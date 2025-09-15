Le RSEQ et WeCook s’unissent pour nourrir la performance des étudiant·es-athlètes à travers le Québec

MONTREAL, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) est fier d’annoncer un partenariat d’envergure provinciale avec WeCook, entreprise spécialisée dans la préparation de repas sains et prêts-à-manger. Cette collaboration, qui s’étendra sur plusieurs années, permettra de fournir une offre alimentaire équilibrée et adaptée aux besoins des élèves-athlètes participant aux championnats scolaires organisés partout au Québec.

Dans le cadre de ce partenariat, WeCook assurera la distribution de repas nutritifs directement sur les lieux de compétition, afin de favoriser une récupération optimale après les performances sportives. Cette initiative vise à soutenir non seulement la santé et le bien-être des jeunes athlètes, mais aussi à encourager de saines habitudes de vies dans le milieu.

À travers cette entente, WeCook s’engage à remettre un minimum de 400 000 $ au RSEQ sur 3 ans, afin de réinvestir directement dans les équipes et membres du réseau partout au Québec, et ainsi soutenir concrètement la relève sportive et éducative.

«En tant qu’entreprise québécoise, nous avons à cœur de soutenir les jeunes athlètes et la relève sportive d’ici. Souligne Jean-Sébastien Crevier, Vice-Président marketing chez WeCook. Nous voulons rendre l’alimentation saine, pratique et savoureuse accessible à tous, que ce soit pour les étudiants, les athlètes ou les familles.»

Avec cette entente, le RSEQ et WeCook unissent leurs forces pour mettre la nutrition au cœur de la santé des jeunes du Québec et de la réussite éducative, tout en ayant un impact positif et durable dans les écoles et les communautés du Québec.

À propos du RSEQ :

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la réussite éducative ainsi qu’au développement de la personne par la promotion de la santé, la pratique du sport et de l’activité physique en milieu étudiant.

