HIAB OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 15.9.2025 KLO 9.50

Muutoksia Hiabin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanossa

Mariatorp Oy, joka on yksi neljästä osakkeenomistajasta, joilla on oikeus nimetä jäsen Hiabin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan (”Nimitystoimikunta”), on ilmoittanut yhtiölle vaihtavansa nimeämäänsä jäsentä. Mariatorp Oy nimeää Ilona Herlinin Heikki Herlinin tilalle Nimitystoimikuntaan.

Muutoksen myötä Nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

Ville Herlin (Wipunen varainhallinta oy:n nimeämänä)

Ilona Herlin (Mariatorp Oy:n nimeämänä)

Markus Aho, Varatoimitusjohtaja, Sijoitukset, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä)

Rami Vehmas, senior salkunhoitaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä)

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti Hiabin hallituksen puheenjohtaja Jukka Moisio osallistuu Nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua Nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Lisätietoja Nimitystoimikunnasta on saatavilla Hiabin verkkosivuilla osoitteessa www.hiabgroup.com/fi/hallinnointi/ ja 6.6.2025 julkaistusta tiedotteesta.



Lisätietoja:

Taina Tirkkonen, lakiasiainjohtaja, puh 050 317 4000

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670



