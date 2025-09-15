Alm. Brand A/S offentliggør tilbud om tilbagekøb af udestående DKK tier 2 kapitalobligationer for et beløb op til nominelt DKK 400 millioner

MÅ IKKE DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL JURISDIKTIONER HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE AF DENNE PRESSEMEDELELSE VIL VÆRE ULOVLIG

Alm. Brand A/S ("Alm. Brand" eller "Selskabet") tilbyder hermed ejere af Selskabets udestående DKK tier 2 kapitalobligationer, som defineret nedenfor ("Obligationerne" eller ”Notes”), om at deltage i et tilbagekøbstilbud hvor Selskabet ønsker at købe Obligationerne kontant op til et total nominelt beløb på DKK 400 millioner til købsprisen noteret nedenfor, og yderligere betale vedhængende samt ubetalte renter (”Tilbagekøbstilbuddet” eller ”Tender Offer”). Obligationerne vil blive tilbagekøbt på de vilkår og under de betingelser, der er fastsat i tilbudsdokumentet dateret den 15. september 2025 (”Tender Information Document”). Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af Tender Information Document.

Beskrivelse af Obligationerne / ISIN / Udestående Beløb / Minimum Stykstørrelse / Købspris

Tier 2 Capital Notes med første indfrielse i oktober 2026 / DK0030487806 / DKK 1.300.000.000 / DKK 1.000.000 / 100,450%

Tilbagekøbstilbuddet udløber kl. 12.00 den 17. september 2025, medmindre det bliver forlænget, genåbnet, trukket tilbage eller afsluttet i Selskabets absolutte egenhændige beslutning. Valørdagen for Tilbagekøbstilbuddet forventes at være den 22. september 2025.

Samtlige vilkår og betingelser for Tilbagekøbet er oplyst i Tender Information Document, der er gjort tilgængeligt her: https://investorrelations.almbrand.dk/Danish/rating-og-regulering/default.aspx#section=rating.

Selskabet foretager Tilbagekøbstilbuddet med henblik på løbende at optimere sin kapitalstruktur. Efter Finanstilsynets godkendelse af Selskabets Partial Internal Model (PIM), som annonceret d. 26. august 2025, forventes Selskabets solvenskrav at blive reduceret markant, hvilket medfører at en andel af Obligationerne ikke længere vil blive inkluderet i solvenskapitalen.

Alm. Brand har givet mandat til Nordea Bank Abp at agere ’dealer manager’ for Tilbagekøbstilbuddet (“Dealer Manager”).

Dealer Manager:

Nordea Bank Abp

E-mail: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations & ESG

Mads Thinggaard

Mobil nr. 2025 5469

Vedhæftede filer