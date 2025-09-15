Nanterre, le 15 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 08 Septembre au 12 Septembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 08 Septembre au 12 Septembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2025-09-08 FR0000125486 46 936 116,569025 XPAR VINCI 2025-09-08 FR0000125486 32 222 116,600822 CEUX VINCI 2025-09-08 FR0000125486 14 825 116,692003 TQEX VINCI 2025-09-08 FR0000125486 14 017 116,339859 AQEU VINCI 2025-09-09 FR0000125486 48 568 117,721515 XPAR VINCI 2025-09-09 FR0000125486 30 249 117,734685 CEUX VINCI 2025-09-09 FR0000125486 15 079 117,738133 TQEX VINCI 2025-09-09 FR0000125486 14 104 117,605006 AQEU VINCI 2025-09-10 FR0000125486 43 154 118,403971 XPAR VINCI 2025-09-10 FR0000125486 14 699 118,317503 CEUX VINCI 2025-09-10 FR0000125486 14 152 118,343252 AQEU VINCI 2025-09-10 FR0000125486 5 995 118,301835 TQEX VINCI 2025-09-11 FR0000125486 29 271 118,802625 XPAR VINCI 2025-09-11 FR0000125486 15 990 118,889644 CEUX VINCI 2025-09-11 FR0000125486 13 087 118,855998 AQEU VINCI 2025-09-11 FR0000125486 11 652 118,790735 TQEX VINCI 2025-09-12 FR0000125486 26 572 118,278052 XPAR VINCI 2025-09-12 FR0000125486 19 745 118,277875 CEUX VINCI 2025-09-12 FR0000125486 14 565 118,299629 AQEU VINCI 2025-09-12 FR0000125486 9 118 118,264899 TQEX TOTAL 434 000 117,8170

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

___________________________

Pièce jointe