Aktietilbagekøbsprogram - uge 37

Dato        15. september 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 37

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 301.300 1.413,31 425.829.252
8. september 20254.0001.454,025.816.080
9. september 20254.0001.447,885.791.520
10. september 20254.0001.460,885.843.520
11. september 20254.2001.443,446.062.448
12. september 20254.2001.430,586.008.436
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 321.700 1.415,45 455.351.256
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt735.9001.298,19955.339.962

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 735.900 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,90 % af bankens aktiekapital.

I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
131452XCSE20250908 9:13:11.678000
131452XCSE20250908 9:13:11.683000
171450XCSE20250908 9:16:38.084000
161452XCSE20250908 9:18:27.308000
171449XCSE20250908 9:24:59.084000
51453XCSE20250908 9:26:26.238000
51453XCSE20250908 9:26:26.238000
51453XCSE20250908 9:26:29.261000
51453XCSE20250908 9:26:29.280000
71453XCSE20250908 9:26:46.802000
71453XCSE20250908 9:26:46.821000
21453XCSE20250908 9:33:05.858000
181454XCSE20250908 9:33:05.859000
11452XCSE20250908 9:34:03.369000
11452XCSE20250908 9:34:03.369000
11452XCSE20250908 9:35:25.147000
11452XCSE20250908 9:35:25.147000
11452XCSE20250908 9:36:05.372000
11452XCSE20250908 9:36:05.372000
11452XCSE20250908 9:37:00.343000
11452XCSE20250908 9:37:00.344000
101452XCSE20250908 9:37:21.279000
21452XCSE20250908 9:37:21.279000
21452XCSE20250908 9:37:21.279000
21452XCSE20250908 9:37:21.279000
21452XCSE20250908 9:37:21.279000
171452XCSE20250908 9:49:20.087000
81452XCSE20250908 9:49:20.087000
251450XCSE20250908 9:50:46.641000
1431450XCSE20250908 9:50:46.642000
261450XCSE20250908 9:50:51.904000
181450XCSE20250908 9:50:52.127000
171450XCSE20250908 9:50:52.132000
91449XCSE20250908 9:51:00.940000
91448XCSE20250908 9:56:50.869000
71450XCSE20250908 10:01:16.193000
21450XCSE20250908 10:01:16.193000
91449XCSE20250908 10:04:54.935000
91448XCSE20250908 10:11:44.788000
91448XCSE20250908 10:11:44.788000
91448XCSE20250908 10:11:44.788000
181447XCSE20250908 10:13:59.832000
91446XCSE20250908 10:15:57.856000
91446XCSE20250908 10:19:34.026000
91445XCSE20250908 10:20:10.764000
91447XCSE20250908 10:20:12.169000
91446XCSE20250908 10:20:13.562000
91446XCSE20250908 10:20:14.818000
91446XCSE20250908 10:20:16.572000
91446XCSE20250908 10:21:41.306000
61444XCSE20250908 10:29:51.762000
21444XCSE20250908 10:29:51.780000
11444XCSE20250908 10:29:51.780000
181447XCSE20250908 10:30:10.147000
91446XCSE20250908 10:36:03.553000
11445XCSE20250908 10:44:12.959000
11445XCSE20250908 10:44:12.959000
71445XCSE20250908 10:44:12.959000
171447XCSE20250908 10:46:02.093000
251446XCSE20250908 10:46:26.349000
251446XCSE20250908 10:46:26.353000
31445XCSE20250908 10:46:26.353000
11445XCSE20250908 10:46:26.359000
51445XCSE20250908 10:46:26.359000
21445XCSE20250908 10:46:26.359000
11448XCSE20250908 11:01:00.226000
31448XCSE20250908 11:01:00.226000
21448XCSE20250908 11:06:14.487000
91447XCSE20250908 11:06:59.084000
91446XCSE20250908 11:07:01.142000
51445XCSE20250908 11:11:37.782000
41445XCSE20250908 11:11:37.782000
71445XCSE20250908 11:12:00.727000
11445XCSE20250908 11:12:00.727000
81445XCSE20250908 11:12:00.727000
81445XCSE20250908 11:12:00.727000
81445XCSE20250908 11:12:00.727000
91445XCSE20250908 11:12:00.727000
41444XCSE20250908 11:19:00.300000
41444XCSE20250908 11:19:00.300000
121449XCSE20250908 11:23:10.021000
61449XCSE20250908 11:23:10.023000
71449XCSE20250908 11:23:10.023000
61449XCSE20250908 11:23:10.023000
201449XCSE20250908 11:23:10.029000
61449XCSE20250908 11:24:16.182000
31449XCSE20250908 11:24:16.182000
181449XCSE20250908 11:31:36.259000
71449XCSE20250908 11:32:12.942000
51449XCSE20250908 11:32:12.942000
91448XCSE20250908 11:37:36.761000
111451XCSE20250908 11:37:39.730000
171450XCSE20250908 11:38:26.975000
81452XCSE20250908 11:43:59.363000
61452XCSE20250908 11:44:34.119000
71454XCSE20250908 11:45:49.100000
61454XCSE20250908 11:45:49.100000
41454XCSE20250908 11:45:49.100000
91454XCSE20250908 11:46:31.289000
61454XCSE20250908 11:47:42.291000
31454XCSE20250908 11:47:42.291000
91454XCSE20250908 11:49:07.776000
111454XCSE20250908 11:51:02.909000
41454XCSE20250908 11:52:20.770000
51454XCSE20250908 11:52:20.770000
91452XCSE20250908 11:55:54.364000
81452XCSE20250908 11:55:54.364000
81452XCSE20250908 11:55:54.364000
121454XCSE20250908 12:02:20.073000
161454XCSE20250908 12:03:19.832000
171454XCSE20250908 12:05:46.805000
21454XCSE20250908 12:14:06.770000
121454XCSE20250908 12:15:46.945000
261452XCSE20250908 12:24:44.082000
91452XCSE20250908 12:24:44.082000
171454XCSE20250908 12:24:44.683000
381455XCSE20250908 12:33:50.673000
211456XCSE20250908 12:38:42.641000
21456XCSE20250908 12:38:42.641000
61456XCSE20250908 12:40:21.770000
21456XCSE20250908 12:40:21.770000
11456XCSE20250908 12:40:21.770000
81456XCSE20250908 12:43:08.770000
11456XCSE20250908 12:43:08.770000
71456XCSE20250908 12:45:33.770000
21456XCSE20250908 12:45:33.770000
91456XCSE20250908 12:47:56.498000
71456XCSE20250908 12:50:18.140000
21456XCSE20250908 12:50:18.140000
31456XCSE20250908 12:52:45.769000
61456XCSE20250908 12:52:45.769000
31456XCSE20250908 12:55:00.030000
11456XCSE20250908 12:55:00.030000
351454XCSE20250908 12:55:00.113000
151453XCSE20250908 13:01:25.399000
21453XCSE20250908 13:02:44.838000
151453XCSE20250908 13:02:44.838000
271453XCSE20250908 13:10:18.658000
91454XCSE20250908 13:16:52.794000
181452XCSE20250908 13:17:32.431000
91452XCSE20250908 13:17:32.431000
261450XCSE20250908 13:20:00.176000
121451XCSE20250908 13:28:08.298000
171452XCSE20250908 13:53:48.843000
81452XCSE20250908 13:53:48.843000
91452XCSE20250908 14:05:32.175000
91452XCSE20250908 14:05:32.175000
171451XCSE20250908 14:11:08.015000
81451XCSE20250908 14:11:08.015000
141452XCSE20250908 14:12:10.612000
21452XCSE20250908 14:12:10.612000
81452XCSE20250908 14:12:10.612000
261452XCSE20250908 14:12:10.612000
21452XCSE20250908 14:12:10.612000
181451XCSE20250908 14:19:13.845000
181451XCSE20250908 14:30:52.185000
91451XCSE20250908 14:30:52.185000
81451XCSE20250908 14:30:52.185000
251452XCSE20250908 14:32:32.252000
11452XCSE20250908 14:35:45.084000
161452XCSE20250908 14:35:45.084000
101453XCSE20250908 14:35:45.086000
11453XCSE20250908 14:35:45.086000
601453XCSE20250908 14:35:45.102000
101453XCSE20250908 14:35:45.102000
101453XCSE20250908 14:35:45.104000
111453XCSE20250908 14:35:45.104000
21451XCSE20250908 14:38:13.222000
211455XCSE20250908 14:49:16.537000
111455XCSE20250908 14:49:25.185000
111455XCSE20250908 14:49:25.189000
131453XCSE20250908 14:59:38.680000
41453XCSE20250908 14:59:38.700000
81453XCSE20250908 14:59:38.700000
81453XCSE20250908 14:59:38.700000
31453XCSE20250908 14:59:38.700000
51455XCSE20250908 14:59:38.701000
251455XCSE20250908 15:11:53.305000
141455XCSE20250908 15:11:54.105000
21456XCSE20250908 15:12:43.404000
251455XCSE20250908 15:12:46.813000
101454XCSE20250908 15:15:08.419000
121456XCSE20250908 15:17:43.252000
271456XCSE20250908 15:17:43.252000
11456XCSE20250908 15:17:43.252000
261454XCSE20250908 15:24:11.081000
251453XCSE20250908 15:28:00.648000
81453XCSE20250908 15:28:00.648000
81453XCSE20250908 15:28:00.648000
501456XCSE20250908 15:38:34.304000
261455XCSE20250908 15:39:19.925000
21456XCSE20250908 15:40:28.812000
111456XCSE20250908 15:42:44.450000
91455XCSE20250908 15:43:00.342000
91454XCSE20250908 15:44:13.406000
81454XCSE20250908 15:44:13.406000
51454XCSE20250908 15:46:23.696000
131454XCSE20250908 15:47:14.855000
351455XCSE20250908 15:53:12.932000
141456XCSE20250908 15:53:12.933000
21456XCSE20250908 15:53:12.933000
261456XCSE20250908 15:53:12.933000
291456XCSE20250908 15:53:12.938000
141456XCSE20250908 15:53:12.950000
231456XCSE20250908 15:53:12.950000
141456XCSE20250908 15:53:12.955000
41456XCSE20250908 15:53:13.061000
31456XCSE20250908 15:53:23.103000
141456XCSE20250908 15:53:23.104000
141456XCSE20250908 15:53:45.360000
11456XCSE20250908 15:53:49.261000
141456XCSE20250908 15:53:49.262000
51456XCSE20250908 15:53:49.318000
241455XCSE20250908 15:55:55.051000
101455XCSE20250908 15:58:02.412000
71455XCSE20250908 15:58:02.412000
101454XCSE20250908 15:58:28.781000
71454XCSE20250908 15:58:28.781000
81454XCSE20250908 16:01:06.540000
31454XCSE20250908 16:14:31.204406
201457XCSE20250908 16:38:31.613702
11457XCSE20250908 16:38:31.613702
5001457XCSE20250908 16:38:31.613754
991457XCSE20250908 16:38:31.613783
31457XCSE20250908 16:38:31.613804
1501457XCSE20250908 16:38:31.632951
21457XCSE20250908 16:38:31.634098
111457XCSE20250908 16:38:31.733370
1631457XCSE20250908 16:38:36.803485
6551457XCSE20250908 16:40:22.483049
171460XCSE20250909 9:03:14.252000
171456XCSE20250909 9:04:32.205000
171457XCSE20250909 9:09:05.453000
21459XCSE20250909 9:17:32.713000
91459XCSE20250909 9:17:32.713000
171461XCSE20250909 9:32:15.704000
81461XCSE20250909 9:32:17.896000
181460XCSE20250909 9:33:14.019000
21462XCSE20250909 9:35:28.916000
41462XCSE20250909 9:36:19.418000
11462XCSE20250909 9:38:24.957000
181461XCSE20250909 9:42:24.199000
171460XCSE20250909 9:48:56.879000
181460XCSE20250909 9:48:56.957000
181460XCSE20250909 9:48:56.976000
91460XCSE20250909 9:53:57.206000
181460XCSE20250909 9:54:40.928000
51460XCSE20250909 9:54:40.928000
91460XCSE20250909 9:59:52.607000
91459XCSE20250909 10:00:03.098000
81460XCSE20250909 10:00:53.323000
151460XCSE20250909 10:00:53.323000
151460XCSE20250909 10:00:53.494000
91460XCSE20250909 10:02:07.682000
91458XCSE20250909 10:03:18.198000
81458XCSE20250909 10:03:18.198000
171457XCSE20250909 10:03:22.120000
171458XCSE20250909 10:08:51.688000
71456XCSE20250909 10:16:25.002000
111456XCSE20250909 10:19:58.008000
71456XCSE20250909 10:19:58.008000
111456XCSE20250909 10:19:58.014000
171456XCSE20250909 10:19:58.014000
171454XCSE20250909 10:27:38.078000
81454XCSE20250909 10:27:38.078000
81454XCSE20250909 10:27:38.078000
151454XCSE20250909 10:36:55.372000
31454XCSE20250909 10:36:55.372000
21454XCSE20250909 10:36:55.372000
361454XCSE20250909 10:37:25.210000
151454XCSE20250909 10:39:58.744000
151454XCSE20250909 10:40:01.475000
11454XCSE20250909 10:40:01.475000
111454XCSE20250909 10:40:01.476000
171453XCSE20250909 10:40:57.100000
171453XCSE20250909 10:40:57.130000
151452XCSE20250909 10:44:35.817000
171451XCSE20250909 10:48:42.148000
171450XCSE20250909 10:49:12.560000
11452XCSE20250909 10:58:43.458000
261452XCSE20250909 10:58:43.458000
91452XCSE20250909 10:58:43.458000
171450XCSE20250909 10:59:44.584000
171448XCSE20250909 11:01:14.929000
11449XCSE20250909 11:04:29.794000
11449XCSE20250909 11:04:29.794000
351448XCSE20250909 11:05:28.088000
21450XCSE20250909 11:10:34.657000
121450XCSE20250909 11:10:34.657000
11450XCSE20250909 11:10:34.657000
271451XCSE20250909 11:15:05.713000
51451XCSE20250909 11:15:05.713000
11451XCSE20250909 11:16:01.792000
11451XCSE20250909 11:16:01.792000
31449XCSE20250909 11:22:06.159000
261452XCSE20250909 11:28:57.000000
241452XCSE20250909 11:29:01.230000
151450XCSE20250909 11:29:04.788000
101452XCSE20250909 11:40:15.469000
11452XCSE20250909 11:40:15.469000
231452XCSE20250909 11:40:15.469000
121452XCSE20250909 11:40:15.469000
131452XCSE20250909 11:40:15.469000
11452XCSE20250909 11:40:15.469000
31452XCSE20250909 11:43:52.627000
11452XCSE20250909 11:43:52.627000
91452XCSE20250909 11:43:52.839000
91451XCSE20250909 12:16:26.209000
81451XCSE20250909 12:16:26.209000
81451XCSE20250909 12:16:26.209000
11454XCSE20250909 12:33:04.221000
81454XCSE20250909 12:33:04.221000
151454XCSE20250909 12:36:16.822000
11454XCSE20250909 12:36:19.885000
171452XCSE20250909 12:38:49.515000
251452XCSE20250909 12:39:05.406000
91450XCSE20250909 12:46:00.738000
91449XCSE20250909 12:46:00.877000
371450XCSE20250909 12:51:59.778000
11450XCSE20250909 12:51:59.778000
321450XCSE20250909 12:51:59.778000
101450XCSE20250909 12:51:59.778000
11450XCSE20250909 12:51:59.778000
2691450XCSE20250909 12:51:59.778000
91450XCSE20250909 12:52:28.793000
91450XCSE20250909 12:52:34.792000
91450XCSE20250909 12:52:40.792000
91450XCSE20250909 12:52:47.130000
91450XCSE20250909 12:52:52.701000
31450XCSE20250909 12:52:58.626000
21450XCSE20250909 12:52:58.626000
31450XCSE20250909 12:52:58.626000
21450XCSE20250909 12:52:58.626000
91450XCSE20250909 12:53:20.792000
91450XCSE20250909 12:53:58.553000
91449XCSE20250909 12:55:41.792000
91448XCSE20250909 12:56:01.109000
91448XCSE20250909 12:56:01.112000
91447XCSE20250909 12:58:41.211000
81447XCSE20250909 12:58:41.211000
41446XCSE20250909 12:59:00.818000
21446XCSE20250909 12:59:00.818000
11446XCSE20250909 12:59:00.818000
81447XCSE20250909 13:09:37.873000
161449XCSE20250909 13:18:10.082000
161449XCSE20250909 13:18:10.087000
21449XCSE20250909 13:21:53.293000
81449XCSE20250909 13:22:23.690000
81449XCSE20250909 13:22:56.756000
81449XCSE20250909 13:23:12.575000
121449XCSE20250909 13:25:57.110000
201449XCSE20250909 13:29:49.598000
221449XCSE20250909 13:30:15.856000
151449XCSE20250909 13:30:15.856000
11449XCSE20250909 13:30:15.856000
11449XCSE20250909 13:30:15.856000
91449XCSE20250909 13:31:46.074000
31449XCSE20250909 13:31:46.074000
171447XCSE20250909 13:33:00.274000
251448XCSE20250909 13:42:39.889000
181448XCSE20250909 13:48:20.197000
91448XCSE20250909 13:48:20.197000
111448XCSE20250909 13:53:11.820000
71448XCSE20250909 13:53:21.273000
181446XCSE20250909 13:53:37.276000
91447XCSE20250909 14:02:14.498000
91447XCSE20250909 14:02:47.533000
91447XCSE20250909 14:03:11.226000
91447XCSE20250909 14:03:11.226000
331447XCSE20250909 14:13:14.188000
91447XCSE20250909 14:32:27.266000
81447XCSE20250909 14:34:00.533000
81447XCSE20250909 14:37:08.480000
91447XCSE20250909 14:37:08.480000
21447XCSE20250909 14:37:08.480000
61447XCSE20250909 14:38:42.715000
81447XCSE20250909 14:38:42.715000
41447XCSE20250909 14:38:42.715000
141447XCSE20250909 14:41:23.588000
271447XCSE20250909 14:41:38.258000
161447XCSE20250909 14:41:38.259000
271446XCSE20250909 14:48:10.132000
71446XCSE20250909 14:48:10.132000
121445XCSE20250909 14:51:48.989000
111445XCSE20250909 14:56:31.778000
101445XCSE20250909 14:57:09.872000
81445XCSE20250909 14:57:09.872000
81445XCSE20250909 14:57:09.872000
121445XCSE20250909 14:57:09.872000
81445XCSE20250909 14:57:09.872000
81445XCSE20250909 14:57:09.872000
111445XCSE20250909 14:57:09.872000
121446XCSE20250909 14:57:10.036000
131446XCSE20250909 14:57:17.649000
21446XCSE20250909 14:57:17.649000
21446XCSE20250909 14:57:17.649000
441446XCSE20250909 14:57:17.649000
271446XCSE20250909 14:57:17.670000
711446XCSE20250909 14:57:17.670000
41446XCSE20250909 14:57:17.715000
21446XCSE20250909 14:57:17.793000
21447XCSE20250909 14:57:20.335000
51447XCSE20250909 14:57:20.709000
101447XCSE20250909 14:57:33.728000
21447XCSE20250909 14:57:34.084000
351446XCSE20250909 14:59:52.099000
331446XCSE20250909 15:01:06.351000
441447XCSE20250909 15:07:13.978000
11447XCSE20250909 15:14:36.095000
571447XCSE20250909 15:14:40.894000
11447XCSE20250909 15:14:40.894000
11447XCSE20250909 15:14:40.894000
421447XCSE20250909 15:14:40.915000
31447XCSE20250909 15:14:41.658000
101447XCSE20250909 15:15:00.060000
331446XCSE20250909 15:20:55.945000
361445XCSE20250909 15:23:04.702000
151445XCSE20250909 15:26:13.936000
411444XCSE20250909 15:27:56.272000
41444XCSE20250909 15:27:56.272000
61444XCSE20250909 15:28:35.673000
571444XCSE20250909 15:30:23.517000
21444XCSE20250909 15:30:54.151000
261444XCSE20250909 15:32:19.359000
251444XCSE20250909 15:33:45.283000
161443XCSE20250909 15:35:19.173000
91443XCSE20250909 15:35:19.173000
431441XCSE20250909 15:37:09.186000
171442XCSE20250909 15:42:45.563000
81442XCSE20250909 15:42:45.563000
261441XCSE20250909 15:43:03.648000
81441XCSE20250909 15:43:03.648000
261441XCSE20250909 15:43:03.658000
11442XCSE20250909 15:44:51.001000
11442XCSE20250909 15:44:51.001000
211442XCSE20250909 15:44:51.001000
351441XCSE20250909 15:54:08.045000
81441XCSE20250909 15:54:08.045000
91441XCSE20250909 15:54:08.045000
81441XCSE20250909 15:54:08.045000
91443XCSE20250909 15:54:20.881000
81443XCSE20250909 15:54:34.477000
411443XCSE20250909 15:54:42.846000
271442XCSE20250909 16:00:58.118000
81442XCSE20250909 16:00:58.118000
181443XCSE20250909 16:02:08.218000
21443XCSE20250909 16:02:08.218000
621443XCSE20250909 16:02:08.218000
331442XCSE20250909 16:03:19.500000
261442XCSE20250909 16:12:56.805000
91444XCSE20250909 16:13:22.384000
431443XCSE20250909 16:14:04.378000
101443XCSE20250909 16:14:04.510000
1141443XCSE20250909 16:14:04.510000
91443XCSE20250909 16:14:09.520000
431442XCSE20250909 16:14:11.923000
171442XCSE20250909 16:14:12.003000
351442XCSE20250909 16:14:12.055000
101445XCSE20250909 16:14:55.547000
91445XCSE20250909 16:14:59.678000
101445XCSE20250909 16:15:04.792000
91445XCSE20250909 16:15:08.792000
101445XCSE20250909 16:15:13.448000
21445XCSE20250909 16:15:18.793000
71445XCSE20250909 16:15:18.793000
91445XCSE20250909 16:15:26.793000
91445XCSE20250909 16:15:37.794000
91445XCSE20250909 16:16:00.793000
91445XCSE20250909 16:17:56.792000
91445XCSE20250909 16:18:37.792000
21443XCSE20250909 16:19:57.859000
321443XCSE20250909 16:20:24.166000
341443XCSE20250909 16:21:33.071000
11445XCSE20250909 16:27:27.873000
311445XCSE20250909 16:27:27.873000
91445XCSE20250909 16:27:32.748000
81445XCSE20250909 16:28:45.099000
211445XCSE20250909 16:30:38.032000
91446XCSE20250909 16:33:25.793000
91446XCSE20250909 16:34:43.648000
101446XCSE20250909 16:34:51.601000
91446XCSE20250909 16:34:51.602000
441446XCSE20250909 16:35:17.646000
231446XCSE20250909 16:35:24.954000
411445XCSE20250909 16:37:37.648000
91446XCSE20250909 16:39:21.501000
171446XCSE20250909 16:39:21.501000
91446XCSE20250909 16:39:26.792000
91446XCSE20250909 16:39:47.817000
81447XCSE20250909 16:40:01.299000
261446XCSE20250909 16:40:19.260000
841445XCSE20250909 16:41:51.242079
91456XCSE20250910 9:02:02.704000
91456XCSE20250910 9:02:02.704000
11460XCSE20250910 9:17:41.478000
721460XCSE20250910 9:17:41.478000
171460XCSE20250910 9:17:41.478000
171459XCSE20250910 9:18:41.567000
71458XCSE20250910 9:18:47.762000
101458XCSE20250910 9:18:47.762000
181457XCSE20250910 9:20:07.191000
211459XCSE20250910 9:28:37.618000
181457XCSE20250910 9:32:21.208000
81457XCSE20250910 9:32:21.208000
71458XCSE20250910 9:36:30.247000
111456XCSE20250910 9:37:45.145000
61456XCSE20250910 9:40:05.461000
111456XCSE20250910 9:40:05.461000
81458XCSE20250910 9:42:36.338000
171457XCSE20250910 9:42:49.970000
41459XCSE20250910 9:47:13.655000
21463XCSE20250910 9:58:29.933000
871463XCSE20250910 9:58:29.933000
91463XCSE20250910 9:59:20.173000
701462XCSE20250910 10:00:12.025000
251461XCSE20250910 10:00:26.518000
431462XCSE20250910 10:05:44.839000
691462XCSE20250910 10:20:19.139000
331462XCSE20250910 10:20:29.904000
91461XCSE20250910 10:20:38.621000
91460XCSE20250910 10:21:06.259000
91459XCSE20250910 10:21:07.468000
181459XCSE20250910 10:27:29.831000
11458XCSE20250910 10:27:36.709000
91459XCSE20250910 10:29:36.898000
91460XCSE20250910 10:32:11.606000
81460XCSE20250910 10:32:11.606000
91458XCSE20250910 10:34:00.317000
91458XCSE20250910 10:34:00.317000
91457XCSE20250910 10:36:30.311000
91457XCSE20250910 10:36:46.174000
91457XCSE20250910 10:37:11.117000
91456XCSE20250910 10:38:18.202000
91456XCSE20250910 10:38:18.202000
171455XCSE20250910 10:45:21.273000
171455XCSE20250910 10:49:18.363000
171455XCSE20250910 10:52:39.496000
171454XCSE20250910 10:52:39.807000
91453XCSE20250910 10:54:56.041000
91453XCSE20250910 10:54:56.041000
81453XCSE20250910 10:54:56.041000
91451XCSE20250910 10:57:52.442000
91451XCSE20250910 11:01:26.182000
91453XCSE20250910 11:16:11.855000
91452XCSE20250910 11:17:20.375000
101454XCSE20250910 11:28:22.311000
121454XCSE20250910 11:28:22.311000
91454XCSE20250910 11:30:02.181000
91454XCSE20250910 11:32:16.365000
91454XCSE20250910 11:34:34.922000
111455XCSE20250910 11:41:59.866000
91454XCSE20250910 11:49:43.702000
31452XCSE20250910 11:50:41.921000
91455XCSE20250910 11:52:43.421000
21455XCSE20250910 11:58:02.455000
91455XCSE20250910 11:58:26.201000
271455XCSE20250910 12:05:37.083000
251455XCSE20250910 12:05:37.201000
21456XCSE20250910 12:09:03.547000
41456XCSE20250910 12:13:59.333000
21456XCSE20250910 12:23:49.863000
31456XCSE20250910 12:24:16.206000
41456XCSE20250910 12:24:16.206000
21456XCSE20250910 12:24:16.206000
91455XCSE20250910 12:24:17.128000
81456XCSE20250910 12:28:59.133000
91456XCSE20250910 12:28:59.133000
71457XCSE20250910 12:39:16.325000
171456XCSE20250910 12:39:20.087000
171456XCSE20250910 12:49:44.218000
81456XCSE20250910 12:49:44.218000
81457XCSE20250910 12:50:14.074000
11457XCSE20250910 12:50:14.074000
251457XCSE20250910 12:51:06.945000
171457XCSE20250910 12:55:54.429000
81457XCSE20250910 12:55:54.429000
281460XCSE20250910 13:01:37.898000
81459XCSE20250910 13:02:39.291000
101459XCSE20250910 13:02:39.291000
111459XCSE20250910 13:18:31.481000
11459XCSE20250910 13:18:31.481000
11459XCSE20250910 13:18:31.481000
21459XCSE20250910 13:20:03.641000
171458XCSE20250910 13:30:17.193000
61460XCSE20250910 13:34:16.825000
81460XCSE20250910 13:35:31.545000
111463XCSE20250910 13:40:03.688000
151463XCSE20250910 13:40:03.709000
171463XCSE20250910 13:40:11.343000
171464XCSE20250910 13:40:42.975000
181464XCSE20250910 13:40:42.979000
181464XCSE20250910 13:41:11.942000
251464XCSE20250910 13:42:03.921000
91464XCSE20250910 13:42:03.921000
91464XCSE20250910 13:42:03.940000
111464XCSE20250910 13:45:43.516000
161464XCSE20250910 13:45:43.522000
111464XCSE20250910 13:45:43.728000
111464XCSE20250910 13:45:49.306000
101464XCSE20250910 13:45:51.233000
161464XCSE20250910 13:45:51.239000
161464XCSE20250910 13:45:51.254000
161464XCSE20250910 13:45:51.418000
111464XCSE20250910 13:45:51.418000
161464XCSE20250910 13:45:51.425000
111464XCSE20250910 13:45:51.425000
161464XCSE20250910 13:45:51.428000
111464XCSE20250910 13:45:51.428000
161464XCSE20250910 13:45:51.432000
111464XCSE20250910 13:45:51.432000
161464XCSE20250910 13:45:51.439000
111464XCSE20250910 13:45:51.439000
171462XCSE20250910 13:47:49.057000
81462XCSE20250910 13:47:49.057000
81462XCSE20250910 13:47:49.057000
91463XCSE20250910 13:54:00.442000
171462XCSE20250910 13:54:43.958000
271461XCSE20250910 14:00:26.152000
81461XCSE20250910 14:00:26.152000
91461XCSE20250910 14:00:26.152000
251461XCSE20250910 14:05:16.085000
131460XCSE20250910 14:11:34.516000
41460XCSE20250910 14:12:37.434000
131460XCSE20250910 14:12:37.434000
131460XCSE20250910 14:12:37.508000
751460XCSE20250910 14:12:37.508000
11461XCSE20250910 14:12:53.837000
31461XCSE20250910 14:12:53.837000
171460XCSE20250910 14:14:14.546000
91461XCSE20250910 14:14:49.572000
101461XCSE20250910 14:15:14.786000
21461XCSE20250910 14:17:26.251000
251461XCSE20250910 14:17:26.251000
181463XCSE20250910 14:17:26.923000
111463XCSE20250910 14:17:26.932000
111463XCSE20250910 14:17:26.938000
11462XCSE20250910 14:17:47.657000
11462XCSE20250910 14:17:47.910000
21463XCSE20250910 14:22:00.028000
91463XCSE20250910 14:22:20.063000
61463XCSE20250910 14:22:24.234000
31464XCSE20250910 14:25:47.257000
11464XCSE20250910 14:25:47.257000
171463XCSE20250910 14:25:47.342000
251463XCSE20250910 14:26:02.135000
251463XCSE20250910 14:26:21.608000
181463XCSE20250910 14:31:37.372000
171462XCSE20250910 14:32:26.060000
171461XCSE20250910 14:33:29.608000
171461XCSE20250910 14:33:47.402000
171460XCSE20250910 14:33:49.183000
11462XCSE20250910 14:43:39.775000
201463XCSE20250910 14:46:18.302000
11463XCSE20250910 14:46:18.302000
101463XCSE20250910 14:46:18.302000
51463XCSE20250910 14:48:16.402000
71463XCSE20250910 14:49:35.897000
71463XCSE20250910 14:50:26.809000
71462XCSE20250910 14:53:35.428000
51463XCSE20250910 14:53:35.428000
231463XCSE20250910 14:53:35.428000
51463XCSE20250910 14:54:15.536000
21462XCSE20250910 14:56:51.979000
61462XCSE20250910 14:56:51.979000
11462XCSE20250910 15:04:42.865000
81462XCSE20250910 15:04:42.865000
81462XCSE20250910 15:04:42.865000
81462XCSE20250910 15:04:42.865000
91462XCSE20250910 15:04:42.865000
241462XCSE20250910 15:12:02.768000
141462XCSE20250910 15:12:02.801000
41462XCSE20250910 15:12:02.801000
251461XCSE20250910 15:20:26.090000
231461XCSE20250910 15:22:30.758000
11461XCSE20250910 15:22:30.758000
121461XCSE20250910 15:22:30.758000
141461XCSE20250910 15:22:30.758000
31461XCSE20250910 15:22:30.758000
331460XCSE20250910 15:22:35.526000
111459XCSE20250910 15:22:55.207000
151459XCSE20250910 15:23:03.528000
111459XCSE20250910 15:23:03.528000
261459XCSE20250910 15:23:03.573000
171457XCSE20250910 15:26:54.458000
91457XCSE20250910 15:26:54.458000
111456XCSE20250910 15:27:09.734000
171457XCSE20250910 15:29:08.088000
91457XCSE20250910 15:29:08.088000
91460XCSE20250910 15:36:18.902000
131460XCSE20250910 15:37:47.977000
31461XCSE20250910 15:47:33.236000
141461XCSE20250910 15:48:26.358000
31461XCSE20250910 15:48:26.358000
171460XCSE20250910 15:48:26.489000
251462XCSE20250910 15:48:55.808000
41463XCSE20250910 15:51:23.896000
71463XCSE20250910 15:51:23.931000
111463XCSE20250910 15:53:26.512000
111463XCSE20250910 15:53:48.118000
41463XCSE20250910 15:53:53.966000
111463XCSE20250910 15:53:53.967000
151463XCSE20250910 15:54:30.072000
151463XCSE20250910 15:55:11.530000
151463XCSE20250910 15:55:11.536000
121463XCSE20250910 15:55:31.052000
151463XCSE20250910 15:55:35.381000
151463XCSE20250910 15:55:35.386000
241463XCSE20250910 15:55:38.169000
11463XCSE20250910 15:55:38.169000
151463XCSE20250910 15:55:38.175000
101463XCSE20250910 15:55:38.190000
261461XCSE20250910 15:55:40.216000
261460XCSE20250910 16:02:09.867000
11461XCSE20250910 16:02:44.127000
81461XCSE20250910 16:02:44.127000
21461XCSE20250910 16:02:44.127000
131461XCSE20250910 16:02:44.127000
41461XCSE20250910 16:02:44.127000
271460XCSE20250910 16:03:10.790000
231459XCSE20250910 16:05:10.203000
31459XCSE20250910 16:05:10.222000
91459XCSE20250910 16:05:10.222000
81459XCSE20250910 16:09:23.015000
91461XCSE20250910 16:15:49.196000
41461XCSE20250910 16:15:49.196000
11461XCSE20250910 16:15:49.196000
131461XCSE20250910 16:15:49.196000
91461XCSE20250910 16:15:49.196000
11461XCSE20250910 16:15:49.196000
91461XCSE20250910 16:15:49.196000
81461XCSE20250910 16:15:49.196000
51461XCSE20250910 16:15:49.196000
261462XCSE20250910 16:16:56.361000
341461XCSE20250910 16:18:08.406000
341461XCSE20250910 16:18:16.681000
181463XCSE20250910 16:20:30.431000
141463XCSE20250910 16:20:30.431000
101463XCSE20250910 16:20:30.431000
91463XCSE20250910 16:20:30.431000
131463XCSE20250910 16:20:30.440000
131463XCSE20250910 16:20:30.481000
351462XCSE20250910 16:21:00.437000
141461XCSE20250910 16:21:21.873000
251462XCSE20250910 16:28:04.014000
31462XCSE20250910 16:28:04.014000
51462XCSE20250910 16:28:54.765000
71462XCSE20250910 16:28:54.765000
411463XCSE20250910 16:30:32.511000
431463XCSE20250910 16:30:37.548000
171462XCSE20250910 16:38:04.513000
121462XCSE20250910 16:38:48.016000
1641463XCSE20250910 16:41:27.390318
4181463XCSE20250910 16:41:27.390367
81468XCSE20250911 9:01:22.079000
81468XCSE20250911 9:01:22.079000
91459XCSE20250911 9:04:30.099000
171462XCSE20250911 9:05:00.569000
331461XCSE20250911 9:09:35.166000
21460XCSE20250911 9:15:17.126000
171460XCSE20250911 9:18:00.534000
241462XCSE20250911 9:21:05.855000
121462XCSE20250911 9:25:41.869000
21462XCSE20250911 9:25:41.992000
181462XCSE20250911 9:25:53.402000
91461XCSE20250911 9:26:54.126000
171459XCSE20250911 9:27:41.982000
131458XCSE20250911 9:27:42.026000
51458XCSE20250911 9:27:42.026000
171457XCSE20250911 9:27:46.871000
181456XCSE20250911 9:29:41.523000
171455XCSE20250911 9:29:41.530000
91454XCSE20250911 9:29:58.091000
171454XCSE20250911 9:34:11.304000
171451XCSE20250911 9:37:32.207000
121455XCSE20250911 9:49:18.572000
71455XCSE20250911 9:49:18.572000
251454XCSE20250911 9:50:19.420000
91456XCSE20250911 9:54:10.586000
91456XCSE20250911 9:55:38.565000
171455XCSE20250911 9:55:40.799000
181455XCSE20250911 9:57:06.904000
81455XCSE20250911 9:57:06.929000
101455XCSE20250911 9:57:06.929000
181455XCSE20250911 10:02:08.675000
121456XCSE20250911 10:14:28.107000
391456XCSE20250911 10:14:28.107000
261455XCSE20250911 10:21:06.081000
171455XCSE20250911 10:22:02.132000
171454XCSE20250911 10:28:29.113000
121455XCSE20250911 10:29:58.162000
271455XCSE20250911 10:29:58.162000
171455XCSE20250911 10:31:47.837000
181454XCSE20250911 10:39:13.909000
91454XCSE20250911 10:39:13.909000
121456XCSE20250911 10:47:43.969000
571456XCSE20250911 10:47:43.969000
91455XCSE20250911 10:47:45.756000
181456XCSE20250911 10:48:02.641000
91456XCSE20250911 10:49:11.704000
91456XCSE20250911 10:49:11.707000
31456XCSE20250911 10:49:11.724000
61456XCSE20250911 10:49:11.725000
31456XCSE20250911 10:49:11.726000
61456XCSE20250911 10:49:11.779000
31456XCSE20250911 10:49:11.779000
91455XCSE20250911 10:49:43.747000
91455XCSE20250911 10:49:43.747000
181455XCSE20250911 10:50:21.618000
171454XCSE20250911 10:52:56.219000
171453XCSE20250911 10:53:12.092000
91453XCSE20250911 10:55:30.404000
171454XCSE20250911 11:05:25.736000
121455XCSE20250911 11:17:53.292000
271455XCSE20250911 11:17:53.292000
11455XCSE20250911 11:17:53.292000
91455XCSE20250911 11:18:14.130000
351455XCSE20250911 11:23:24.827000
261456XCSE20250911 11:28:53.329000
251456XCSE20250911 11:28:53.334000
251456XCSE20250911 11:28:53.336000
251456XCSE20250911 11:29:42.096000
251455XCSE20250911 11:31:24.063000
121456XCSE20250911 11:48:23.587000
301456XCSE20250911 11:48:23.587000
91456XCSE20250911 11:49:44.435000
31456XCSE20250911 11:51:56.507000
61456XCSE20250911 11:51:56.507000
171454XCSE20250911 11:53:35.597000
81454XCSE20250911 11:53:35.597000
261454XCSE20250911 11:54:12.979000
181454XCSE20250911 11:54:34.068000
171454XCSE20250911 11:54:38.229000
171455XCSE20250911 12:08:07.499000
171455XCSE20250911 12:08:47.682000
71455XCSE20250911 12:29:39.752000
191455XCSE20250911 12:29:39.758000
71455XCSE20250911 12:29:39.758000
181454XCSE20250911 12:33:47.142000
81454XCSE20250911 12:33:47.142000
251453XCSE20250911 12:33:59.121000
171454XCSE20250911 13:00:24.206000
171453XCSE20250911 13:24:19.075000
171452XCSE20250911 13:24:28.504000
171452XCSE20250911 13:24:40.466000
121452XCSE20250911 13:24:40.505000
171452XCSE20250911 13:24:51.995000
91451XCSE20250911 13:32:44.219000
91451XCSE20250911 13:32:44.219000
101451XCSE20250911 13:32:44.238000
91449XCSE20250911 13:54:49.179000
81449XCSE20250911 13:54:49.179000
81449XCSE20250911 13:54:49.179000
81449XCSE20250911 13:54:49.179000
121451XCSE20250911 13:58:12.234000
1361451XCSE20250911 13:58:12.234000
91451XCSE20250911 13:58:28.016000
251450XCSE20250911 13:59:22.136000
71450XCSE20250911 14:10:51.899000
181450XCSE20250911 14:11:20.797000
71450XCSE20250911 14:11:20.797000
181450XCSE20250911 14:11:20.803000
121450XCSE20250911 14:15:20.035000
401450XCSE20250911 14:15:20.035000
181449XCSE20250911 14:17:03.250000
171449XCSE20250911 14:30:05.971000
181448XCSE20250911 14:31:32.061000
171447XCSE20250911 14:32:07.266000
41446XCSE20250911 14:32:14.555000
131446XCSE20250911 14:32:53.985000
41446XCSE20250911 14:32:53.985000
181445XCSE20250911 14:33:12.498000
171444XCSE20250911 14:33:13.200000
171443XCSE20250911 14:38:47.221000
231445XCSE20250911 14:42:23.487000
41445XCSE20250911 14:43:09.091000
91444XCSE20250911 14:45:03.970000
91445XCSE20250911 14:50:02.567000
91444XCSE20250911 15:00:21.195000
81444XCSE20250911 15:00:21.195000
171443XCSE20250911 15:05:18.494000
171442XCSE20250911 15:05:21.633000
181442XCSE20250911 15:05:21.650000
181441XCSE20250911 15:05:27.133000
171440XCSE20250911 15:05:27.157000
411440XCSE20250911 15:08:01.282000
421439XCSE20250911 15:09:39.490000
81439XCSE20250911 15:22:57.011000
171438XCSE20250911 15:23:50.401000
91437XCSE20250911 15:27:43.310000
71438XCSE20250911 15:29:44.211000
31438XCSE20250911 15:29:44.211000
231440XCSE20250911 15:35:54.415000
201440XCSE20250911 15:35:54.416000
201440XCSE20250911 15:35:54.436000
81438XCSE20250911 15:35:54.447000
91438XCSE20250911 15:35:54.447000
171437XCSE20250911 15:35:54.485000
261437XCSE20250911 15:40:42.975000
271436XCSE20250911 15:40:44.903000
81438XCSE20250911 15:42:48.340000
191438XCSE20250911 15:42:48.340000
11438XCSE20250911 15:42:48.340000
161437XCSE20250911 15:42:48.362000
91437XCSE20250911 15:42:48.362000
251436XCSE20250911 15:43:07.831000
181435XCSE20250911 15:44:38.083000
41436XCSE20250911 15:50:41.072000
441436XCSE20250911 15:52:12.151000
331436XCSE20250911 15:52:49.148000
361437XCSE20250911 16:01:49.171000
91437XCSE20250911 16:01:50.161000
11437XCSE20250911 16:01:51.716000
101437XCSE20250911 16:02:10.520000
11437XCSE20250911 16:02:10.520000
91437XCSE20250911 16:02:32.481000
251437XCSE20250911 16:02:32.481000
151437XCSE20250911 16:03:12.011000
341435XCSE20250911 16:03:47.150000
331434XCSE20250911 16:06:20.565000
151434XCSE20250911 16:06:20.623000
151434XCSE20250911 16:06:20.640000
151434XCSE20250911 16:06:20.643000
231434XCSE20250911 16:06:20.643000
351434XCSE20250911 16:06:20.643000
151434XCSE20250911 16:06:20.650000
431433XCSE20250911 16:07:44.217000
331433XCSE20250911 16:18:20.747000
171433XCSE20250911 16:27:25.263000
181433XCSE20250911 16:27:26.338000
81433XCSE20250911 16:27:26.338000
91433XCSE20250911 16:27:26.338000
171433XCSE20250911 16:27:26.338000
251434XCSE20250911 16:27:35.027000
501433XCSE20250911 16:31:02.362000
801433XCSE20250911 16:31:02.364000
331433XCSE20250911 16:36:25.031473
671433XCSE20250911 16:36:25.031493
1001433XCSE20250911 16:36:25.031500
921433XCSE20250911 16:36:25.031506
81433XCSE20250911 16:36:25.031510
591433XCSE20250911 16:36:25.031510
921433XCSE20250911 16:36:25.031518
441433XCSE20250911 16:36:25.031530
561433XCSE20250911 16:36:25.031537
111433XCSE20250911 16:36:25.031537
561433XCSE20250911 16:36:25.031572
441433XCSE20250911 16:36:25.031594
251433XCSE20250911 16:36:25.031594
131433XCSE20250911 16:36:25.031596
1001431XCSE20250911 16:39:04.989090
341431XCSE20250911 16:39:06.564206
541432XCSE20250911 16:40:21.152558
461432XCSE20250911 16:40:21.152600
1001432XCSE20250911 16:40:21.152684
661432XCSE20250911 16:40:21.152684
81437XCSE20250912 9:04:04.899000
51437XCSE20250912 9:04:48.899000
31437XCSE20250912 9:04:48.899000
171435XCSE20250912 9:14:03.343000
171436XCSE20250912 9:14:19.757000
181435XCSE20250912 9:14:34.470000
171435XCSE20250912 9:14:34.486000
101436XCSE20250912 9:17:03.725000
51436XCSE20250912 9:17:27.137000
41436XCSE20250912 9:17:27.137000
91436XCSE20250912 9:18:40.898000
51436XCSE20250912 9:19:47.458000
41436XCSE20250912 9:19:47.458000
41436XCSE20250912 9:21:00.898000
171435XCSE20250912 9:21:51.566000
171434XCSE20250912 9:27:27.603000
171433XCSE20250912 9:29:12.485000
31432XCSE20250912 9:41:37.602000
61432XCSE20250912 9:41:37.602000
91430XCSE20250912 9:58:27.084000
81430XCSE20250912 9:58:27.084000
91430XCSE20250912 9:58:27.084000
171432XCSE20250912 10:02:21.577000
171430XCSE20250912 10:03:55.371000
91430XCSE20250912 10:03:55.371000
81430XCSE20250912 10:03:55.371000
151431XCSE20250912 10:03:55.372000
421432XCSE20250912 10:03:55.372000
261432XCSE20250912 10:03:55.372000
261432XCSE20250912 10:03:55.374000
281432XCSE20250912 10:03:55.392000
241432XCSE20250912 10:03:55.412000
181432XCSE20250912 10:03:55.541000
251429XCSE20250912 10:05:27.467000
81428XCSE20250912 10:06:35.848000
151429XCSE20250912 10:18:01.025000
171428XCSE20250912 10:18:01.043000
91428XCSE20250912 10:18:01.043000
171430XCSE20250912 10:26:58.866000
771430XCSE20250912 10:26:58.866000
91429XCSE20250912 10:27:30.898000
241429XCSE20250912 10:30:26.817000
171428XCSE20250912 10:30:29.006000
61429XCSE20250912 10:33:14.898000
31429XCSE20250912 10:33:14.898000
31429XCSE20250912 10:34:41.899000
31429XCSE20250912 10:34:41.899000
21429XCSE20250912 10:34:41.899000
21429XCSE20250912 10:35:59.901000
71429XCSE20250912 10:35:59.901000
91430XCSE20250912 10:37:27.011000
91430XCSE20250912 10:37:57.898000
81430XCSE20250912 10:38:25.898000
11430XCSE20250912 10:38:25.898000
91430XCSE20250912 10:38:51.726000
81430XCSE20250912 10:39:06.899000
11430XCSE20250912 10:39:06.899000
91429XCSE20250912 10:39:19.421000
81429XCSE20250912 10:39:19.421000
171428XCSE20250912 10:43:35.775000
91428XCSE20250912 10:43:35.775000
81428XCSE20250912 10:43:35.775000
51428XCSE20250912 10:45:53.382000
21430XCSE20250912 10:46:19.899000
21430XCSE20250912 10:46:19.899000
51430XCSE20250912 10:46:19.899000
91430XCSE20250912 10:47:10.383000
21430XCSE20250912 10:48:41.458000
71430XCSE20250912 10:48:41.458000
91430XCSE20250912 10:50:15.812000
81430XCSE20250912 10:51:49.902000
11430XCSE20250912 10:51:49.902000
11430XCSE20250912 10:53:24.899000
61430XCSE20250912 10:53:24.899000
21430XCSE20250912 10:53:24.899000
91430XCSE20250912 10:54:57.008000
91430XCSE20250912 10:55:41.898000
331430XCSE20250912 10:55:41.937000
351430XCSE20250912 10:55:41.954000
271430XCSE20250912 10:55:41.996000
271430XCSE20250912 10:55:42.015000
91429XCSE20250912 10:57:20.311000
331430XCSE20250912 11:00:58.287000
81430XCSE20250912 11:00:58.287000
331430XCSE20250912 11:00:58.333000
261429XCSE20250912 11:12:28.438000
91429XCSE20250912 11:12:28.438000
81429XCSE20250912 11:12:28.438000
91429XCSE20250912 11:12:28.438000
81429XCSE20250912 11:12:28.438000
91429XCSE20250912 11:12:28.438000
511429XCSE20250912 11:13:23.087000
341429XCSE20250912 11:41:42.206000
81429XCSE20250912 11:41:42.206000
81429XCSE20250912 11:41:42.206000
91429XCSE20250912 11:41:42.206000
81429XCSE20250912 11:41:42.206000
411429XCSE20250912 11:42:56.544000
261429XCSE20250912 11:53:08.368000
221429XCSE20250912 12:21:30.868000
151431XCSE20250912 12:31:17.616000
351431XCSE20250912 12:31:17.616000
361431XCSE20250912 12:31:17.616000
51431XCSE20250912 12:31:17.616000
21431XCSE20250912 12:31:17.616000
11431XCSE20250912 12:31:17.616000
181430XCSE20250912 12:31:17.918000
361430XCSE20250912 12:31:18.026000
281430XCSE20250912 12:31:50.611000
291430XCSE20250912 12:35:32.356000
201430XCSE20250912 12:35:32.356000
81430XCSE20250912 12:35:43.046000
81430XCSE20250912 12:35:43.046000
81430XCSE20250912 12:35:43.046000
171430XCSE20250912 12:35:43.046000
241430XCSE20250912 12:35:43.071000
251430XCSE20250912 12:35:43.071000
91430XCSE20250912 12:38:37.637000
321430XCSE20250912 12:38:37.660000
91430XCSE20250912 12:38:37.660000
351429XCSE20250912 12:55:48.237000
81429XCSE20250912 12:55:48.237000
91429XCSE20250912 12:55:48.237000
81429XCSE20250912 12:55:48.237000
91429XCSE20250912 12:55:48.237000
81429XCSE20250912 12:55:48.237000
71429XCSE20250912 13:04:11.894000
71431XCSE20250912 13:24:17.251000
411430XCSE20250912 13:35:37.139000
21430XCSE20250912 13:39:40.270000
21430XCSE20250912 13:42:03.286000
61431XCSE20250912 13:47:06.396000
261432XCSE20250912 13:48:27.461000
381432XCSE20250912 13:48:27.461000
331432XCSE20250912 13:50:53.381000
341432XCSE20250912 13:50:53.982000
361432XCSE20250912 13:51:03.858000
271431XCSE20250912 13:53:34.217000
91431XCSE20250912 13:53:34.217000
81431XCSE20250912 13:53:34.217000
331431XCSE20250912 13:54:00.300000
251431XCSE20250912 13:54:44.545000
261431XCSE20250912 14:03:29.896000
351431XCSE20250912 14:23:18.306000
331431XCSE20250912 14:23:18.331000
251431XCSE20250912 14:23:40.960000
441431XCSE20250912 14:25:01.133000
491431XCSE20250912 14:28:28.857000
491431XCSE20250912 14:29:52.933000
441431XCSE20250912 14:29:52.970000
441431XCSE20250912 14:29:53.011000
331432XCSE20250912 14:31:08.495000
91431XCSE20250912 14:38:52.794000
81431XCSE20250912 14:38:52.794000
21431XCSE20250912 14:38:52.794000
341433XCSE20250912 14:45:33.104000
91433XCSE20250912 14:45:33.124000
91433XCSE20250912 14:45:33.145000
171432XCSE20250912 14:54:59.922000
81432XCSE20250912 14:54:59.922000
81432XCSE20250912 14:54:59.922000
81432XCSE20250912 14:54:59.922000
81432XCSE20250912 14:54:59.922000
91432XCSE20250912 14:54:59.922000
351432XCSE20250912 14:56:00.553000
261431XCSE20250912 15:07:42.873000
81431XCSE20250912 15:07:42.873000
271431XCSE20250912 15:10:21.205000
81431XCSE20250912 15:10:21.205000
121431XCSE20250912 15:29:05.021000
661432XCSE20250912 15:29:34.915000
181432XCSE20250912 15:29:34.952000
441432XCSE20250912 15:30:14.260000
581432XCSE20250912 15:41:09.166000
91431XCSE20250912 15:42:00.753000
91431XCSE20250912 15:42:24.655000
91431XCSE20250912 15:42:24.655000
41431XCSE20250912 15:42:37.181000
411432XCSE20250912 15:43:33.127000
91431XCSE20250912 15:51:18.552000
81431XCSE20250912 15:51:18.552000
81431XCSE20250912 15:51:18.552000
91430XCSE20250912 16:02:00.990000
81430XCSE20250912 16:02:00.990000
91430XCSE20250912 16:02:00.990000
91429XCSE20250912 16:02:06.919000
271430XCSE20250912 16:07:50.353000
71429XCSE20250912 16:09:00.925000
21429XCSE20250912 16:16:32.363000
81429XCSE20250912 16:16:32.363000
81429XCSE20250912 16:16:32.363000
71429XCSE20250912 16:16:32.363000
131430XCSE20250912 16:25:17.277000
31429XCSE20250912 16:25:21.458000
151430XCSE20250912 16:26:58.391000
11430XCSE20250912 16:30:19.484000
141429XCSE20250912 16:30:19.503000
81429XCSE20250912 16:30:19.503000
91429XCSE20250912 16:30:19.503000
351430XCSE20250912 16:31:11.132000
1451430XCSE20250912 16:31:11.132000
381430XCSE20250912 16:33:00.019000
211430XCSE20250912 16:33:00.019000
101430XCSE20250912 16:33:53.873000
351430XCSE20250912 16:33:53.893000
241430XCSE20250912 16:33:53.893000
31430XCSE20250912 16:34:04.898000
61430XCSE20250912 16:34:04.898000
91430XCSE20250912 16:34:15.877000
91430XCSE20250912 16:34:29.848000
21430XCSE20250912 16:34:42.900000
61430XCSE20250912 16:34:55.976000
491429XCSE20250912 16:38:18.212000
81429XCSE20250912 16:38:18.212000

Vedhæftet fil


Attachments

DK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - uge 37

