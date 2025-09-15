Compagnie de l'Odet :Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 septembre au 12 septembre 202

 | Source: COMPAGNIE DE L’ODET COMPAGNIE DE L’ODET

COMPAGNIE DE L'ODET

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 septembre au 12 septembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/09/2025FR0000062234 201419,1000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/09/2025FR0000062234 521414,3077XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/09/2025FR0000062234 51420,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/09/2025FR0000062234 51420,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/09/2025FR0000062234 211443,1429CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/09/2025FR0000062234 331446,5455XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/09/2025FR0000062234 51446,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/09/2025FR0000062234 51446,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/09/2025FR0000062234 61454,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/09/2025FR0000062234 221454,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/09/2025FR0000062234 51454,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/09/2025FR0000062234 551454,9818XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/09/2025FR0000062234 61460,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/09/2025FR0000062234 51460,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/09/2025FR0000062234 221460,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/09/2025FR0000062234 551460,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84912/09/2025FR0000062234 351456,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84912/09/2025FR0000062234 221449,5455CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84912/09/2025FR0000062234 61444,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84912/09/2025FR0000062234 51444,0000TQEX
   TOTAL 3901445,7641 

Pièce jointe


Attachments

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 8 septembre au 12 septembre 2025

Recommended Reading