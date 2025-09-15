Déclaration des transactions sur actions propres Du 08 Septembre au 12 Septembre 2025

Nanterre, le 15 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 08 Septembre au 12 Septembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 08 Septembre au 12 Septembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2025-09-08FR000012548646 936116,569025XPAR
VINCI2025-09-08FR000012548632 222116,600822CEUX
VINCI2025-09-08FR000012548614 825116,692003TQEX
VINCI2025-09-08FR000012548614 017116,339859AQEU
VINCI2025-09-09FR000012548648 568117,721515XPAR
VINCI2025-09-09FR000012548630 249117,734685CEUX
VINCI2025-09-09FR000012548615 079117,738133TQEX
VINCI2025-09-09FR000012548614 104117,605006AQEU
VINCI2025-09-10FR000012548643 154118,403971XPAR
VINCI2025-09-10FR000012548614 699118,317503CEUX
VINCI2025-09-10FR000012548614 152118,343252AQEU
VINCI2025-09-10FR00001254865 995118,301835TQEX
VINCI2025-09-11FR000012548629 271118,802625XPAR
VINCI2025-09-11FR000012548615 990118,889644CEUX
VINCI2025-09-11FR000012548613 087118,855998AQEU
VINCI2025-09-11FR000012548611 652118,790735TQEX
VINCI2025-09-12FR000012548626 572118,278052XPAR
VINCI2025-09-12FR000012548619 745118,277875CEUX
VINCI2025-09-12FR000012548614 565118,299629AQEU
VINCI2025-09-12FR00001254869 118118,264899TQEX
      
  TOTAL434 000117,8170 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

