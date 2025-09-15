Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2025. aasta augusti seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2025. aasta augusti lõpu seisuga kasvas 0,6784 euroni osaku kohta (31. juuli 2025: 0,6772). Fondi kogu puhasväärtus on 97,4 miljonit eurot (31. juuli 2025: 97,2 eurot). EPRA NRV 2025. aasta augusti lõpu seisuga on 0,7239 eurot osaku kohta.

2025. aasta augustis Fondi konsolideeritud puhas renditulu jäi sarnasele tasemele ja oli 1,1 miljonit eurot (31. juuli 2025: 1,0 miljonit eurot). Kasvu mõjutas peamiselt uue renditulu laekumine, mis tulenes hiljuti ankurrentnikule S27 üle antud pindadest.

2025. aasta augusti lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,8 miljonit eurot (31. juuli 2025: 7,5 miljonit eurot). Rahavoo vähenemist mõjutas peamiselt laenude vähendamine ligikaudu 1 miljoni euro ulatuses ja võlakirja intressimakse summas 0,5 miljonit eurot. 31. august 2025 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 238,2 miljonit eurot (31. juuli 2025: 239,3 miljonit eurot).

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

