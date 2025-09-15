Geotabs nieuwe AI-dashcam vermindert risicovol rijgedrag met wel 95% dankzij verbale waarschuwingen in de cabine

AMSTERDAM, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab , een wereldwijde leider in verbonden transportoplossingen en asset management, kondigt vandaag de lancering aan van de GO Focus Plus AI-dashcam en het nieuwe video-intelligentieplatform. Deze dashcam met dubbele lens registreert zowel wat vóór het voertuig als in de cabine gebeurt en in situaties waarin dat nodig is, helpt het systeem de chauffeur door middel van gesproken instructies om risicovol gedrag zelf te corrigeren. In een recent grootschalig proefproject hielp de audiocoachingsfunctie om bijvoorbeeld bumperkleven met 90% en telefoongebruik met 95% te verminderen. Dit systeem maakt van elke waarschuwing een coachingsmoment, met als doel ongevallen te voorkomen en een meetbare impact te creëren op de veiligheidscultuur binnen het wagenpark.

De transportsector bevindt zich op een kritiek moment. Uit een recent Geotab-onderzoek blijkt namelijk dat Nederlandse chauffeurs vinden dat het risico op verkeersongevallen toeneemt, waarbij 58% van de respondenten het afgelopen jaar had overwogen het beroep op te geven. Commerciële chauffeurs hebben te maken met lange werkdagen, onvoorspelbare omstandigheden, stress en uitdagingen op het gebied van welzijn, en krijgen soms zelfs onterecht de schuld bij incidenten. Tegelijkertijd hebben wagenparkbeheerders te maken met stijgende kosten, de dringende noodzaak om hun medewerkers veilig te houden en de behoefte om de reputatie van het bedrijf te beschermen. Deze uitdagingen hebben een diepgaande menselijke en financiële impact, die direct het welzijn van chauffeurs, de vitaliteit van bedrijven en de veiligheid op onze wegen beïnvloedt.

“Wij geloven dat de veiligste vloot een goed ondersteunde vloot is,” zegt Charlie Elliott, Senior Vice President Marketing & Marketplace bij Geotab. “Ons nieuwe video-intelligentieplatform en de GO Focus Plus AI-dashcam zijn een directe investering in het ondersteunen van de chauffeur en zijn veiligheid. Door de kracht van video te combineren met Geotabs data-intelligentie bieden we chauffeurs een partner in de cabine die hen helpt om risico’s direct te corrigeren. Dit systeem stelt wagenparkbeheerders in staat om verder te gaan dan reactief incidenten te analyseren en in plaats daarvan een veiligheidscultuur te bevorderen die hun meest waardevolle bezit beschermt: hun mensen.”

Belangrijkste kenmerken van de GO Focus Plus

Proactieve bestuurderscoaching: De AI-dashcam geeft bestuurders onmiddellijk gesproken aanwijzingen in de cabine wanneer risicovol gedrag wordt gedetecteerd, zoals afleiding (bijvoorbeeld telefoongebruik of vermoeidheid) of bumperkleven, en helpt hen zo hun rijgewoonten te corrigeren.

De AI-dashcam geeft bestuurders onmiddellijk gesproken aanwijzingen in de cabine wanneer risicovol gedrag wordt gedetecteerd, zoals afleiding (bijvoorbeeld telefoongebruik of vermoeidheid) of bumperkleven, en helpt hen zo hun rijgewoonten te corrigeren. Gericht wagenparkbeheer: AI-gestuurde video-intelligentie brengt de meest urgente risico’s en terugkerende patronen in kaart die snel kunnen worden beoordeeld, zodat wagenparkbeheerders niet door uitgebreide hoeveelheden videobeelden hoeven te zoeken. Elke waarschuwing bevat de video-opname en contextuele gegevens, waardoor gerichte en effectieve coaching mogelijk is.

AI-gestuurde video-intelligentie brengt de meest urgente risico’s en terugkerende patronen in kaart die snel kunnen worden beoordeeld, zodat wagenparkbeheerders niet door uitgebreide hoeveelheden videobeelden hoeven te zoeken. Elke waarschuwing bevat de video-opname en contextuele gegevens, waardoor gerichte en effectieve coaching mogelijk is. Naadloze workflow en veiligheidscultuur: Het MyGeotab-platform biedt een soepele workflow, inclusief het toewijzen, volgen en erkennen van voortgang, waardoor de veiligheidscultuur binnen het wagenpark aanzienlijk wordt versterkt.

Door AI-gestuurde nauwkeurigheid minimaliseert de Geotab GO Focus Plus foutieve waarschuwingen en stroomlijnt het coachingsproces voor wagenparkbeheerders

Geotabs AI-gestuurde video-intelligentieplatform verhoogt veiligheid

Geotabs video-intelligentieplatform is ontworpen om continu te evolueren. De geavanceerde AI-modellen verbeteren automatisch de detectie en coaching bij elke update, waardoor wagenparkbeheerders altijd beschikken over de slimste en scherpste tools om risico’s voor te blijven, zonder extra administratief werk. De open architectuur van het platform is ontworpen om een groeiende familie van geavanceerde camera’s te ondersteunen, waarbij in de komende maanden nieuwe modellen en mogelijkheden worden toegevoegd.

Het nieuwe video-intelligentieplatform, in combinatie met de GO Focus Plus AI-dashcam, vormt een belangrijke stap vooruit in Geotabs inzet voor meer veiligheid in het wagenpark. Het brengt rijgegevens en video samen om een volledig beeld van risico’s en meteen ook suggesties voor verbetering te bieden. Dit markeert het volgende hoofdstuk voor Geotab, gericht op het helpen van wagenparken bij het creëren van veiliger wegen en een sterkere, meer ondersteunende operatie.

Lees meer over de GO Focus Plus en Geotabs nieuwe video-intelligentieplatform op onze website.

Over Geotab

Geotab is een wereldwijde leider in verbonden transport- en assetoplossingen, met hoofdkantoren in Oakville, Ontario en Atlanta, Georgia. Onze missie is om de wereld veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. Wij maken gebruik van geavanceerde data-analyse en AI om de prestaties en operaties van wagenparken te transformeren, kosten te verlagen en efficiëntie te verhogen. Ondersteund door de beste datawetenschappers en ingenieurs, bedienen we meer dan 55.000 wereldwijde klanten en verwerken we dagelijks 100 miljard datapunten van meer dan 5 miljoen voertuigabonnementen. Geotab wordt vertrouwd door Fortune 500-organisaties, middelgrote wagenparken en de grootste wagenparken in de publieke sector ter wereld, waaronder de Amerikaanse federale overheid. We zetten ons in voor gegevensbeveiliging en privacy en beschikken over FIPS 140-3- en FedRAMP-autorisaties. Ons open platform, ecosysteem van uitstekende partners en Marketplace leveren honderden fleet-ready oplossingen van derden. Dit jaar vieren we 25 jaar innovatie. Lees meer op www.geotab.com/nl/ en volg ons op LinkedIn of bezoek Geotab News and Views .

