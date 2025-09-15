KIT – Utstedelse av aksjer under aksjeincentivprogram

(2025-09-15) Det vises til Kitron ASAs ("Kitron") tidligere offentliggjøringer knyttet til aksjeincentivprogrammet i selskapet. Kitron har mottatt meldinger om utøvelse av opsjoner fra deltakere i aksjeincentivprogrammet og Kitrons styre har vedtatt å utstede 485 698 nye aksjer. Aksjene utstedes til opsjonshaverne til en tegningskurs på NOK 0,10 per aksje i henhold til styrefullmakten vedtatt av Kitrons generalforsamling avholdt 25. april 2025.

Totalt 925 000 opsjoner har blitt utøvet. Aksjeinsentivprogrammet er imidlertid begrenset ved 200 prosent økning i markedsverdi av aksjene som utstedes, justert for utbytte og eventuelle tilbakekjøp av aksjer. Som følge av dette er antall aksjer som kan tegnes ved utøvelse av opsjoner redusert med 72 150.

I tillegg har Kitron vedtatt å konvertere 367 152 utøvde opsjoner under aksjeincentivprogrammet mot kontantoppgjør. Kontantoppgjøret vil benyttes til å dekke skatteplikten for opsjonseierne som skal trekkes av Kitron etter utøvelse av opsjonene. Konvertering av opsjonene er gjort til NOK 63,25 som tilsvarer sluttkurs på Oslo Børs 15. september 2025 med fratrekk for tegningskurs på NOK 0,10.

Følgende primærinnsidere i Kitron har utøvet opsjoner og tegnet nye aksjer i kapitalforhøyelsen:

Antall aksjer tegnet Antall opsjoner konvertert mot kontantoppgjør Peter Nilsson, CEO and President 110 116 97 334 Cathrin Nylander, CFO 36 000 33 150 Stian Haugen, CTO 38 747 30 403 Kristoffer Asklöv, COO 47 960 44 240 Hans Petter Thomassen, VP Nordics & North America 36 000 33 150 Mindaugas Sestokas, VP Central Eastern Europe 47 022 22 128 Zygimantas Dirse, VP Asia 47 022 22 128

Primærinnsidermeldinger i henhold til markedsmisbruksforordningen artikkel 19 er vedlagt.

Kitron har videre vedtatt å benytte en rett etter aksjeincentivprogrammet til å innføre omsetningsbegrensninger på aksjene som utstedes i kapitalforhøyelsen beskrevet over. Alle aksjene vil være gjenstand for en bindingstid på tre år, men slik at de to siste årene vil en åttendedel av det totale antallet nye aksjer frigis kvartalsvis og bli omsettelige.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tuomo Lähdesmäki, Styreleder i Kitron

Tel.: +358-50-5879648

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.



www.kitron.com (http://www.kitron.com)

Denne informasjonen er offentliggjort av Selskapet i henhold til EUs markedsmisbruksforordning artikkel 19, og er underlagt kravene til offentliggjøring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg