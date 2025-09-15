Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 8. september 2025 – 12. september 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 37 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse25.275.00016,48416.425.450
8. september 2025150.00018,432.764.500
9. september 2025150.00018,382.757.000
10. september 2025150.00018,472.770.500
11. september 2025150.00018,462.769.000
12. september 2025140.00018,692.616.600
I alt uge 37740.00018,4913.677.600
I alt akkumuleret 26.015.00016,53430.103.050

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 30.260.696 stk. egne aktier svarende til 2,08 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations & ESG        
Mads Thinggaard                 
Mobil nr. 2025 5469                

