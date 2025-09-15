WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 12 septembre 2025

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 8 et 12 septembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode LEIJour de la transactionCode ISINVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)Marché
WENDEL











969500M98ZMIZYJD5O34











08/09/2025FR0000121204











3 32580,9317Euronext











09/09/20259 96381,3783
10/09/20253 82281,6883
11/09/20253 76282,1264
12/09/20254 27281,8005

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Annexe

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (ISIN)Prix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marché
WENDEL5852025-09-08T09:06:37+81:00FR000012120480,90EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-08T09:06:42+81:00FR000012120480,90EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-09T09:07:12+82:00FR000012120481,60EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-10T09:25:16+82:00FR000012120482,30EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-11T09:05:48+82:00FR000012120481,80EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-12T09:01:03+82:00FR000012120482,10EUR42XPAR
