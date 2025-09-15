L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) lance la série de séminaires nationaux Conversations vitales avec le soutien de Vichy Laboratoires

TORONTO, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) est fière d’annoncer le lancement de Conversations vitales. Il s’agit d’une nouvelle série de séminaires nationaux en ligne rassemblant des personnalités de renom du domaine de la recherche et de la pratique clinique et des personnes ayant une expérience vécue pour souligner l’apport de la science dans l’amélioration des soins pour les femmes tout au long de leur vie. Le premier événement, intitulé « Améliorer les normes des soins pour la ménopause », présenté par la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, avec l’appui de Vichy Laboratoires, aura lieu le 29 octobre 2025, de 13 h à 15 h (HNE). La série Conversations vitales est rendue possible grâce au soutien supplémentaire des partenaires de l’ACESF : Organon Canada, Hologic et de Healthing.ca .

Conversations vitales fait découvrir aux femmes les percées scientifiques les plus récentes, en leur fournissant des renseignements et des outils crédibles pour leur parcours de santé tout au long de leur vie. Trop souvent, les femmes vivent un fardeau invisible, ce qui indique qu’elles se sentent incomprises ou ne reçoivent aucun soutien lorsqu’il s’agit de leur santé. Une étude quantitative réalisée par Kantar, à la demande de Vichy, et menée auprès de plus de 2 000 femmes dans le monde entier a révélé que deux femmes sur trois souffrent en silence lorsqu’elles sont aux prises avec les effets de changements hormonaux sur leur bien-être mental et physique : elles se sentent mal comprises, non soutenues ou mal informées. Conversations vitales s’attaque à ce problème en donnant aux femmes les renseignements et la confiance nécessaires pour traverser chaque étape de leur parcours de santé.

La première séance de Conversations vitales : « Améliorer les normes des soins pour la ménopause », présentée par la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, sera diffusée le mercredi 29 octobre 2025, de 13 h à 15 h (HNE). Au programme : Nneka Ezurike, pharmacienne et propriétaire d’une pharmacie, cofondatrice de Black Pharmacy Professionals of Canada et membre du conseil d’administration de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC; la Dre Iliana Lega, endocrinologue et chercheuse au Women’s College Hospital et professeure agrégée de médecine à l’Université de Toronto; Rachel Ollivier, infirmière praticienne spécialisée et chercheuse en santé des femmes; Shirley Weir, conférencière, auteure et experte en ménopause; et Nese Yuksel, professeure et vice-doyenne de la faculté de pharmacie et des sciences pharmaceutiques de l’Université de l’Alberta et présidente de la Société canadienne de la ménopause. La discussion sera animée par Sarah Moore, journaliste spécialisée sur les questions de santé et de bien-être.

Animée en anglais et traduite en français, la séance portera sur l’évolution de notre compréhension de la ménopause et les renseignements importants que les femmes doivent savoir : de la reconnaissance des symptômes au recours aux soins, en passant par les options de traitement fondées sur des données probantes et les avancées les plus récentes du domaine de la recherche. On y expliquera également la façon dont les femmes vivent la ménopause et les services de soutien pratiques qui changent la donne.

Le fardeau invisible que les femmes doivent supporter témoigne de problèmes systémiques profonds. Même si les femmes représentent 51 % de la population, la recherche sur la santé au Canada qui leur est consacrée ne reçoit que 7 % du financement fédéral réservé à ce secteur. Selon l’étude de Kantar demandée par Vichy, les tabous sociaux qui persistent et la stigmatisation freinent encore plus la discussion ouverte et beaucoup de femmes ont de la difficulté à trouver des renseignements fiables fondés sur des données probantes.

La collaboration entre l’ACESF et Vichy Laboratoires s’attaque directement à ce manque d’information. Vichy s’est engagé à verser 140 000 $ à l’ACESF pour financer la recherche et l’éducation en santé des femmes, en créant sa plateforme Hormonall lancée l’an dernier. Grâce à hormonall.com , Vichy fournit des renseignements fiables aux femmes à toutes les étapes de leur parcours hormonal. Ce travail complète Conversations vitales en rendant les renseignements sur la science et les outils crédibles plus accessibles tout au long du parcours de santé des femmes.

« La série consiste à réunir des données probantes crédibles et des expériences pratiques, et à les rendre accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin », a déclaré Amy Flood, directrice générale de l’ACESF. « Nous visons des progrès pratiques et mesurables en santé des femmes. »

« La ménopause est une étape importante de la vie, mais souvent peu discutée. La Fondation est fière d’aider à corriger cette situation pour que cette réalité reçoive toute l’attention qu’elle mérite », explique Paulette Minard, directrice de l’investissement communautaire au sein de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC. « Investir dans la santé des femmes fait en sorte qu’elles peuvent participer pleinement au travail, à la vie familiale et communautaire à chaque étape de leur vie. »

« Vichy Laboratoires est déterminée à soutenir la santé des femmes à toutes les étapes de leur vie », affirme Marie-Pier Michaud, directrice générale de Vichy Laboratoires. « Le partenariat avec l’ACESF nous permet de promouvoir la science et le dialogue qui donnent aux femmes les moyens de s’épanouir, aujourd’hui et dans les années à venir. »

« Organon est fière de soutenir Conversations vitales dans sa mission qui consiste à fournir des renseignements crédibles et une meilleure visibilité aux soins de santé pour les femmes. Ainsi, elles ont plus de ressources pour traverser chaque étape de leur parcours de santé », déclare Michael Casia, président et directeur général d’Organon Canada. « En tant que seule entreprise de notre taille qui se concentre principalement sur la santé des femmes, nous avons un objectif clair : remettre en question le statu quo et contribuer à mettre en branle des changements significatifs. Conversations vitales est un puissant outil pour concrétiser cette mission. »

« Chez Hologic, nous croyons que donner aux femmes des informations précises et accessibles est essentiel pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé », déclare Isabelle Fortier, directrice, Accès au marché et Affaires gouvernementales Canada chez Hologic. « Quand les femmes sont informées, elles ont confiance en elles ; lorsqu'elles ont confiance en elles, elles peuvent véritablement s'épanouir à chaque étape de leur vie. »

Comment regarder le séminaire

Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse whcc.ca/fr/conversationsvitales ou regardez le séminaire en direct sur la chaîne YouTube de l’ACESF ( www.youtube.com/@WomensHealthCollectiveCanada ).

À propos de l’ACESF

L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) est une alliance stratégique des principales fondations hospitalières de la santé des femmes au Canada, qui travaillent ensemble pour promouvoir l’équité dans la recherche et les soins en santé dans ce domaine grâce à une action coordonnée. L’ACESF rassemble des ressources et organise des collectes de fonds, des activités de sensibilisation et de défense des droits en collaboration avec des partenaires dont la vision commune est d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé des femmes et de favoriser un changement durable dans ce domaine. L’ACESF est composée de la BC Women’s Health Foundation, de l’Alberta Women’s Health Foundation, de la Women’s College Hospital Foundation, de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill et de la IWK Foundation. Pour en savoir plus sur l’ACESF, ses membres et le travail qu’elle effectue, veuillez consulter le site whcc.ca .

À propos de Vichy Laboratoires

Vichy Laboratoires est une marque de soins de la peau réputée recommandée par 70 000 dermatologues dans le monde entier. L’entreprise est déterminée à changer la façon dont les gens perçoivent les changements hormonaux. Pour en savoir plus sur Vichy Laboratoires et son engagement à l’égard des changements hormonaux, veuillez consulter le site www.vichy.ca/fr_CA/home .

