Lánasjóður sveitarfélaga - Niðurstaða úr skuldabréfaútboði

Lánasjóður sveitarfélaga var með skuldabréfaútboð í flokkunum LSS 39 0303 og LSS151155 þann 15. september 2025. Uppgjör viðskipta fer fram 18. september 2025.
Alls bárust tilboð í LSS 39 0303 að nafnvirði ISK 2.250.000.000 á bilinu 3,98% - 4,07%. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnvirði ISK 1.430.000.000 á ávöxtunarkröfunni 4,00%. Útistandandi fyrir voru ISK 39.862.600.000 að meðtöldum eigin bréfum Lánasjóðsins vegna viðskiptavaktar (ISK 500.000.000). Heildarstærð flokksins er nú ISK 41.292.600.000.
Alls bárust tilboð í LSS151155 að nafnvirði ISK 520.000.000 á bilinu 3,80% - 3,82%. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnvirði ISK 420.000.000 á ávöxtunarkröfunni 3,80%. Útistandandi fyrir voru ISK 35.685.000.000 að meðtöldum eigin bréfum Lánasjóðsins vegna viðskiptavaktar (ISK 440.000.000). Heildarstærð flokksins er nú ISK 36.105.000.000.
Nánari upplýsingar veitir Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, ottar@lanasjodur.is / s. 515 4949