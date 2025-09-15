Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 septembre 2025

 | Source: Capgemini SE Capgemini SE

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 15 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 septembre au 12 septembre 2025

  

 

 

Nom de l'émetteur 		 

 

Code Identifiant de l'émetteur 		 

 

Jour de la transaction 		 

Code identifiant de l'instrument
financier 		 

Volume total journalier (en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions  

 

Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/09/2025 FR0000125338 24 285 125,7205 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/09/2025 FR0000125338 2 422 124,8358 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/09/2025 FR0000125338  528 124,8496 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/09/2025 FR0000125338  562 124,8759 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/09/2025 FR0000125338 43 773 125,7540 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/09/2025 FR0000125338 16 227 125,5845 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/09/2025 FR0000125338 2 500 125,5840 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/09/2025 FR0000125338 2 500 125,5455 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/09/2025 FR0000125338 56 000 123,6299 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/09/2025 FR0000125338 21 000 123,4511 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/09/2025 FR0000125338 2 500 123,6945 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/09/2025 FR0000125338 2 500 123,6851 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/09/2025 FR0000125338 54 500 122,2747 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/09/2025 FR0000125338 24 500 122,0472 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/09/2025 FR0000125338 5 500 121,8907 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/09/2025 FR0000125338 5 500 121,9036 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 12/09/2025 FR0000125338 16 370 122,4016 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 12/09/2025 FR0000125338 3 630 121,9763 CEUX

Pièce jointe


Attachments

Capgemini_-_2025-09-15_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_8 septembre_au_12 septembre 2025

Recommended Reading