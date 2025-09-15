Til

15. september 2025

Selskabsmeddelelse nummer 74/2025

Auktioner over obligationer i serie 10F og 10G til refinansiering af FlexLån®





Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexLån® pr. 1. januar 2026. Auktionerne i serie 10F og 10G vil blive afholdt i perioden 17. november til 21. november 2025.

Da der kan ske ændringer af refinansieringsbeløbene og fordelingen på de enkelte årgange, fastlægges de specifikke auktionsdatoer per ISIN kode først i forbindelse med udmeldingen af de endelige mængder.

De foreløbige udbudte mængder fremgår af bilaget.

De foreløbige mængder til refinansiering af FlexLån® i serie 10F og 10G vil blive opdateret ugentligt på rd.dk/Investor fra og med uge 41.

De endelige udbudte mængder og de enkelte ISIN koders specifikke auktionsdage offentliggøres primo november.





Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon

45 13 20 19.

