17
|1430
|XCSE
|20250912 10:03:55.371000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 10:03:55.371000
|8
|1430
|XCSE
|20250912 10:03:55.371000
|15
|1431
|XCSE
|20250912 10:03:55.372000
|42
|1432
|XCSE
|20250912 10:03:55.372000
|26
|1432
|XCSE
|20250912 10:03:55.372000
|26
|1432
|XCSE
|20250912 10:03:55.374000
|28
|1432
|XCSE
|20250912 10:03:55.392000
|24
|1432
|XCSE
|20250912 10:03:55.412000
|18
|1432
|XCSE
|20250912 10:03:55.541000
|25
|1429
|XCSE
|20250912 10:05:27.467000
|8
|1428
|XCSE
|20250912 10:06:35.848000
|15
|1429
|XCSE
|20250912 10:18:01.025000
|17
|1428
|XCSE
|20250912 10:18:01.043000
|9
|1428
|XCSE
|20250912 10:18:01.043000
|17
|1430
|XCSE
|20250912 10:26:58.866000
|77
|1430
|XCSE
|20250912 10:26:58.866000
|9
|1429
|XCSE
|20250912 10:27:30.898000
|24
|1429
|XCSE
|20250912 10:30:26.817000
|17
|1428
|XCSE
|20250912 10:30:29.006000
|6
|1429
|XCSE
|20250912 10:33:14.898000
|3
|1429
|XCSE
|20250912 10:33:14.898000
|3
|1429
|XCSE
|20250912 10:34:41.899000
|3
|1429
|XCSE
|20250912 10:34:41.899000
|2
|1429
|XCSE
|20250912 10:34:41.899000
|2
|1429
|XCSE
|20250912 10:35:59.901000
|7
|1429
|XCSE
|20250912 10:35:59.901000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 10:37:27.011000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 10:37:57.898000
|8
|1430
|XCSE
|20250912 10:38:25.898000
|1
|1430
|XCSE
|20250912 10:38:25.898000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 10:38:51.726000
|8
|1430
|XCSE
|20250912 10:39:06.899000
|1
|1430
|XCSE
|20250912 10:39:06.899000
|9
|1429
|XCSE
|20250912 10:39:19.421000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 10:39:19.421000
|17
|1428
|XCSE
|20250912 10:43:35.775000
|9
|1428
|XCSE
|20250912 10:43:35.775000
|8
|1428
|XCSE
|20250912 10:43:35.775000
|5
|1428
|XCSE
|20250912 10:45:53.382000
|2
|1430
|XCSE
|20250912 10:46:19.899000
|2
|1430
|XCSE
|20250912 10:46:19.899000
|5
|1430
|XCSE
|20250912 10:46:19.899000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 10:47:10.383000
|2
|1430
|XCSE
|20250912 10:48:41.458000
|7
|1430
|XCSE
|20250912 10:48:41.458000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 10:50:15.812000
|8
|1430
|XCSE
|20250912 10:51:49.902000
|1
|1430
|XCSE
|20250912 10:51:49.902000
|1
|1430
|XCSE
|20250912 10:53:24.899000
|6
|1430
|XCSE
|20250912 10:53:24.899000
|2
|1430
|XCSE
|20250912 10:53:24.899000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 10:54:57.008000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 10:55:41.898000
|33
|1430
|XCSE
|20250912 10:55:41.937000
|35
|1430
|XCSE
|20250912 10:55:41.954000
|27
|1430
|XCSE
|20250912 10:55:41.996000
|27
|1430
|XCSE
|20250912 10:55:42.015000
|9
|1429
|XCSE
|20250912 10:57:20.311000
|33
|1430
|XCSE
|20250912 11:00:58.287000
|8
|1430
|XCSE
|20250912 11:00:58.287000
|33
|1430
|XCSE
|20250912 11:00:58.333000
|26
|1429
|XCSE
|20250912 11:12:28.438000
|9
|1429
|XCSE
|20250912 11:12:28.438000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 11:12:28.438000
|9
|1429
|XCSE
|20250912 11:12:28.438000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 11:12:28.438000
|9
|1429
|XCSE
|20250912 11:12:28.438000
|51
|1429
|XCSE
|20250912 11:13:23.087000
|34
|1429
|XCSE
|20250912 11:41:42.206000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 11:41:42.206000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 11:41:42.206000
|9
|1429
|XCSE
|20250912 11:41:42.206000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 11:41:42.206000
|41
|1429
|XCSE
|20250912 11:42:56.544000
|26
|1429
|XCSE
|20250912 11:53:08.368000
|22
|1429
|XCSE
|20250912 12:21:30.868000
|15
|1431
|XCSE
|20250912 12:31:17.616000
|35
|1431
|XCSE
|20250912 12:31:17.616000
|36
|1431
|XCSE
|20250912 12:31:17.616000
|5
|1431
|XCSE
|20250912 12:31:17.616000
|2
|1431
|XCSE
|20250912 12:31:17.616000
|1
|1431
|XCSE
|20250912 12:31:17.616000
|18
|1430
|XCSE
|20250912 12:31:17.918000
|36
|1430
|XCSE
|20250912 12:31:18.026000
|28
|1430
|XCSE
|20250912 12:31:50.611000
|29
|1430
|XCSE
|20250912 12:35:32.356000
|20
|1430
|XCSE
|20250912 12:35:32.356000
|8
|1430
|XCSE
|20250912 12:35:43.046000
|8
|1430
|XCSE
|20250912 12:35:43.046000
|8
|1430
|XCSE
|20250912 12:35:43.046000
|17
|1430
|XCSE
|20250912 12:35:43.046000
|24
|1430
|XCSE
|20250912 12:35:43.071000
|25
|1430
|XCSE
|20250912 12:35:43.071000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 12:38:37.637000
|32
|1430
|XCSE
|20250912 12:38:37.660000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 12:38:37.660000
|35
|1429
|XCSE
|20250912 12:55:48.237000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 12:55:48.237000
|9
|1429
|XCSE
|20250912 12:55:48.237000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 12:55:48.237000
|9
|1429
|XCSE
|20250912 12:55:48.237000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 12:55:48.237000
|7
|1429
|XCSE
|20250912 13:04:11.894000
|7
|1431
|XCSE
|20250912 13:24:17.251000
|41
|1430
|XCSE
|20250912 13:35:37.139000
|2
|1430
|XCSE
|20250912 13:39:40.270000
|2
|1430
|XCSE
|20250912 13:42:03.286000
|6
|1431
|XCSE
|20250912 13:47:06.396000
|26
|1432
|XCSE
|20250912 13:48:27.461000
|38
|1432
|XCSE
|20250912 13:48:27.461000
|33
|1432
|XCSE
|20250912 13:50:53.381000
|34
|1432
|XCSE
|20250912 13:50:53.982000
|36
|1432
|XCSE
|20250912 13:51:03.858000
|27
|1431
|XCSE
|20250912 13:53:34.217000
|9
|1431
|XCSE
|20250912 13:53:34.217000
|8
|1431
|XCSE
|20250912 13:53:34.217000
|33
|1431
|XCSE
|20250912 13:54:00.300000
|25
|1431
|XCSE
|20250912 13:54:44.545000
|26
|1431
|XCSE
|20250912 14:03:29.896000
|35
|1431
|XCSE
|20250912 14:23:18.306000
|33
|1431
|XCSE
|20250912 14:23:18.331000
|25
|1431
|XCSE
|20250912 14:23:40.960000
|44
|1431
|XCSE
|20250912 14:25:01.133000
|49
|1431
|XCSE
|20250912 14:28:28.857000
|49
|1431
|XCSE
|20250912 14:29:52.933000
|44
|1431
|XCSE
|20250912 14:29:52.970000
|44
|1431
|XCSE
|20250912 14:29:53.011000
|33
|1432
|XCSE
|20250912 14:31:08.495000
|9
|1431
|XCSE
|20250912 14:38:52.794000
|8
|1431
|XCSE
|20250912 14:38:52.794000
|2
|1431
|XCSE
|20250912 14:38:52.794000
|34
|1433
|XCSE
|20250912 14:45:33.104000
|9
|1433
|XCSE
|20250912 14:45:33.124000
|9
|1433
|XCSE
|20250912 14:45:33.145000
|17
|1432
|XCSE
|20250912 14:54:59.922000
|8
|1432
|XCSE
|20250912 14:54:59.922000
|8
|1432
|XCSE
|20250912 14:54:59.922000
|8
|1432
|XCSE
|20250912 14:54:59.922000
|8
|1432
|XCSE
|20250912 14:54:59.922000
|9
|1432
|XCSE
|20250912 14:54:59.922000
|35
|1432
|XCSE
|20250912 14:56:00.553000
|26
|1431
|XCSE
|20250912 15:07:42.873000
|8
|1431
|XCSE
|20250912 15:07:42.873000
|27
|1431
|XCSE
|20250912 15:10:21.205000
|8
|1431
|XCSE
|20250912 15:10:21.205000
|12
|1431
|XCSE
|20250912 15:29:05.021000
|66
|1432
|XCSE
|20250912 15:29:34.915000
|18
|1432
|XCSE
|20250912 15:29:34.952000
|44
|1432
|XCSE
|20250912 15:30:14.260000
|58
|1432
|XCSE
|20250912 15:41:09.166000
|9
|1431
|XCSE
|20250912 15:42:00.753000
|9
|1431
|XCSE
|20250912 15:42:24.655000
|9
|1431
|XCSE
|20250912 15:42:24.655000
|4
|1431
|XCSE
|20250912 15:42:37.181000
|41
|1432
|XCSE
|20250912 15:43:33.127000
|9
|1431
|XCSE
|20250912 15:51:18.552000
|8
|1431
|XCSE
|20250912 15:51:18.552000
|8
|1431
|XCSE
|20250912 15:51:18.552000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 16:02:00.990000
|8
|1430
|XCSE
|20250912 16:02:00.990000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 16:02:00.990000
|9
|1429
|XCSE
|20250912 16:02:06.919000
|27
|1430
|XCSE
|20250912 16:07:50.353000
|7
|1429
|XCSE
|20250912 16:09:00.925000
|2
|1429
|XCSE
|20250912 16:16:32.363000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 16:16:32.363000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 16:16:32.363000
|7
|1429
|XCSE
|20250912 16:16:32.363000
|13
|1430
|XCSE
|20250912 16:25:17.277000
|3
|1429
|XCSE
|20250912 16:25:21.458000
|15
|1430
|XCSE
|20250912 16:26:58.391000
|1
|1430
|XCSE
|20250912 16:30:19.484000
|14
|1429
|XCSE
|20250912 16:30:19.503000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 16:30:19.503000
|9
|1429
|XCSE
|20250912 16:30:19.503000
|35
|1430
|XCSE
|20250912 16:31:11.132000
|145
|1430
|XCSE
|20250912 16:31:11.132000
|38
|1430
|XCSE
|20250912 16:33:00.019000
|21
|1430
|XCSE
|20250912 16:33:00.019000
|10
|1430
|XCSE
|20250912 16:33:53.873000
|35
|1430
|XCSE
|20250912 16:33:53.893000
|24
|1430
|XCSE
|20250912 16:33:53.893000
|3
|1430
|XCSE
|20250912 16:34:04.898000
|6
|1430
|XCSE
|20250912 16:34:04.898000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 16:34:15.877000
|9
|1430
|XCSE
|20250912 16:34:29.848000
|2
|1430
|XCSE
|20250912 16:34:42.900000
|6
|1430
|XCSE
|20250912 16:34:55.976000
|49
|1429
|XCSE
|20250912 16:38:18.212000
|8
|1429
|XCSE
|20250912 16:38:18.212000
Vedhæftet fil