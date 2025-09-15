Revolutionierung des nachhaltigen Bauens: DesertBoards Innovation aus Palmabfällen feiert Premiere auf der Architect@Work Hamburg

HAMBURG, Deutschland, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DesertBoard, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiger Innovator im Bereich nachhaltiger Baumaterialien, wird auf der Architect@Work Hamburg (17.–18. September, Halle B7) sein europäisches Debüt geben und dort seine Flaggschiff-Innovation Palm Strand Board (PSB®) vorstellen. PSB® wird auf Europas führender kuratierter Plattform für architektonische Innovationen vorgestellt und richtet sich an Architekt:innen, Innenarchitekt:innen und Planer:innen, die auf der Suche nach nachhaltigen Materialien sind, die die Transformation der gebauten Umwelt vorantreiben.

Diese Präsentation folgt auf eine umfangreiche Forschungskooperation mit der Abu Dhabi University und der Auszeichnung von DesertBoard als viermaliger Gewinner bei den Global iF Design Awards 2025 in Hamburg.

Umwandlung von Palmabfällen in Materialien der nächsten Generation

PSB® wird aus recycelten Palmwedeln hergestellt, wodurch ein reichlich vorhandenes natürliches Nebenprodukt in eine erneuerbare, leistungsstarke Alternative zu MDF, Spanplatten und Sperrholz umgewandelt wird. Durch die Umwandlung von Abfall in eine Ressource verhindert DesertBoard Methanemissionen und schafft Potenzial für Emissionszertifikate, wodurch es direkt das europäische Klimaneutralitätsziel einer Emissionsreduktion um 55 % bis 2030 unterstützt.

Die Innovation wurde in der Forschungsarbeit „Palm Leaves Research Paper (2025)” validiert, die erstmals am Imperial College London veröffentlicht und in Zusammenarbeit mit der Abu Dhabi University entwickelt wurde. Die Studie bestätigte Folgendes über PSB®:

Hält einer um 16 % höheren Druckkraft stand als MDF (50 % Reduzierung) und Spanplatten (44,5 %).

Weist die niedrigste Wärmeleitfähigkeit aller getesteten Platten auf und verbessert damit die Isolierung gemäß den EU-Energieeffizienzrichtlinien.

Erreicht einen Wasserkontaktwinkel von 72°, der deutlich höher ist als bei MDF (50,2°) und Sperrholz (65°), was die überlegene Feuchtigkeitsbeständigkeit bestätigt.

Enthält kein Formaldehyd und entspricht damit den europäischen Gesundheits- und Sicherheitsstandards für den Innenbereich.

„Wir haben diese Studie entwickelt, um sowohl die Leistung als auch das Potenzial zu bewerten“, erklärt Dr. Omar Chaalal, Professor für Chemieingenieurwesen an der Abu Dhabi University. „Die Ergebnisse bestätigten, dass PSB® die Benchmarks in Bezug auf Haltbarkeit, Verzugsbeständigkeit und vor allem seine Fähigkeit, Hitze und Feuchtigkeit standzuhalten, sogar übertrifft. Noch wichtiger ist, dass es sich um ein Material handelt, das die dringende Notwendigkeit von zirkulären Bauweisen und nachhaltigen Designlösungen verkörpert.“

Dr. Mai El-Basel, Forschungsleiterin für Innenarchitektur an der Abu Dhabi University, fügte hinzu: „Aus architektonischer und technischer Sicht weist PSB® eine hervorragende Tragfähigkeit und Vielseitigkeit auf. Es weist in unterschiedlichen Umgebungen eine hohe Leistungsfähigkeit auf und ist somit ein praktisches und skalierbares Material für Transformationsprojekte, bei denen Wiederverwendung, Kulturerhalt und Umweltverantwortung im Vordergrund stehen.“

„Aus architektonischer, gestalterischer und bautechnischer Sicht weist PSB® eine hervorragende Tragfähigkeit auf und eignet sich gut für trockene Umgebungen mit hohen Temperaturen“, so Dr. Mai El-Basel hinzu. „Das PSB® von DesertBoard ist ein praktisches und skalierbares Material, das sich perfekt in die Klimaneutralitätsziele Europas einfügt und diese unterstützt. Diese Ziele bestehen in einer gesamtwirtschaftlichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050 im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 % einschließlich Emissionen und Abbau.“

Im Einklang mit dem Thema von Architect@Work: Transformation

Das diesjährige Thema der A@W Hamburg, „Transformation“, konzentriert sich auf adaptive Wiederverwendung, Renovierung und nachhaltige Baupraktiken. PSB® leistet einen direkten Beitrag zu dieser Vision, indem es Architekten ein Material zur Verfügung stellt, das Renovierungen, Umbauten und zirkuläres Bauen ermöglicht und gleichzeitig die kulturelle und ökologische Integrität bewahrt.

„Architect@Work ist die ideale Plattform, um PSB® europäischen Architekten, Designern und Bauinnovatoren vorzustellen“, so Kamal Farah, Direktor bei DesertBoard. „Hier treffen Innovation und Design aufeinander, und unsere Anerkennung sowohl durch die Forschung der Abu Dhabi University als auch durch die iF Design Awards beweist, dass PSB® bereit ist, Europas Wandel hin zu nachhaltigem Bauen zu unterstützen.“

Über Laborversuche hinaus wurde die Forschung bereits auf reale Designanwendungen ausgeweitet. Studierende des Fachbereichs Innenarchitektur an der Abu Dhabi University entwickelten Möbelprototypen wie Stühle und Trennwände unter Verwendung von PSB® und bestätigten damit dessen Festigkeit, Vielseitigkeit und ästhetisches Potenzial. Diese angewandte Innovation demonstriert die Bereitschaft von PSB®, sowohl den Architektur- als auch den Designmarkt weltweit zu bedienen.

Weltweite Anerkennung: Vier iF Design Awards

Anfang dieses Jahres wurde DesertBoard als erstes Unternehmen aus dem Golf-Kooperationsrat in der Geschichte der iF Awards mit vier Auszeichnungen in den Kategorien Gebäudetechnik und Baumaterialien geehrt. Die Titel gingen an DesertBoard für:

Bestes nachhaltiges Baumaterial

Beste nachhaltige Gebäudefassade

Bester nachhaltiger Türkern

Beste feuerbeständige nachhaltige Tür

Die iF Design Awards, die von einer internationalen Jury aus 131 Designexperten aus 23 Ländern bewertet werden, würdigten die Vorreiterrolle von DesertBoard bei der Neudefinition der Bauindustrie mit PSB®.

Ausgezeichnete Anwendungen

PSB® hat sich bereits in hochkarätigen Projekten bewährt, darunter der Pavillon „On Weaving“ – eine modulare Konstruktion aus 1.316 PSB®-Platten. Der Pavillon wurde auf der Islamischen Kunstbiennale 2025 in Saudi-Arabien mit dem erstmals verliehenen AlMusalla-Preis ausgezeichnet und im August 2025 auf der Wiener Biennale in Wien präsentiert, wodurch die Anpassungsfähigkeit von PSB® in der Architektur hervorgehoben wurde, die Nachhaltigkeit, kulturelle Resonanz und innovatives Design vereint.

Vom regionalen Debüt zur europäischen Expansion

Nach seiner Präsentation auf der Saudi Wood Expo plant DesertBoard die Expansion in europäische Märkte, wo die Nachfrage nach nachhaltigen Alternativen zu Holz im Einklang mit den EU-Standards für grünes Bauen und den Zielen der Kreislaufwirtschaft weiter wächst.

Wir freuen uns, Sie auf der Architect@Work Hamburg vom 17. bis 18. September 2025 in Halle B7 der Hamburg Messe begrüßen zu dürfen.

