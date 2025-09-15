En vedette à l’événement « Cars and Coffee » : 17 Cayenne de première génération réinventés parmi les nombreux véhicules présentés

Le quatrième volet du défi national des Centres Porsche a présenté 17 Cayenne de première génération réinventés (années-modèles 2003 à 2010).

Les Centres Porsche Vancouver, Victoria, Lauzon et Québec ont remporté les trophées du jury. Le Centre Porsche Markham a mérité le Prix du public ainsi que le Prix Choix des participants lors du dernier événement.

Les célébrations de remise de prix ont été le point culminant de l’événement « Cars and Coffee » tenu au Centre d’expérience Porsche de Toronto, auquel ont assisté des centaines de passionnés.



TORONTO, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) a annoncé les gagnants du Concours de restauration Porsche Classic 2025. Un groupe d’experts a choisi le champion national ainsi que les gagnants des titres « Meilleur dans l’Est » et « Meilleur dans l’Ouest », ainsi que le récipiendaire du Prix de Marketing. De plus, le grand public a choisi le gagnant du Prix du public, et les invités de la finale du 14 septembre ont voté pour le Prix Choix des participants.

« Félicitations aux gagnants du Concours de restauration Porsche Classic de cette année, a déclaré Trevor Arthur, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. Les talents et le dévouement qui émergent de chacun de ces modèles témoignent de la passion inégalée qui entoure les véhicules Porsche d’hier et de demain. Pour honorer l’héritage de notre marque, il n’y a pas de meilleur endroit que notre premier événement officiel « Cars and Coffee » présenté au Centre d’expérience Porsche de Toronto. »

Les Centres Porsche canadiens se sont disputé la couronne de la quatrième édition

Ce quatrième volet célèbre l’attention, la passion et l’art de restaurer les véhicules Porsche et vise à former et à inspirer une nouvelle génération de techniciens et de passionnés. Depuis les débuts de ce concours en 2019, des dizaines de modèles Porsche Classic qui n’étaient plus en état de rouler ont été ranimés - et qui pourront être conduits pendant encore plus longtemps.

Pour cette quatrième édition du défi, les Centres Porsche de partout au pays étaient invités à restaurer et à réinventer leur propre Cayenne de première génération pour concrétiser leur vision unique, qu’il s’agisse d’un tout-terrain musclé, d’un montagnard audacieux ou même d’un puissant VUS de course. Lancé en 2002, le Cayenne a été la première incursion de Porsche dans le segment des VUS et s’est rapidement imposé comme le meilleur vendeur de la marque au Canada. Le groupe, composé de 17 équipes de partout au Canada, a présenté ses projets au Centre d’expérience Porsche (CEP) de Toronto le 14 septembre.

Champion national : Centre Porsche Vancouver

L’équipe du Centre Porsche de Vancouver a collabore avec un client afin de transformer un Cayenne Turbo 2008 en un véhicule d’expédition, avec une livrée inspirée de Gulf Racing qui intègre également la carte de la Colombie-Britannique. L’intérieur a été personnalisé avec une superbe sellerie en cuir Cohiba avec du tissus pepita avec des accents de noir, blanc et orange. Parmi les autres items personnalisés, nous retrouvons un recouvrement de ciel de toit en Racetex imprégné du bouclier Porsche ainsi que de tapis de protection de sol créés sur-mesure. Ce projet de plus de 1 000 heures, comprend une réfection mécanique majeure, des améliorations de suspension et des accessoires d’expédition tels qu’un porte-équipement de toit, un treuil et un éclairage auxiliaire.

Meilleur dans l’Est : Porsche Lauzon

Le Centre Porsche Lauzon a transformé un Cayenne S 2008 en véhicule expédition, alliant performance Porsche à capacités hors route robustes. Le projet comprend une surélévation de suspension de 3 pouces, un habillage personnalisé, des pneus à service intensif, de l’équipement utilitaire monté sur le toit et un système d’éclairage télécommandé. La construction célèbre la créativité, l’ingénierie et la liberté d’exploration.

Meilleur dans l’Ouest : Centre Porsche Victoria

Le Centre Porsche Victoria a restauré un Cayenne Turbo 2008, alliant le patrimoine culturel de la côte Ouest à l’ADN de sports motorisés de Porsche. Le projet a été conçu en collaboration avec l’artiste des Salish de la côte, Luke Maston. La restauration a intégré un volet narratif culturel en ornant divers panneaux extérieurs et intérieurs d’œuvres d’art représentant des orques voyageant en famille ainsi qu’un corbeau et un soleil sur le capot. Le toit du véhicule porte un canot de course en tronc évidé fabriqué et peint sur mesure. Des équipements dernier cri tels que le système de gestion des communications Plus de Porsche Classic complètent ce projet.

Prix de marketing : Centre Porsche Québec

Le Centre Porsche Québec a repensé un Cayenne Turbo 2004. Le projet a consisté à restaurer et réinventer le véhicule en engin d’expédition pour les besoins du court-métrage « Au-delà des routes ». Ce film suit le véhicule dans son périple en pleine nature sauvage québécoise, pour mettre en valeur l’ingénierie et l’esprit d’aventure de Porsche. Le Cayenne était équipé de pneus surdimensionnés, d’un porte-équipement de toit et de feux de rallye, alliant performance brute et esthétique raffinée.

Prix du public et Prix Choix des participants : Centre Porsche Markham

Le grand public était invité à voter sur Instagram pour élire le meilleur projet. Les invités de l’événement « Cars and Coffee » ont également été appelés à choisir leur favori parmi les 17 projets exposés. Le Centre Porsche Markham a été couronné favori des amateurs avec son projet s’inspire du Porsche Jagdwagen, un véhicule de chasse. La restauration de ce Cayenne 2009 inclut des roues et des pneus améliorés, un système de suspension Bilstein, des plaques de protection sous la carrosserie, un puissant treuil et un aménagement de coffre sur mesure. Cette configuration vise à améliorer les capacités hors route du véhicule tout en l’adaptant aux longues expéditions.

De nombreux spectateurs venus célébrer l’héritage de la marque au dixième Centre d’expérience Porsche au monde

La grande finale du Concours de restauration Porsche Classic Canada 2025 a été célébrée par de nombreux spectateurs au Centre d’expérience Porsche de Toronto, le troisième en son genre en Amérique du Nord et le dixième au monde.

Ouvert au public depuis juin dernier et conçu comme un environnement immersif où le plaisir de conduire rencontre le summum du design et de l’ingénierie automobiles, le CEP de Toronto en a pour tous les goûts, depuis les propriétaires de longue date jusqu’aux visiteurs curieux. Quatre modules de conduite avec instructeur – le circuit d’agilité de deux kilomètres, la zone dynamique, le cercle de dérive et le circuit d’agilité à forces de frottement réduites – sont conçus pour démontrer l’ingénierie et les capacités des modèles Porsche. Les nouveaux visiteurs peuvent explorer le bâtiment, admirer la vue depuis la terrasse, découvrir la boutique Porsche Lifestyle ou prendre un rafraîchissement au Café Carrera. Le CEP de Toronto dispose également d’un salon de configuration où les visiteurs peuvent explorer de nombreuses options de personnalisation pour créer la Porsche de leurs rêves. De plus, les clients peuvent réserver des séances pour l’un des cinq simulateurs de conduite de pointe sur place. Au volant d’une Porsche virtuelle, ils peuvent courir contre eux-mêmes ou contre un concurrent sur des circuits du monde entier.

Le CEP de Toronto est ouvert du mercredi au dimanche toute l’année. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les heures d’ouverture, visitez https://porscheexperience.ca/centre.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto a ouvert ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur le remarquable palmarès sportif de la marque qui compte près de 30 000 victoires en course.

