Conceivable Life Sciences asegura $50 millones de dólares en ronda de financiación Serie A

CIUDAD DE MÉXICO, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conceivable Life Sciences anunció hoy su ronda de financiación Serie A de $50 millones para acelerar el desarrollo y la comercialización del primer laboratorio de FIV automatizado y potenciado por IA del mundo. El financiamiento apoyará la misión de la empresa de hacer que esta terapia, ganadora del Premio Nobel, sea más accesible, escalable y eficaz, ofreciendo mejores resultados de embarazo.

La ronda de la Serie A fue liderada por Advance Venture Partners (AVP) con la participación de inversionistas existentes como ARTIS Ventures, Stride y ACME. Con esta ronda, la financiación total de Conceivable asciende a $70 millones, incluyendo su ronda inicial de $20 millones que cerró en diciembre de 2022. Esto consolida a Conceivable como la startup en biotecnología con mayor financiamiento en América Latina.

“Esta inversión es un hito, no solo para Conceivable, sino para toda la industria de biotecnología mexicana. Si bien esta ronda de financiación específica está liderada por firmas internacionales, es una señal poderosa para los inversores mexicanos sobre el inmenso potencial aquí en casa. Su participación no solo sería una inversión en un líder global, sino un compromiso directo para fortalecer una empresa con profundos lazos con México”, comentó el Dr. Alejandro Chávez-Badiola, endocrinólogo reproductivo, cofundador y director médico de Conceivable Life Sciences, y fundador de Hope IVF México.

La transformación de la FIV a través de la IA y la automatización

Durante décadas, los laboratorios de FIV han dependido de procesos manuales y artesanales que representan una enorme variabilidad y conducen a resultados inconsistentes para los pacientes infértiles. En esencia, la FIV implica realizar procedimientos a nivel celular y bajo un microscopio, en el que se manipulan óvulos y espermatozoides para crear un blastocisto (óvulo fertilizado). Tradicionalmente, este trabajo crítico se realiza en gran medida con manos y ojos humanos, lo que deja procedimientos críticos vulnerables a distintas variables.

Conceivable está revolucionando la FIV a través de su sistema de laboratorio de FIV automatizado patentada: AURA. Esta tecnología tiene el objetivo de aportar precisión robótica y exactitud algorítmica de IA para eliminar la variabilidad y estandarizar los más de 200 pasos necesarios para el proceso, con el potencial para ofrecer resultados de FIV consistentemente exitosos.

"Este financiamiento refuerza nuestra visión de transformar la FIV a través de la automatización robótica potenciada por IA", señaló Alan Murray, cofundador y director ejecutivo de Conceivable. "Nuestra plataforma aborda los desafíos centrales que enfrentan las clínicas de fertilidad hoy en día: tasas de éxito impredecibles, limitaciones de capacidad y barreras de accesibilidad. Esta inversión nos permite acelerar la comercialización de esta tecnología innovadora".

Conceivable está en operaciones clínicas activas y actualmente lleva a cabo un estudio piloto de AURA en la Ciudad de México con 100 pacientes. "Los resultados de embarazos en curso del ensayo actual son bastante positivos y en la prueba de concepto, previo al protocolo actual, nacieron 18 bebés con prototipos de instrumentos", dijo el Dr. Alejandro Chávez-Badiola, endocrinólogo reproductivo, cofundador y director médico de Conceivable Life Sciences, y fundador de Hope IVF México. "Los primeros indicios de los indicadores clave de rendimiento (KPI) clínicos son muy prometedores y demuestran que la precisión robótica y los protocolos impulsados por IA superarán los enfoques manuales tradicionales".

Uso estratégico del capital

Los fondos de la Serie A apoyarán el debut de Conceivable Life Sciences en EE. UU. el próximo año, expandiendo sus alianzas con redes de fertilidad en 2026, lo que marcará el lanzamiento comercial en EE. UU. del primer laboratorio de FIV automatizado del mundo. Asimismo, la inversión se destinará a impulsar la expansión comercial de AURA en México.

Abordando necesidades críticas de la industria de la fertilidad

El mercado global de la fertilidad enfrenta desafíos significativos, incluyendo una demanda creciente (los expertos estiman que la demanda no cubierta de FIV es 10 veces mayor que los números actuales), capacidad limitada de clínicas y barreras en costos que afectan la accesibilidad. Conceivable aborda desafíos clave en el laboratorio al aumentar la eficiencia, aportar consistencia a los flujos de trabajo, mejorar las tasas de éxito y reducir los costos para los pacientes.

"La industria de la fertilidad se encuentra en un punto de inflexión crítico donde la innovación revolucionará drásticamente el acceso a este tratamiento", comentó Alex Christ, socio general de Advance Venture Partners. "Vimos un panorama fragmentado de empresas que construían soluciones puntuales de bajo impacto para procesos individuales de FIV, pero solo Conceivable abordaba el enfoque completo de principio a fin para una FIV que realmente impulsa a la industria hacia el futuro. La tecnología de Conceivable permitirá que todo el sector ofrezca atención de fertilidad más consistente, escalable y, lo más importante, al alcance de las familias que más la necesitan".

Conceivable Life Sciences desarrolló el primer laboratorio de FIV automatizado y potenciado por IA del mundo para hacer que el tratamiento de fertilidad sea más accesible, eficiente y exitoso. A través de tecnología de automatización patentada, IA, robótica y óptica avanzada, la empresa está estandarizando procedimientos microscópicos de FIV para mejorar la precisión y la consistencia necesarias para transformar una terapia ganadora del Premio Nobel de una medicina para las élites a una solución de salud pública para cualquiera que la necesite.



Advance Venture Partners ("AVP") es una firma de capital de riesgo de tipo evergreen diseñada para realizar inversiones concentradas y de larga duración en tecnología disruptiva y empresas habilitadas por tecnología. La firma fue construida en asociación con Advance, un holding familiar multigeneracional que posee y opera una cartera de empresas de medios y tecnología duraderas. La estructura del fondo y la filosofía de inversión de AVP permiten a la firma proporcionar capital paciente y flexible para construir asociaciones duraderas con los fundadores.

