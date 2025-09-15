Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 8. september 2025 – 12. september 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 37 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|25.275.000
|16,48
|416.425.450
|8. september 2025
|150.000
|18,43
|2.764.500
|9. september 2025
|150.000
|18,38
|2.757.000
|10. september 2025
|150.000
|18,47
|2.770.500
|11. september 2025
|150.000
|18,46
|2.769.000
|12. september 2025
|140.000
|18,69
|2.616.600
|I alt uge 37
|740.000
|18,49
|13.677.600
|I alt akkumuleret
|26.015.000
|16,53
|430.103.050
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 30.260.696 stk. egne aktier svarende til 2,08 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
Vedhæftede filer