CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S37-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 15 septembre 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 08/09/2025 FR0000044323 0 - XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 09/09/2025 FR0000044323 207 142,18 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 10/09/2025 FR0000044323 211 140,52 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 11/09/2025 FR0000044323 25 139,02 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 12/09/2025 FR0000044323 18 139,02 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur





Code Identi

fiant





Nom du PSI





Code Identi

fiant PSI





jour/heure de la transaction





Code identifiant de l'instrument financier





Prix unitaire (unité)





Devise





Quantité achetée





Code iden

tifiant marché





Numéro de référence de la transaction





Objectif

du

rachat





Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 9/9/25 7:51 FR0000044323 143 EUR 7 XPAR OD_8iOpquV-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 9/9/25 10:31 FR0000044323 143 EUR 79 XPAR OD_8iPTxcq-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 9/9/25 10:31 FR0000044323 143 EUR 14 XPAR OD_8iPTxcq-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 9/9/25 10:31 FR0000044323 142 EUR 29 XPAR OD_8iPTxpm-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 9/9/25 13:21 FR0000044323 141,5 EUR 21 XPAR OD_8iQAgiG-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 9/9/25 14:05 FR0000044323 141,1 EUR 57 XPAR OD_8iQLrNl-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 10/9/25 7:21 FR0000044323 140,52 EUR 184 XPAR OD_8iUYgnA-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 10/9/25 7:21 FR0000044323 140,52 EUR 26 XPAR OD_8iUYgn9-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 10/9/25 8:02 FR0000044323 140,52 EUR 1 XPAR OD_8iUj0jV-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 11/9/25 7:28 FR0000044323 139,02 EUR 1 XPAR OD_8iaQxx1-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 11/9/25 7:28 FR0000044323 139,02 EUR 16 XPAR OD_8iaQxx0-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 11/9/25 15:06 FR0000044323 139,02 EUR 4 XPAR OD_8icIPs1-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 11/9/25 15:35 FR0000044323 139,02 EUR 4 XPAR OD_8icPWVB-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 12/9/25 7:35 FR0000044323 139,02 EUR 8 XPAR OD_8igJBaO-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 12/9/25 15:05 FR0000044323 139,02 EUR 10 XPAR OD_8ii8dFy-00 Annulat

ion

Pièce jointe