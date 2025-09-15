Compagnie de l'Odet :Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 septembre au 12 septembre 202

COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 septembre au 12 septembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/09/2025
|FR0000062234
|20
|1419,1000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/09/2025
|FR0000062234
|52
|1414,3077
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/09/2025
|FR0000062234
|5
|1420,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/09/2025
|FR0000062234
|5
|1420,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/09/2025
|FR0000062234
|21
|1443,1429
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/09/2025
|FR0000062234
|33
|1446,5455
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/09/2025
|FR0000062234
|5
|1446,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/09/2025
|FR0000062234
|5
|1446,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/09/2025
|FR0000062234
|6
|1454,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/09/2025
|FR0000062234
|22
|1454,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/09/2025
|FR0000062234
|5
|1454,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/09/2025
|FR0000062234
|55
|1454,9818
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/09/2025
|FR0000062234
|6
|1460,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/09/2025
|FR0000062234
|5
|1460,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/09/2025
|FR0000062234
|22
|1460,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/09/2025
|FR0000062234
|55
|1460,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|12/09/2025
|FR0000062234
|35
|1456,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|12/09/2025
|FR0000062234
|22
|1449,5455
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|12/09/2025
|FR0000062234
|6
|1444,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|12/09/2025
|FR0000062234
|5
|1444,0000
|TQEX
|TOTAL
|390
|1445,7641
