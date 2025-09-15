Esker annonce la nomination d’Achille Baulny au poste de Chief Strategy and Transformation Officer

Lyon, France - 15 septembre 2025 - Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO, annonce aujourd’hui la nomination d’Achille Baulny en tant que Chief Strategy and Transformation Officer (CSTO) d’Esker.

Sous la direction de Jean-Michel Bérard, Président et fondateur d'Esker, Achille Baulny sera responsable de la définition et de l’exécution du Plan de Création de Valeur, levier d’action qui identifie des moteurs concrets de création de valeur pour l’entreprise et son écosystème, afin de renforcer sa compétitivité tout en soutenant ses objectifs de développement. Il pilotera les initiatives stratégiques et de transformation, en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et les directions métiers, afin d’assurer l’alignement des projets avec les priorités du Groupe et de soutenir la croissance et l’innovation à l’échelle internationale.

Achille Baulny apporte à Esker une expertise solide en stratégie, transformation et gestion de projets complexes. Diplômé de l’EDHEC Business School, il a débuté sa carrière chez EY Strategy, avant de rejoindre EY-Parthenon, où il a accompagné de grandes entreprises dans leurs projets clés de transformation stratégique et organisationnelle. Depuis 2021, il occupait le poste de Chief of Staff & Business Transformation Director chez Infovista, où il a joué un rôle clé dans la conduite de programmes de transformation à grande échelle et dans l’accompagnement de la croissance de l’entreprise.

« Après plusieurs années dans le domaine du Software et de la Transformation, je suis ravi de rejoindre Esker pour accompagner la mise en œuvre du Plan de Création de Valeur. J'ai hâte de collaborer avec les différents départements du Groupe afin de soutenir sa transformation et sa croissance. »

Achille Baulny, Chief Strategy and Transformation Officer d’Esker.

« Achille apporte à Esker une expérience éprouvée en stratégie et transformation au sein de grandes entreprises, ainsi qu’une forte capacité à piloter des initiatives complexes. Sa contribution sera déterminante pour soutenir la trajectoire de transformation et la réussite de notre Plan de Création de Valeur. »

Jean-Michel Bérard, Président et fondateur d'Esker.

