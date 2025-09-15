Tomorrow.City Shanghai 2025 Dibuka, Menyoroti Inovasi Kota Pintar Global

SHANGHAI, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tomorrow.City Shanghai (TCS 2025) telah dibuka di Balai Sains Zhangjiang dengan tema “Tantangan dan Solusi”.

Dengan skala yang lebih ditingkatkan, TCS 2025 menyambut para delegasi dari lebih 110 kota di Asia, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika. Diskusi berpusat pada empat domain utama: Tomorrow.Technologies, Tomorrow.Mobility, Tomorrow.Environment, dan Tomorrow.Utilities. Lebih dari 100 peserta pameran menghadirkan solusi mutakhir yang menunjukkan kepemimpinan Tiongkok yang semakin berkembang dalam inovasi kota pintar sekaligus membuka peluang baru untuk kolaborasi internasional. Agenda acara mencakup 20 Diskusi Roundtable Industri, 32 Pameran Kota, dan lebih dari 40 Pertemuan Tertutup yang bertujuan mendorong pertukaran pengetahuan serta mempercepat pelaksanaan proyek.

Dalam acara ini, turut digelar seremoni Penghargaan Wilayah & Kota Pintar Tiongkok. Penghargaan ini menyoroti praktik paling berdampak di Asia dalam transformasi digital, transisi energi rendah karbon, serta inovasi layanan publik. Di antara delapan pemenang Penghargaan Proyek Terbaik（X-SDI adalah Departemen Perencanaan Kota dan Desa (PLANMalaysia), Majlis Perbandaran Sepang Malaysia, Pemerintah Kota Chonburi Thailand, serta perwakilan dari Kazakhstan, Selandia Baru, Oman, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Penghargaan Kepemimpinan – penghargaan tertinggi Pemimpin dianugerahkan kepada Arsitek Kepala Program Peningkatan Kapasitas Kota Pintar Thailand sekaligus anggota Tim Pelaksana Inti.

Pada seremoni pembukaan, delegasi internasional menekankan peran inovasi dalam membentuk kota-kota yang tangguh dan berkelanjutan. Peluncuran Tomorrow.City Community Shanghai menandai pusat fisik jaringan global pertama, yang menyediakan platform tepercaya untuk kolaborasi dan akselerasi proyek. Melengkapi pencapaian ini, Daftar Kolaborasi Tantangan & Peluang Kota diluncurkan bersama 16 kota internasional, yang menguraikan bidang-bidang prioritas seperti tata kelola pintar, transisi hijau, dan pembaruan infrastruktur guna menumbuhkan kemitraan global yang lebih mendalam.

Foto yang menyertai pengumuman ini dapat diakses di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7ad8754-c40d-49dc-ae37-22b7e8e9ab05