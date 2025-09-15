La nueva cámara de salpicadero con IA de Geotab reduce hasta un 95% las conductas de riesgo al volante con alertas de voz en la cabina

MADRID, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab, líder mundial en soluciones para vehículos conectados y gestión de activos, ha anunciado hoy el lanzamiento de la cámara para salpicadero con IA GO Focus Plus y su nueva plataforma de inteligencia de vídeo. La cámara para salpicadero de doble orientación está diseñada para responder a una necesidad crítica del sector, ofreciendo asistencia proactiva por voz en cabina que ayuda a los conductores a corregir por sí mismos los hábitos de riesgo. En una reciente prueba piloto a gran escala, la función de asesoramiento por voz permitió reducir en un 90% los casos de seguimiento cercano al vehículo delantero (tailgating) y en un 95% el uso del teléfono móvil. Este sistema convierte cada aviso en una oportunidad de formación, con el objetivo de prevenir accidentes y crear un impacto medible en la seguridad de la flota.

El sector del transporte se encuentra en una situación crítica. En 2023, se produjeron 5.300 accidentes mortales en los que se vieron implicados camiones de gran tonelaje, lo que supone un aumento del 43 % con respecto a la última década. Sólo en España, se produjeron más de 1.800 accidentes con víctimas mortales en carretera y más de 100 han involucrado camiones1. Una encuesta reciente de Geotab reveló que los profesionales al volante creen que los accidentes de tráfico están aumentando y que el 47 % de ellos se planteó abandonar la profesión el año pasado. De cara al futuro, más del 80% de los conductores españoles apoyan la adopción de tecnología para mejorar la conducción, lo que demuestra una necesidad de contar con soluciones de apoyo para la gestión del estrés y promoción de una cultura de prevención. Los conductores profesionales se enfrentan a largas jornadas, condiciones impredecibles, estrés y problemas de salud, e incluso a responsabilidades no justificadas en caso de accidente. Al mismo tiempo, los gestores de flotas deben hacer frente al aumento de los costes, la necesidad vital de garantizar la seguridad de su personal y la necesidad de proteger la reputación de la empresa. Estos retos tienen un profundo impacto humano y financiero, que afecta directamente al bienestar de los conductores, la viabilidad de las empresas y la seguridad de nuestras carreteras.

“Creemos que la flota más segura es aquella que cuenta con un buen respaldo”, afirma Charlie Elliott, vicepresidente sénior de Marketing y Marketplace de Geotab. “Nuestra nueva plataforma de inteligencia de vídeo y la cámara para salpicadero con IA, GO Focus Plus, son una inversión directa en el apoyo al conductor y su seguridad. Al unir el poder del vídeo con la inteligencia de datos de Geotab, proporcionamos a los conductores un compañero en la cabina que les ayuda a detectar riesgos al instante. Este sistema permite a los gestores de flotas ir más allá de la revisión reactiva de incidentes y fomentar una cultura de seguridad que proteja su activo más valioso: las personas”.

Funcionalidades principales de la GO Focus Plus

Asistencia proactiva al conductor: la cámara para salpicadero con IA proporciona indicaciones sonoras instantáneas en la cabina a los conductores cuando se detectan comportamientos de riesgo, como distracciones al volante (por ejemplo, uso del teléfono, fatiga) o conducción demasiado cerca del vehículo delantero, lo que les ayuda a mejorar sus hábitos.

la cámara para salpicadero con IA proporciona indicaciones sonoras instantáneas en la cabina a los conductores cuando se detectan comportamientos de riesgo, como distracciones al volante (por ejemplo, uso del teléfono, fatiga) o conducción demasiado cerca del vehículo delantero, lo que les ayuda a mejorar sus hábitos. Gestión personalizada de la flota: la inteligencia de vídeo impulsada por IA muestra los riesgos prioritarios y los patrones repetitivos para su rápida revisión, lo que elimina la necesidad de que los gestores de flotas tengan que analizar grandes cantidades de imágenes. Cada alerta incluye vídeo y datos contextuales, lo que permite una formación personalizada y eficaz.

la inteligencia de vídeo impulsada por IA muestra los riesgos prioritarios y los patrones repetitivos para su rápida revisión, lo que elimina la necesidad de que los gestores de flotas tengan que analizar grandes cantidades de imágenes. Cada alerta incluye vídeo y datos contextuales, lo que permite una formación personalizada y eficaz. Proceso de trabajo fluido y cultura de seguridad: la plataforma MyGeotab permite un proceso de trabajo fluido, que incluye la asignación, el seguimiento y el reconocimiento del progreso, lo que refuerza una cultura sólida de seguridad dentro de la flota.





Al utilizar IA para lograr precisión, la GO Focus Plus de Geotab minimiza las alertas falsas y agiliza el proceso de entrenamiento para los administradores de flotas.

Mejor seguridad de la flota con la plataforma de inteligencia de vídeo con IA

La plataforma de inteligencia de vídeo de Geotab está diseñada para evolucionar continuamente. Sus avanzados modelos de inteligencia artificial perfeccionan automáticamente la detección y el asesoramiento con cada actualización, lo que garantiza que las flotas dispongan siempre de las herramientas más avanzadas y precisas para adelantarse a los riesgos sin trabajo administrativo adicional. La arquitectura abierta de la plataforma está diseñada para admitir una gama cada vez mayor de cámaras avanzadas, con nuevos modelos y capacidades previstos para los próximos meses.

La nueva plataforma de inteligencia de vídeo, con la cámara para salpicadero con IA GO Focus Plus, representa un importante paso en el compromiso de Geotab con la seguridad de las flotas, ya que une los datos de conducción y el vídeo para ofrecer una visión completa de los riesgos y una vía de mejora. Marca el comienzo de una nueva etapa para Geotab, dedicada a ayudar a las flotas a crear carreteras más seguras y un funcionamiento más sólido y eficaz.

Obtenga más información sobre la GO Focus Plus y la nueva plataforma de inteligencia de vídeo de Geotab en nuestro sitio web.

Sobre Geotab

Geotab Inc. y sus afiliados (“Geotab”) es líder mundial en soluciones para vehículos conectados y activos, maximizando la eficiencia y gestión de las flotas. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la inteligencia artificial para transformar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de la flota, reduciendo los costes e impulsando la eficiencia. Con la ayuda de equipos expertos en ciencia de datos y de ingeniería, damos servicio a más de 55.000 clientes a nivel mundial, procesamos 100 mil millones de puntos de datos al día de más de 5 millones de suscripciones de vehículos. Empresas del Fortune 500, flotas de tamaño mediano y las flotas más grandes del sector público —incluyendo las del gobierno federal de EE. UU.— confían en Geotab. Tenemos un compromiso con la seguridad y la privacidad de los datos, hemos recibido las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, el ecosistema de partners de renombre y el Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros preparadas para las flotas. Este año, estamos celebrando 25 años de innovación. Más información en www.geotab.com/es, síguenos en LinkedIn o consulta nuestro blog.

Para más información:

Paula Valdés

geotab@appletree.agency

1 Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior

