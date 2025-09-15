Crédit Agricole Ille-et-Vilaine :Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Société coopérative à capital variable, établissement de crédit,
Société de courtage d’assurances
Siège social: 4, rue Louis Braille – 35136 Saint Jacques de la Lande
775 590 847 RCS RENNES– APE 6419Z
Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025 de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine informe le public que son Rapport Financier Semestriel 2025 a été déposé auprès de l'AMF et est disponible sur le site internet de la Société.
Il peut être consulté sur le site Internet du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine www.ca-illeetvilaine.fr sous : Informations réglementées / Rapports financiers annuels et semestriels.
