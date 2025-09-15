Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 septembre 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 15 septembre 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 septembre au 12 septembre 2025
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument
financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/09/2025
|FR0000125338
|24 285
|125,7205
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/09/2025
|FR0000125338
|2 422
|124,8358
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/09/2025
|FR0000125338
|528
|124,8496
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/09/2025
|FR0000125338
|562
|124,8759
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|09/09/2025
|FR0000125338
|43 773
|125,7540
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|09/09/2025
|FR0000125338
|16 227
|125,5845
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|09/09/2025
|FR0000125338
|2 500
|125,5840
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|09/09/2025
|FR0000125338
|2 500
|125,5455
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|10/09/2025
|FR0000125338
|56 000
|123,6299
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|10/09/2025
|FR0000125338
|21 000
|123,4511
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|10/09/2025
|FR0000125338
|2 500
|123,6945
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|10/09/2025
|FR0000125338
|2 500
|123,6851
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/09/2025
|FR0000125338
|54 500
|122,2747
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/09/2025
|FR0000125338
|24 500
|122,0472
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/09/2025
|FR0000125338
|5 500
|121,8907
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/09/2025
|FR0000125338
|5 500
|121,9036
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|12/09/2025
|FR0000125338
|16 370
|122,4016
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|12/09/2025
|FR0000125338
|3 630
|121,9763
|CEUX
Pièce jointe
- Capgemini_-_2025-09-15_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_8 septembre_au_12 septembre 2025