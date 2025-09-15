Terra Metals Inc. 宣布与 Investment Bank of Africa 及 Nalolo Solar Power Energy Company (NASPEC) 达成战略股权投资合作

卢萨卡，赞比亚, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terra Metals Inc. 欣然宣布 Investment Bank of Africa (IBA) 与 Nalolo Solar Power Energy Company (NASPEC) 达成具有里程碑意义的战略股权投资合作。 此次合作是推进 Nalolo 太阳能项目 (Nalolo Solar Project) 的关键一步，该项目是推动赞比亚可再生能源转型的重要举措。

Terra Metals Inc. 通过其主要股东（同时为 NASPEC 股东）在 Nalolo 太阳能项目中持有既得权益，这彰显了该公司对促进可持续经济增长和支持赞比亚清洁能源议程的长期承诺。

Terra Metals Inc. 执行董事 Brian Chisala 表示：“我们非常激动地宣布此项战略合作，这标志着 Nalolo 和 Lukulu 太阳能项目向前迈出了重大一步。”

Terra Metals Inc. 董事长 Mushinge Mumena 补充道：“这一合作不仅体现了我们提供清洁能源解决方案的承诺，更将推动赞比亚可持续发展目标的实现。”

Investment Bank of Africa (IBA) 首席财务官 Robert Solomon 指出：“此项投资体现了 IBA 的战略方向，即将资本配置于能产生丰厚财务回报且规避长期风险的高价值可持续基础设施项目。 Nalolo 太阳能项目立足于坚实的基础、不断增长的能源需求以及政府支持，既能确保利益相关者的盈利能力，又能为赞比亚带来显著的社会经济影响。”

NASPEC 董事长 Victor Ryan 博士表示：“此次合作是 NASPEC 与赞比亚可再生能源发展的一个决定性时刻。 凭借 IBA 的战略投资和 Terra Metals 的既得权益，Nalolo 太阳能项目将提供清洁、可靠、经济的电力，同时创造就业机会、推动工业增长并增强气候韧性。”

Nalolo 太阳能项目预计将在赞比亚能源转型中发挥变革性作用：推动经济增长、扩大就业机会、增强能源安全，并支持该国的气候与可持续发展承诺。

媒体联系方式：

Terra Metals Inc.

电子邮箱：IR@terrametalsinc.com

电话：+1 (980) 349-3883

网站：www.terrametalsinc.com