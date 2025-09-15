Coface nomme Christina Montes De Oca

à la tête de la région Amérique du Nord

Paris, le 15 septembre 2025 – 17h45

Coface annonce la nomination de Christina Montes De Oca au poste de Directrice Générale pour la région Amérique du Nord à compter de ce jour.

Christina rejoint le comité exécutif et rapporte à Xavier Durand. Elle succède à Oscar Villalonga qui poursuivra sa carrière à l'extérieur du Groupe.

Christina bénéficie d’une solide expertise en matière d’assurance-crédit. Elle a occupé différents postes tant en matière de stratégie, que de vente et de développement commercial au sein de notre industrie. Elle était précédemment Directrice Générale et responsable des activités de crédit commercial aux États-Unis pour Marsh & McLennan Companies, où elle a dirigé les services de courtage de crédit commercial sur le marché américain, en charge du pilotage de projets stratégiques. Auparavant, Christina a été Directrice Commerciale chez Allianz Trade Amérique du Nord.





Son expertise couvre les études de marché, le lancement de produits, les stratégies de distribution et de commercialisation, l'innovation et le management d'équipes internationales. Christina est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université de Floride.

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2025

(sous réserve de changements)

Résultats 9M-2025 : 3 novembre 2025, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2025 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2024 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









COFACE : FOR TRADE

Acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial au niveau mondial depuis près de 80 ans, Coface aide les entreprises à développer leurs activités et à naviguer dans un environnement incertain et volatil.

Quels que soient leur taille, leur localisation ou leur secteur d’activité, Coface accompagne 100 000 clients sur près de 200 marchés à travers une gamme complète de solutions : assurance-crédit, services d’information, recouvrement de créances, assurance Single Risk, caution, affacturage.

Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux, sur les marchés domestiques comme à l'export.

En 2024, Coface comptait +5 236 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de ~1,84 Md€.







www.coface.com







COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2024 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 3 avril 2025 sous le numéro D.25-0227, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

Pièce jointe