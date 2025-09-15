Selskabsmeddelelse nr. 55/2025

Holbæk, den 15. september 2025





Aktietilbagekøb i SJF Bank A/S – transaktioner i uge 37

SJF Bank A/S offentliggjorde den 24. marts 2025 et tilbagekøbsprogram på 100 mio. kr.

Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 25. marts 2025 og vil være afsluttet senest den 4. februar 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i SJF Bank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Harbour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi Akkumuleret seneste meddelelse 201.745 61.061.391,25 08. september 2025

09. september 2025

10. september 2025

11. september 2025

12. september 2025 1.400

1.400

700

1.200

1.200 329,01

333,25

348,43

348,67

351,33 460.614,00

466.550,00

243.901,00

418.404,00

421.596,00 I alt uge 37 5.900 2.011.065,00 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 207.645

63.072.456,25



Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0060670776 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af SJF Bank A/S.



Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning fremgår af vedhæftede bilag.



Efter ovenstående transaktioner ejer SJF Bank A/S i alt 244.937* egne aktier svarende til 1,48 % af SJF Banks aktiekapital.



*Heraf fratrukket 437.892 annullerede aktier ifb. med kapitalnedsættelsen, der blev godkendt på generalforsamlingen den 6. marts 2025.



Med venlig hilsen

Lars Petersson Lars Bolding

Administrerende direktør Bankdirektør







Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Bankdirektør Lars Bolding

www.sjfbank.dk/ir

