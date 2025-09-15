Guerbet : Ajustement des objectifs financiers annuels 2025

Ajustement des objectifs financiers annuels 2025

Villepinte, le 15 septembre 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice 2025.

La contraction de l’activité en France toujours perturbée par la réforme de l’approvisionnement, la pression sur les prix, l’augmentation défavorable du poids des distributeurs dans le mix clients aux US, mais également un problème technique (maintenant résolu) au redémarrage du site de Raleigh après les maintenances semi-annuelles, pèsent sur la croissance et la profitabilité du Groupe pour l’année en cours.

Dans ce contexte, le management de Guerbet ajuste ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice 2025, comme suit :

Une légère décroissance de son chiffre d’affaires à taux de change et périmètre comparable autour de -1%, contre une croissance « entre 3 et 5% » annoncé précédemment,

Un taux de marge d’EBITDA retraité 1 sur le chiffre d’affaires entre 12% et 13%, contre « supérieur à 15% » annoncé précédemment,

Un niveau de free cash-flow légèrement négatif, contre « positif » annoncé précédemment.

Des mesures ont déjà été prises pour sécuriser la mise à disposition des produits, renforcer la discipline commerciale, optimiser la base de coûts tout en suivant rigoureusement la génération de cash.

Le management réaffirme sa confiance dans les perspectives du Groupe, fort d’un portefeuille de produits diversifiés, de positions de leader sur des marchés porteurs à l’international. La montée en puissance continue d’EluciremTM , ainsi que l’accélération de la dynamique sur Lipiodol® en Imagerie Interventionnelle doivent permettre de renouer avec la croissance.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats du 1er semestre 2025

24 septembre 2025 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 98 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.







1 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes

