Valeo - Déclaration des droits de vote - Août 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris le 15 septembre 2025

Informations relatives au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
(Article L.233-8 II du Code de commerce
et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers)

Date

Capital émis

Nominal

Nombre total d'actions

Nombre total de droits de vote
Théoriques*Exerçables**


30 août 2025

€ 244 633 504€ 1244 633 504275 030 813274 911 080

*Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
**Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 21,5 milliards d’euros de CA en 2024 | 106 100 collaborateurs, 28 pays, 155 sites de production, 46 centres de recherche et développement et 18 plateformes de distribution au 31 décembre 2024.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.
               

CP Déclaration des droits de vote août 2025

