Les ventes résidentielles au Canada enregistrent le meilleur mois d’août depuis quatre ans

OTTAWA, Ontario, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En août 2025, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont augmenté de 1,1 % d’un mois à l’autre. Il s’agit du meilleur mois d’août pour les ventes depuis 2021, et de la cinquième augmentation mensuelle consécutive de l’activité, soit une hausse cumulée de 12,5 % depuis mars.

Contrairement à ce qui s’est passé au cours des derniers mois, où les hausses ont été largement dominées par la région du Grand Toronto (RGT), les ventes dans cette région ont légèrement baissé en août, mais cette baisse a été plus que compensée par la hausse des ventes à Montréal, dans la région du Grand Vancouver et à Ottawa.

« Les ventes ont continué d’augmenter graduellement au cours des cinq derniers mois, mais l’expérience de l’année dernière suggère que cette tendance pourrait s’accélérer cet automne, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Une partie de ce qui stimule les ventes à différents moments de l’année est la grande quantité de nouvelles inscriptions de propriétés à la disposition des acheteurs. Pour le marché d’automne, cela se produit toujours au début de septembre, et cette année ne fait pas exception. Si l’on se fie à l’automne dernier, les ventes pourraient vraiment repartir à la hausse d’ici un mois ou deux, selon le nombre d’acheteurs qui se manifesteront, et surtout si la Banque du Canada baisse ses taux en septembre. »

Faits saillants d’août

Les ventes résidentielles au pays ont augmenté de 1,1 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) ont augmenté de 1,9 % par rapport à août 2024.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a augmenté de 2,6 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) n’a presque pas changé (-0,1 %) d’un mois à l’autre, mais a diminué de 3,4 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) n’a presque pas changé (-0,1 %) d’un mois à l’autre, mais a diminué de 3,4 % d’une année à l’autre. Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 1,8 % d’une année à l’autre.





En août, l’offre a augmenté de 2,6 % d’un mois à l’autre. L’augmentation des nouvelles inscriptions ayant dépassé la hausse des ventes en août, le ratio national des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions a diminué pour la première fois depuis mars, passant de 52 % en juillet à 51,2 % en août. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,9 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

À la fin d’août 2025, 195 453 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® au Canada, ce qui représente une hausse de 8,8 % par rapport à la même période l’année dernière et un résultat correspondant à la moyenne à long terme pour cette période de l’année.

« La tendance à la hausse des ventes s’est poursuivie en août dans de nombreux marchés au pays, et même si le rythme a ralenti par rapport à juillet, cela s’explique en grande partie par la période de l’année, a déclaré Valérie Paquin, présidente de l’ACI. Maintenant que la fête du Travail est passée, les nouvelles inscriptions inondent le marché. Si vous envisagez de vendre une propriété cet automne, ou espérez en acheter une, communiquez avec un courtier ou agent immobilier dans votre région dès aujourd’hui. »

On comptait 4,4 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin d’août 2025, soit le plus bas niveau enregistré depuis janvier. La moyenne à long terme de cette mesure de l’équilibre du marché est d’environ cinq mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national est demeuré relativement inchangé (-0,1 %) entre juillet et août 2025. Après les baisses enregistrées au cours du premier trimestre de l’année, le prix de référence national est resté plutôt stable depuis avril.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 3,4 % par rapport à août 2024. Compte tenu de l’ampleur de la baisse des prix au début de l’automne 2024, il est prévu que les baisses d’une année à l’autre ralentissent dans les mois à venir.

Le prix moyen (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en août 2025 s’est établi à 664 078 $, soit une hausse de 1,8 % par rapport à août 2024.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le mercredi 15 octobre 2025.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

