Space42 ו-Viasat משיקות את Equatys Venture עם גישה לבלוק ספקטרום התדרים המתואם הגדול בעולם עבור שירותי תקשורת גלובליים ישירות למכשירים

יוזמה זו מאפשרת אספקה ​​גלובלית של שירותי D2D בכל מקום בו רשתות יבשתיות אינן זמינות

יצירת מודל חברת מגדל חללי ראשון מסוגו בתעשייה, עם יישום של תשתית רשת לא קרקעית (NTN) משותפת בחלל ובקרקע, עם הקטנה של עלויות ההון ושיפור ניצול הספקטרום עבור כל המשתתפים

מקלה על התפתחות שירותי לוויין ניידים קיימים לסביבת רשת 5G





Space42 (ADX: SPACE42), חברת טכנולוגיית חלל מונעת בינה מלאכותית הפועלת מאיחוד האמירויות הערביות, ו- Viasat, Inc (נאסד"ק: VSAT), מובילה עולמית בתחום התקשורת הלוויינית המאובטחת, הודיעו על כוונתן להקים את Equatys, ישות משותפת, שתאפשר שירותים ישירות למכשירים (D2D) באופן גלובלי ותקדם פיתוח שירותי מובייל מבוססי לוויין (MSS) קיימים ומתוכננים לסביבת רשת 5G.

Equatys צפויה לאחד רשתות לווייניות ורשתות יבשתיות תוך מינוף פלטפורמת רשת לא קרקעית (NTN) תורמת 3GPP הנגישה לטלפונים חכמים סטנדרטיים ומכשירי IoT, ולהרחיב את השירות למיליארדי אנשים ומכשירים ברחבי העולם. היוזמה, שצפויה להיות מסוגלת לתמוך ביותר מ-100 מגה-הרץ של ספקטרום MSS הרמוני, שכבר הוקצה ביותר מ-160 שווקים, צפויה ליצור בסיס לתקשורת גלובלית אמינה עם פריסה מסחרית מתוכננת תוך 3 שנים.

קארים סבאג (Karim Sabbagh), מנכ"ל Space42, ועלי אל האשמי (Ali Al Hashemi), מנכ"ל שירותי חלל, Space 42, אמרו יחד: "Equatys תשיג את מה שתעשיית הלוויינים חתרה אליו במשך עשרות שנים: שילוב קנה המידה של רשתות יבשתיות עם יעילות החלל. ההבטחה לקישוריות אוניברסלית הופכת כעת למציאות. מגובה בספקטרום עולמי, טכנולוגיה מוכחת ושותפים חזקים, Equatys מייצגת תשתית שנבנתה כדי להניע חברות ולשנות כלכלות ברחבי העולם".

מארק דנקברג (Mark Dankberg), יו"ר ומנכ"ל Viasat, אמר: "Equatys תאפשר באופן ייחודי רשת משותפת מרובת מסלולים בקנה מידה עם ארכיטקטורה פתוחה מבוססת תקנים כדי לתת מענה להזדמנות המשמעותית בשוק D2D והדור הבא של MSS. על ידי מינוף ארכיטקטורות לוויין שקופות ותשתיות משותפות עם ביצועים גבוהים, הרשת תספק קיבולת חסכונית ותשתמש בתקני רדיו חדשים של 5G שיפתחו את שירותי ה-MSS הקיימים הפרוסים, כולל, למשל, בטיחות האוויר, היבשה והים".

מודל תשתיות TowerCo

Equatys תפעל כספקית תשתית רזה תוך שימוש במודל משותף מרובה דיירים המפחית השקעות מיותרות תוך מתן קיבולת חסכונית למשתתפי האקוסיסטם. גישה זו משלימה רשתות יבשתיות ויוצרת הזדמנויות צמיחה בנות קיימא ברחבי התעשייה.

המיזם ייצור מגרש משחקים שבו כולם מרוויחים, ולא אלטרנטיבה שבה כולם זוכים. על ידי הצעת הצעה משכנעת באמצעות תשתית משותפת במסלולים מרובים, המשתתפים ייהנו מיתרונות גודל תוך הפחתת סיכון ההשקעה האישי. הפלטפורמה נועדה לאפשר למפעילים לצמוח ברווחיות, לאפשר לממשלות להחזיק ולהפעיל תשתית כדי לשמור על ריבונות נתונים לאומית, ולאפשר לתעשיות חלל מקומיות להשתתף בפיתוח וייצור טכנולוגיות חלל וקרקע. פלטפורמת הארכיטקטורה הפתוחה 5G תפותח בהתאם למסגרת 3GPP. Equatys תפעל ותנהל כחברת "מגדל חלל" ניטרלית המספקת את תשתיות החלל והקרקע בעלות הנמוכה ביותר שמפעילים מורשים יכולים לחלוק, מה שיאפשר למספר מפעילים עצמאיים להשתמש במערכת גלובלית אחת בבלוקי הספקטרום המשמשים כיום במערכות לוויין נפרדות.

מסגרת השקעה

מנקודת מבט של השקעה, המיזם צפוי ליהנות מהסכמים שהופכים את תשתיות החלל והקרקע עתירות ההון לזמינות בעלות הנמוכה ביותר למפעילים מורשים אזוריים וגלובליים ברחבי העולם. המודל צפוי להציע למשקיעים פיננסיים תשואות ברמת תשתית עם פוטנציאל עליית הון, בעוד שהנפקות מניות בשלבים יאפשרו לשותפים אסטרטגיים ופיננסיים נוספים להשתתף ככל שהמערכת תתרחב.

ממשל אסטרטגי וקיימות גלובלית

Equatys תספק למדינות תשתית מאובטחת מבוססת תקנים שעובדת עם המערכות הקיימות שלהן ומציעה אפשרויות פריסה ריבוניות. עקרונות קיימות החלל מנחים את התכנון כדי למזער את טביעת הרגל המסלולית תוך ניצול מקסימלי של משאבי החלל.

הודעה זו מגיעה בהמשך למזכר ההבנות שנחתם בין Space42 ל-Viasat במרץ 2025, המתקדם ממחקרים טכניים ומסחריים להסכם להקמת חברת תשתית בבעלות משותפת, בכפוף לתנאים המקובלים.

אודות Space42

Space42 (ADX: SPACE42) היא חברת SpaceTech מבוססת בינה מלאכותית שבסיסה באיחוד האמירויות המשלבת תקשורת לוויינית, ניתוח גיאו-מרחבי ויכולות בינה מלאכותית כדי להאיר את כדור הארץ מהחלל.

הפריסה הגלובלית של Space42, שהוקמה בשנת 2024 על ידי המיזוג המוצלח של Bayanat ו-Yahsat, מאפשרת לה לתת מענה לצרכים המתפתחים במהירות של לקוחותיה בממשלות, ארגונים וקהילות. Space42 מורכבת משתי יחידות עסקיות: שירותי חלל ופתרונות חכמים. שירותי החלל מתמקדים בפעולות לוויין במעלה הזרם עבור שירותי לוויין קבועים וניידים כאחד. פתרונות חכמים משלבים איסוף ועיבוד נתונים גיאו-מרחביים עם בינה מלאכותית כדי ליידע את קבלת ההחלטות, לשפר את המודעות למצב ולשפר את היעילות התפעולית. בעלי המניות העיקריים כוללים את G42, Mubadala ו-IHC. למידע נוסף, בקרו בכתובת: www.space42.ai; עקבו אחרינו ב-X: @space42ai

אודות Viasat

Viasat היא חברת תקשורת גלובלית שמאמינה שכולם וכל דבר בעולם יכולים להיות מחוברים. עם משרדים ב-24 מדינות ברחבי העולם, המשימה שלנו מעצבת את האופן שבו צרכנים, עסקים, ממשלות וצבאות ברחבי העולם מתקשרים ומתקשרים. Viasat מפתחת את רשת התקשורת הגלובלית האולטימטיבית כדי להניע חיבורים איכותיים, אמינים, מאובטחים, משתלמים ומהירים כדי להשפיע לטובה על חייהם של אנשים בכל מקום שבו הם נמצאים - על הקרקע, באוויר או בים, תוך בניית עתיד בר קיימא בחלל. במאי 2023, Viasat השלימה את רכישתה של Inmarsat, תוך שילוב הצוותים, הטכנולוגיות והמשאבים של שתי החברות ליצירת שותף תקשורת גלובלי חדש. מידע נוסף ב-www.viasat.com, חדר החדשות של Viasat או עקבו אחרינו בלינקדאין, X, אינסטגרם, פייסבוק, Bluesky, Threads ויוטיוב.

