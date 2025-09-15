Geotab lance sa caméra embarquée alimentée par l’IA pour renforcer la sécurité des flottes automobiles

PARIS, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab, numéro un mondial des solutions de transport et d’équipements connectés, annonce aujourd’hui le lancement de sa caméra embarquée alimentée par l’IA, GO Focus Plus, ainsi que sa nouvelle plateforme d’intelligence vidéo. Cette caméra, équipée d’un double objectif, répond à un besoin crucial du secteur : passer de l’analyse réactive des incidents, à un accompagnement proactif des conducteurs directement depuis les véhicules, permettant à ces derniers de corriger eux-mêmes leurs comportements à risque. Lors d’une phase pilote, la fonctionnalité de coaching vocal a permis de réduire de 90 % les cas de conduite de trop près et de 95 % l’utilisation du téléphone au volant. Cette nouvelle solution permet aux gestionnaires de flottes d’améliorer la sécurité des conducteurs grâce à des messages vocaux instantanés et pertinents.

Les entreprises bénéficient en parallèle d’un nouveau système de formation qui facilite la mise en place d’un accompagnement personnalisé et efficace. Chaque alerte devient ainsi une opportunité de coaching, contribuant à prévenir les accidents et à renforcer durablement une culture de la sécurité au sein des flottes.

Le secteur du transport traverse une période difficile puisqu’en 2024, le nombre de personnes tuées dans un accident impliquant un véhicule utilitaire ou un poids lourd était de 706, soit 22 % de la mortalité routière. D’après une récente enquête menée par Geotab, les conducteurs français estiment que les accidents de la route sont en hausse, et 38 % d’entre eux ont même envisagé quitter la profession au cours de l’année passée.

Les conducteurs professionnels sont confrontés à de longues heures de travail, des conditions de conduite imprévisibles, du stress, plusieurs enjeux de bien-être et, parfois, une responsabilité injustement attribuée lors d’incidents. De leur côté, les gestionnaires de flotte doivent composer avec la hausse des coûts, le besoin crucial de protéger leurs équipes et l’exigence de préserver la réputation de leur entreprise. Ces défis ont un impact humain et financier considérable, affectant directement la santé des conducteurs, la pérennité des entreprises et la sécurité sur nos routes.

« Nous sommes convaincus qu’une flotte bien accompagnée est une flotte plus sûre », déclare Charlie Elliott, Senior Vice President, Marketing & Marketplace chez Geotab. « Avec notre nouvelle plateforme d’intelligence vidéo et la caméra embarquée GO Focus Plus, alimentée par l’IA, nous investissons directement pour la sécurité des conducteurs. En combinant la puissance de la vidéo à l’intelligence des données de Geotab, nous mettons à la disposition des conducteurs un véritable partenaire en cabine, capable de les aider à corriger immédiatement les comportements à risque. Ce système permet aussi aux gestionnaires de flotte d’aller au-delà de la simple analyse réactive des incidents pour instaurer une véritable culture de la sécurité, qui protège leur ressource la plus précieuse : leurs collaborateurs. »

Voici les principales fonctionnalités de la caméra GO Focus Plus :

Un coaching proactif des conducteurs : la caméra embarquée envoie des alertes vocales instantanées dans l'habitacle des véhicules dès qu’elle détecte un comportement à risque, tel que la distraction au volant (usage du téléphone, fatigue) ou le non-respect des distances de sécurité. Elle aide ainsi les conducteurs à corriger leurs habitudes en temps réel.

: la caméra embarquée envoie des alertes vocales instantanées dans l'habitacle des véhicules dès qu’elle détecte un comportement à risque, tel que la distraction au volant (usage du téléphone, fatigue) ou le non-respect des distances de sécurité. Elle aide ainsi les conducteurs à corriger leurs habitudes en temps réel. Une gestion des risques personnalisée : grâce à l’intelligence vidéo, alimentée par l’IA, les comportements les plus dangereux ou répétés sont mis en avant pour une analyse rapide. Plus besoin de passer en revue des heures de séquences vidéos : chaque alerte s’accompagne d’une vidéo et de données contextuelles, pour un coaching personnalisé et juste.

: grâce à l’intelligence vidéo, alimentée par l’IA, les comportements les plus dangereux ou répétés sont mis en avant pour une analyse rapide. Plus besoin de passer en revue des heures de séquences vidéos : chaque alerte s’accompagne d’une vidéo et de données contextuelles, pour un coaching personnalisé et juste. Un système de travail fluide et une meilleure culture de la sécurité : la plateforme MyGeotab intègre toutes les étapes de formation – attribution, suivi et reconnaissance des progrès – et renforce ainsi une véritable culture de la sécurité au sein des flottes.









Grâce à l’IA, Geotab GO Focus Plus réduit les fausses alertes et simplifie le processus de coaching pour les gestionnaires de flotte.

Une sécurité renforcée avec la plateforme d’intelligence vidéo évolutive de Geotab

La plateforme d’intelligence vidéo de Geotab a été conçue pour évoluer en permanence. Ses modèles d’IA avancés affinent automatiquement la détection des risques et le coaching à chaque mise à jour. Les flottes disposent ainsi, sans effort, d’outils toujours plus précis et performants pour anticiper les dangers. Son architecture ouverte permet d’intégrer une gamme de caméras avancées en développement, avec de nouveaux modèles et fonctionnalités attendues dans les prochains mois.

Associée à la caméra embarquée GO Focus Plus, alimentée par l’IA, cette plateforme représente une avancée majeure et souligne l’engagement de Geotab en faveur de la sécurité routière. En combinant données de conduite et vidéo, elle offre une vision globale des risques et des leviers d’amélioration pour les entreprises. La plateforme marque le début d’un nouveau chapitre pour Geotab, dédié à aider les flottes à rendre les routes plus sûres et leurs opérations, plus performantes.

Pour en savoir plus sur GO Focus Plus et la nouvelle plateforme d’intelligence vidéo de Geotab, consultez le site internet de Geotab.

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial des solutions pour véhicules et équipements connectés pour l'efficacité et la gestion des flottes. Geotab s’appuie sur l'analyse avancée des données et de l'IA pour optimiser les performances, la sécurité et la durabilité des flottes, tout en réduisant les coûts et en stimulant l'efficacité. Grâce aux meilleurs ingénieurs et experts de la donnée, nous servons plus de 55 000 clients dans le monde, en traitant 100 milliards de points de données par jour qui proviennent de plus de 5 millions de véhicules connectés. Des entreprises de la liste Fortune 500, des flottes de taille moyenne, ainsi que les plus grandes flottes du secteur public au monde, y compris celles du gouvernement fédéral américain, font confiance à Geotab. Engagée en faveur de la sécurité et de la confidentialité des données, Geotab détient les autorisations FIPS 140-3 et FedRAMP. Sa plateforme ouverte, son écosystème de partenaires exceptionnels et sa Marketplace offrent des centaines de solutions tierces prêtes à l'emploi pour les flottes. Cette année, Geotab célèbre 25 ans d'innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geotab.com/fr, suivez Geotab sur LinkedIn ou consultez notre blog.

Contacts presse

geotabfr@edelman.com

Louna BALANCHE : +33(0) 6 11 48 51 11

Albane POTTIER : +33(0) 6 89 11 54 45

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b688dd16-832a-419c-9a1c-eca2e02e9484/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60cd62ca-421d-4db7-b66c-53461ec8ab65/fr