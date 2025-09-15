Savaria augmente son dividende de 3,7 %

LAVAL, Québec, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, annonce aujourd’hui que son conseil d’administration a approuvé une augmentation de son dividende mensuel, l’augmentant à 4,67 cents (0,0467 $) par action ordinaire. Sur une base annuelle, ceci représente une augmentation de deux cents (0,02 $) ou 3,7%, portant le dividende à 56 cents (0,56 $) par action ordinaire. Cette augmentation s’appliquera aux dividendes payables mensuellement à compter du 8 octobre 2025 aux actionnaires de la Société inscrits à la fermeture des bureaux le 29 septembre 2025. Il s’agit d’un dividende déterminé au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Mot du président exécutif du conseil d’administration

« En raison de notre performance financière en 2024 et pour les six premiers mois de 2025, j'ai le plaisir d'annoncer que nous augmentons notre dividende. Cette augmentation du dividende reflète notre confiance dans la rentabilité pour les années à venir, tout en maintenant une grande flexibilité du bilan pour rembourser notre dette et investir dans les opportunités de croissance au fur et à mesure qu'elles se présenteront. » a déclaré Marcel Bourassa, président Exécutif de Savaria.

À propos de Savaria Corporation

Corporation Savaria (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 500 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

Pour plus d’information:

Sébastien Bourassa

Président et chef de la direction

1. 800.661.5112

sb@savaria.com

Stephen Reitknecht, CPA, CA

Chef de la direction financière

1.800.661.5112, poste 3370

sreitknecht@savaria.com



